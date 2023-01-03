Şahmaran İçin İlk Fragman Yayınlandı!

Günümüzün en popüler dizi ve film izleme platformu olan Netflix, yeni gelecek olan Türk dizi Şahmaran için ilk fragmanı paylaştı.

Pandemi ile beraber hayatımızda iyice yer edinen Netflix, ülkemizde de yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Özellikle son yıllarda ülkemiz yapımları hem ülkemizde hem de dünya üzerinde birçok başarı elde etti. Bunun sonucunda Netflix yatırımlarını artırmaya devam ediyor.

Şahraman, öğretim görevlisi olarak Adana’ya giden Şahsu’yu konu alıyor. Öyle ki uzun zaman önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşmeye karar veren Şahsu, Bu süreçte kendini Şahmaran soyundan gelen Mar adındaki bir topluluğun içinde bulur ve onu bekleyen aşktan habersizdir. Yalnızca iki kişi değil, aynı zamanda iki ırkın da kaderi bu aşka bağlıdır.

Şahraman’ın oyuncu kadrosunda birçok ünlü isim bizleri karşılıyor. Usta oyunculardan oluşan kadrosu ve ilginç senaryosu ile bizleri muhteşem bir macera bekliyor. 20 Ocak ile beraber Netflix’te yayına girecek olan Şahmaran, şimdiden insanları merak ettirmiş gibi görünüyor.

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