Netflix, 2022 Yılının En Çok İzlenen Yapımlarını Açıkladı!

Günümüzün en popüler dizi ve film izleme platformu olan Netflix, 2022 yılında kullanıcıların en fazla izlediği dizi filmleri kullanıcıları ile paylaştı.

Netflix, özellikle pandemi dönemi ile beraber büyük bir kullanıcı artışı yaşadı. İlk olarak hazır olan yapımları bünyesinde barındıran Netflix, daha sonraki dönemlerde kendi yapımcılığını üstlendiği dizi ve filmleri kullanıcılar ile paylaştı.

Netflix, şu an dünya üzerinde birçok ülkede yayın hayatına devam ediyor. Özellikle ülkemizde büyük bir kullanıcı sayısı bulunan Netflix, Türk yapımları da yaptığı yatırımlar ile dikkat çekiyor. 2023 yılı itibariyle de Türkiye’ye yaptığı yatırımların devamının geleceğinin sinyalini verdi. Gelin şimdi hep beraber 2022 yılında Netflix içerisinde en çok izlenen yapımlara bakalım.

Filmler

The Gray Man

The Adam Project

Kalplerimiz Bir

Hustle

Tinder Avcısı

Deniz Canavarı

Enola Holmes 2

Liseye Dönüş

Torontolu Adam

Day Shift

Diziler

Stranger Things: 4. Sezon

Wednesday

DAHMER

Bridgerton: 2. Sezon

Inventing Anna

Ozark: 4. Sezon

The Watcher

The Sandman

The Umbrella Academy: 3. Sezon

Virgin River: 4. Sezon

Küresel Filmler

Troll

Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

Kara Yengeç

Penceremden

Zoraki İkili

Yetişkinler İçin Aşk

Carter

My Name is Vendetta

Soluksuz

Öfke Çemberi

Küresel Diziler

All of Us Are Dead

Extraordinary Attorney Woo

The Marked Heart

Till Money Do Us Part

Elite: 5. Sezon

High Heat

The Empress

Business Proposal

Wrong Side of the Tracks

Welcome to Eden

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