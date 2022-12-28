Netflix İlk Canlı Yayın Tarihini Açıkladı!

Günümüzün en popüler dizi ve film izleme platformu olan Netflix, geçtiğimiz günlerde canlı yayın yapacağını açıklamıştı. Dün paylaşılan haberlere göre Netlfix’in canlı yayın tarihi belli oldu.

Netflix, geçtiğimiz günlerde kullanıcıları için bir sürpriz gelişmeden bahsetti. Netflix, canlı yayınlar yaparak, kullanıcılarının daha kaliteli vakit geçirmesini sağlayacağını açıkladı. Chris Rock, canlı yayın yapacak kişi olarak belirlendikten sonra heyecan daha da artmış oldu.

Chris Rock, 5 Mart tarihi ile beraber canlı yayınlarına başlayacak ve sevenlerinin karşısına çıkacak. Chris Rock hepimizin bildiği üzere dünyaca ünlü komedyen ve stand-up gösteri ile ön plana çıkan birisi. Bu canlı yayın şovu şimdiden izleyenleri kahkahaya boğacak gibi görünüyor.

Canlı gösteri, Rock’ın ilk kez Şubat 2018’de yayımlanan Chris Rock: Tamborine şovundan sonra ikinci Netflix özel stand-up gösterisi olacak. Platform, ünlü komedyenin ilk canlı küresel yayın etkinliğinin baş performansçısı olacağını 10 Kasım’da duyurmuştu.

5 Mart tarihi ile beraber dijital dizi ve platform izleme uygulamalarında bir tarih yaşanacak ve canlı yayın formatına başlangıç olacak. Böylece ilerleyen dönemde daha fazla canlı yayın programı görebiliriz.

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