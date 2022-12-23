Netflix Yeni Türk Dizisi Kasaba İle Geliyor!

Günümüzün en aktif kullanılan dizi ve film izleme platformlarından biri olan Netflix yeni bir yapım ile özellikle Türk izleyicilerini meraklandıran Kasaba isimli diziyi çıkarmayı planlıyor.

Özellikle son zamanlarda güzel projelere imza atan Netflix özellikle son zamanlarda çıkardığı Türk dizileri ile adından oldukça fazla söz ettirmeye başladı. Son zamanlarda platform oldukça eleştiri almıştı. Bunun sebebi ise oldukça fazla fiyat artışıydı.

Gelelim çıkacak olan yeni Kasaba dizisinde kimler oynuyor ve konusu nedir kısaca sizlere bahsedelim. Yapımcı şirket oyuncu kadrosu için Okan Yalabık, Ozan Dolunay ve Özgürcan Çevik’in başroller olarak dizide yer alacağını belirtti. Yönetmen koltuğunda Seren Yüce’nin oturacağı dizisinin senaryosu ise Deniz Karaoğlu ve Doğu Yaşar Akal yer alacak.

Konusuna gelecek olursak; Annelerinin ölümünden sonra memleketlerinde tekrar bir araya gelen iki kardeş ile onların çocukluk arkadaşları, akıllarının almayacağı miktarda para bulur ve bu onları beklenmedik bir maceraya sürükler.

Oyuncu kadrosuna bakıldığı zaman oldukça kaliteli ve usta isimler yer almakta. Konusu ise klasik Türk film konularından ibaret gibi gözüküyor ama derine inecek olursak aslında tam senaryoya hakim değiliz. Çıkış tarihi hakkında ise henüz bir açıklamada bulunulmadı.

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