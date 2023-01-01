Stan Lee Belgeseli Bu Yıl Geliyor!

Çizgi roman dünyasının efsanevi yazarı Stan Lee için Disney Plus’ta 2023 yılında bir belgesel yayınlanacak. Böylece Stan Lee’nin 100 yıllık mirası kutlanacak.

Ülkemizde de kısa zaman önce yayın hayatına geçen Disney, içerisinde barındığı Marvel filmleri ile beraber ilgileri üstüne topluyor. Stan Lee bilindiği gibi Marvel çizgi romanlarını ile hayatımıza geçmiş ve bugün izlediğimiz neredeyse tüm Marvel filmlerinde parmağı olan bir yazar. Stan Lee’yi onurlandırmak için bu yıl Disney Plus içerisinde bir belgesel yayınlacak.

Hemen hemen her Marvel filminde karşımıza çıkan Stan Lee, perde arkasında da yaptıkları ile beraber kendisini tüm Marvel evrenine sevdirmeyi başarmıştı. Özellikle Marvel filmlerinde oynadığı minik rollerle onu onurlandırmaya çalışan Marvel, Disney’de yayınlanacak olan belgesel ile beraber Stan Lee’yi onurlandıracak.

Stan Lee belgeselinin bu yıl içerisinde Disney Plus içerisinde yayınlanacağı kesin ancak yayın tarihi veya fragmanı henüz paylaşılmadı. Kısa zaman içerisinde bu bilgilerinde paylaşılması bekleniyor.

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