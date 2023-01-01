Ana SayfaFilm ve DiziStan Lee Belgeseli Bu Yıl Geliyor!

Stan Lee Belgeseli Bu Yıl Geliyor!

Çizgi roman dünyasının efsanevi yazarı Stan Lee için Disney Plus'ta 2023 yılında bir belgesel yayınlanacak. Böylece Stan Lee'nin 100 yıllık mirası kutlanacak.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
10
stan lee belgesel

Payday 3 Resmi Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzde birden fazla oyun bulunmakta bu oyunlar arasında en popüler ve kitlesi oldukça yüksek olan...

Çizgi roman dünyasının efsanevi yazarı Stan Lee için Disney Plus’ta 2023 yılında bir belgesel yayınlanacak. Böylece Stan Lee’nin 100 yıllık mirası kutlanacak.

Ülkemizde de kısa zaman önce yayın hayatına geçen Disney, içerisinde barındığı Marvel filmleri ile beraber ilgileri üstüne topluyor. Stan Lee bilindiği gibi Marvel çizgi romanlarını ile hayatımıza geçmiş ve bugün izlediğimiz neredeyse tüm Marvel filmlerinde parmağı olan bir yazar. Stan Lee’yi onurlandırmak için bu yıl Disney Plus içerisinde bir belgesel yayınlacak.

Hemen hemen her Marvel filminde karşımıza çıkan Stan Lee, perde arkasında da yaptıkları ile beraber kendisini tüm Marvel evrenine sevdirmeyi başarmıştı. Özellikle Marvel filmlerinde oynadığı minik rollerle onu onurlandırmaya çalışan Marvel, Disney’de yayınlanacak olan belgesel ile beraber Stan Lee’yi onurlandıracak.

stan lee belgesel

Stan Lee belgeselinin bu yıl içerisinde Disney Plus içerisinde yayınlanacağı kesin ancak yayın tarihi veya fragmanı henüz paylaşılmadı. Kısa zaman içerisinde bu bilgilerinde paylaşılması bekleniyor.

Netflix, 2022 Yılının En Çok İzlenen Yapımlarını Açıkladı!

-- Reklam --

Yapay Zeka Destekli Jidu ROBO-02 Tanıtıldı!

Bugün Guangzhou otomobil fuarında Jidu Auto, ikinci modeli yapay zeka destekli robotik ROBO-02 aracını tanıttı. Baidu yan kuruluşu tarafından...
Önceki İçerik
Yapay Zeka Destekli Jidu ROBO-02 Tanıtıldı!
Sonraki İçerik
Sons of the Forest Şubat 2023’te Geliyor!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021