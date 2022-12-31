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Netflix, 2022 Yılının En Çok İzlenen Yapımlarını Açıkladı!

Günümüzün en popüler dizi ve film izleme platformu olan Netflix, 2022 yılında kullanıcıların en fazla izlediği dizi filmleri kullanıcıları ile paylaştı.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en popüler dizi ve film izleme platformu olan Netflix, 2022 yılında kullanıcıların en fazla izlediği dizi filmleri kullanıcıları ile paylaştı.

Netflix, özellikle pandemi dönemi ile beraber büyük bir kullanıcı artışı yaşadı. İlk olarak hazır olan yapımları bünyesinde barındıran Netflix, daha sonraki dönemlerde kendi yapımcılığını üstlendiği dizi ve filmleri kullanıcılar ile paylaştı.

Netflix, şu an dünya üzerinde birçok ülkede yayın hayatına devam ediyor. Özellikle ülkemizde büyük bir kullanıcı sayısı bulunan Netflix, Türk yapımları da yaptığı yatırımlar ile dikkat çekiyor. 2023 yılı itibariyle de Türkiye’ye yaptığı yatırımların devamının geleceğinin sinyalini verdi. Gelin şimdi hep beraber 2022 yılında Netflix içerisinde en çok izlenen yapımlara bakalım.

Filmler

netflix 202 en çok izlenenler
  • The Gray Man
  • The Adam Project
  • Kalplerimiz Bir
  • Hustle
  • Tinder Avcısı
  • Deniz Canavarı
  • Enola Holmes 2
  • Liseye Dönüş
  • Torontolu Adam
  • Day Shift

Diziler

netflix 2022 en çok izlenenler
  • Stranger Things: 4. Sezon
  • Wednesday
  • DAHMER
  • Bridgerton: 2. Sezon
  • Inventing Anna
  • Ozark: 4. Sezon
  • The Watcher
  • The Sandman
  • The Umbrella Academy: 3. Sezon
  • Virgin River: 4. Sezon

Küresel Filmler

netflix 2022 en çok izlenenler
  • Troll
  • Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok
  • Kara Yengeç
  • Penceremden
  • Zoraki İkili
  • Yetişkinler İçin Aşk
  • Carter
  • My Name is Vendetta
  • Soluksuz
  • Öfke Çemberi

Küresel Diziler

netflix 2022 en çok izlenenler
  • All of Us Are Dead
  • Extraordinary Attorney Woo
  • The Marked Heart
  • Till Money Do Us Part
  • Elite: 5. Sezon
  • High Heat
  • The Empress
  • Business Proposal
  • Wrong Side of the Tracks
  • Welcome to Eden

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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