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Amazon’un İlk Yerli Filmi “Rüyanda Görürsün” Yakında Vizyonda!

Murat Boz ve Burcu Özberk'in başrollerini paylaştığı Rüyanda Görürsün, Amazon Prime Video'da yayınlanacak ilk yerli ve orijinal içerik olacak. Rüyanda Görürsün, 3 Şubat Cuma günü izleyenlerin karşısına çıkacak.

İbrahim Özbek

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Sinema sektörünün gelişmesiyle beraber büyük firmaların ülkemizdeki yatırımları devam ediyor. Amazon Prime Video’nun ilk yerli orijinal yapımı “Rüyanda Görürsün” yakın zamanda yayında.

Geçtiğimiz sene yaz aylarında ülkemizde yayın hayatına başlayan Amazon Prime Video, kısa zaman geçmesine rağmen her geçen gün kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Özellikle içerisinde yer alan kaliteli içerikler ile beraber hayranları fazla olan Amazon, ülkemiz için de yatırımlarını artırdı. İlk yerli ve orijinal film olan “Rüyanda Görürsün” 3 Şubat’ta Prime Video’da yayına girecek.

Filmin başrollerini Murat Boz ve Burcu Özberk paylaşacak. 3 Şubat ile beraber yayın hayatına başlayacak film için büyük beklentiler var. Film, aşka ve evliliğe inanmayan Engin ile Pelin’i bir rüyada buluşturuyor. Güce, başarıya ve lüks yaşama değer veren iş insanı Engin, hayatta her istediğini elde ederken, orta sınıf bir ailenin kızı olan naif, hayalperest ve güçlü Pelin, onu olduğu gibi kabul edecek beyaz atlı prensini beklemesi gerektiğine inanır. İkilinin yolları bir partide kesişir ve ne olduğunu hatırlamadıkları gecenin sonunda kendilerini iki yıldır evli oldukları bir rüyada bulurlar.

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Filmin yayına geçmesine kısa süre kalmasına rağmen fragman yayınlanmadı. Bu durum izleyicilerin merakı iyice artışmış durumda. Kısa zaman içerisinde filmin fragmanının yayınlanmasını bekliyoruz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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