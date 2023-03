Netflixe Yeni Gelecek Dizi ve Filmler – Mart 2023

Netflix, artan içerikleriyle beraber her geçen gün yeni şovları izleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Birbirinden güzel dizi ve filmlere her ay yenileri eklenirken bizlere de bu içeriklerden sevdiklerimizi seçip izlemek kalıyor.

Netflix, Mart ayında Kopyacı Katil, Görünmez, Split At The Root, Gölge ve Kemik Yeni Sezon, This Is Where I Leave You ve İlk Öpücükte Aşk gibi birbirinden farklı içerikleri getiriyor. Gelin listeye bir göz atalım.

Netflix’e Yeni Gelecek Dizi ve Filmler Mart 2023

Rango (1 Mart)

Kişilik problemi yaşayan oyuncu bir bukalemun’un başrolde olduğu bu eğlenceli animasyon, tatsız ve kötü şeylerden hep sakınan ve sıradan bir evcil hayvan hayatı yaşayan bukalemun Rango’nun başından geçen dönüşüm hikayesini anlatıyor.

Tibet’te Yedi Yıl (1 Mart)

Avusturyalı bir dağcı olan Heinrich Harrer’ın Himalayalar’a tırmanma hedefi vardır. Dönemin faşist Alman yönetimi de dağcıyı bunun için desteklemekte ve dağcının giderlerini karşılamaktadır. Harrer 1939’da Almanlarla savaş halindeki İngilizler tarafından rehin alınır. Bir şekilde kaçmayı başarır ve Lhassa kentine ulaşır. Burada karşılaştığı Dalai Lama ve ondan öğrendikleri, dağcının tüm hayatını değiştirmek üzeredir. Harrer, budizmin felsefesi ile tanışmıştır.

Sex/Life (2. Sezon) (2 Mart)

Banliyöde yaşayan Billie iyi bir anne ve eştir. Cooper ile evlenmeden önce Billie’nin bambaşka bir hayatı vardır. Billie, iki küçük çocuğuyla günlük aile hayatına bağlı olsa da geçmişe özlem duyar. Özellikle eski erkek arkadaşı Brad ile olan ilişkisine özlem duyan Billie’nin hayatı, eski sevgilisinin yeniden hayatına girmesiyle bambaşka bir hal alır. Billie, cesur cinsel geçmişi ve mevcut yaşamı arasında ikilemde kalır.

This Is Where I Leave You (2 Mart)

Babalarının ölümünün ardından bir haftalığına yeniden aynı çatı altında toplanan ve çocukluk günlerine dönmeye çalışan yetişkin kardeşlerin öyküsünü anlatan filmde, bu romantik fantezinin çığrından çıkma süreci anlatılıyor.

İlk Öpücükte Aşk (3 Mart)

Geleceği görebilen Javier, nihayet hayatının aşkının kim olduğunu öğrenir. Ancak bir sorun vardır: Hayatının aşkı, en yakın arkadaşının sevgilisidir.

Split At The Root (3 Mart)

Sığınma talebinde bulunan Guatemalalı bir anne, Sıfır Tolerans Politikası kapsamında çocuklarından ayrıldığında, Queens’teki bir annenin Facebook gönderisi, ABD’de aynı fikirde binlerce kadının sessizce beklemeyi reddetmesiyle bir harekete dönüşür.

Divorce Attorney Shin (1. Sezon) (4 Mart)

Kişisel bir trajedi nedeniyle avukat olan bir piyanist, müvekkillerinin davayı kazanması için her türlü yola başvurarak boşanmanın karmaşık dünyasını keşfeder.

Dünya Savaşı Z (7 Mart)

Gerry Lane iki kızı ve sevgili eşiyle mutlu bir hayat sürdüren bir aile babasıdır. Bir gün arabaları trafikte sıkıştığında her zamankinden farklı olarak yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunu fark ederler. Tehlike hızla yaklaşmaktadır… Ailesini güvenli bir bölgeye yerleştiren Birleşmiş Milletler çalışanı olan Gerry, ikiye ayrılan dünyayı kurtarmak için dünyayı dolaşacak ve bunu yaparken hayli kısıtlı olan zamana karşı yarışacaktır.

MH370: Kaybolan Uçak (8 Mart)

2014 yılında 239 yolcusu bulunan bir uçak radardan kayboldu. Bu belgesel dizisi, modern zamanların en büyük gizemlerinden biri olan MH370 sefer sayılı uçuşu mercek altına alıyor.

Luther: Batan Güneş (9 Mart)

Uğursuz bir seri katil, Londra’da terör estirirken, gözden düşmüş parlak polis memuru John Luther, parmaklıklar ardında çürümektedir. Kendisine eziyet eden siber psikopatı durduramamasının azabını yaşayan Luther, bu soruşturmayı ne pahasına olursa olsun tamamlamak için hapishaneden kaçmaya karar verir.

You (4. Sezon 2. Part) (9 Mart)

Zeki bir New York’lu olan Joe, bir kitapçı işletmektedir. Bir gün kitapçıya gelen Beck, Joe’nun ayaklarını yerden keser. Joe, ilk görüşte Beck’e aşık olmuştur. Joe, sevdiği kızın kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Beck’i elde etmek için teknolojiyi kullanmaya başlayan ve onu her yerde takip eden Joe’nun takıntılı tavırları Beck’in en yakın arkadaşı Peach’ı şüphelendirse de ona engel olamaz. Joe, sonunda Beck’in takipçisi olmaktan çıkıp erkek arkadaşı olmayı başarır. Ancak Joe’nun takıntılı hali artarak devam edince, işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başlar.

Outlast (1. Sezon) (10 Mart)

Alaska’nın vahşi doğasında hayatta kalma mücadelesi veren 16 oyuncu, büyük para ödülü için yarışıyor. Ancak kazanabilmek için bu yalnız kurtların ekip oluşturması gerekiyor.

Bert Kreischer: Razzle Dazzle (14 Mart)

Her zamanki gibi edepsiz ve üstü çıplak olan Bert; vücut sıvılarından, çocuklarının zorbalığından ve ailesinin fiyaskoyla sonuçlanan kaçış odası macerasından bahsediyor.

Gölge ve Kemik (2. Sezon) (16 Mart)

Leigh Bardugo imzalı romandan uyarlanan fantastik dizi, “Lights Out”, “Arrival” ve “Bird Box” gibi yapımlardan tanıdığımız Eric Heisserer tarafından ekrana taşınıyor. Yazarın ünlü Grisha evreninde geçen “Shadow and Bone” konu olarak, ikiye bölünmüş bir evrende vahşi yaratıklara komşu olarak yaşayan insanları takip ediyor. İki ülkeyi birleştirebilecek sihirli bir gücün varlığını keşfeden bir asker, kendisini zorlu bir savaşın ortasında buluyor.

Riddick Günlükleri (16 Mart)

Richard B. Riddick’in başına büyük bir ödül konmuştur. Riddick son beş yılını peşindeki avcılardan kaçarak geçirmiştir. Barışçı yönüyle tanınan Helion gezegeni zorba Lord Marshal tarafından işgal edilir. Riddick buradaki bir yeraltı hapishanesinde uzun zamandır görmediği Kyra’ya başlar. İkisinin yaşayacakları olaylar, hem bu ikilinin hem de üzerinde yaşadıkları gezegenin kaderinde bir dönüm noktası olacaktır.

Derin Karanlık (16 Mart)

Bir yerden bir yere seyahat halinde olan bir grup yolcu, bir uzay gemisindedir. Uzay gemisi, bir komplikasyon sonucu oldukça ıssız ve sessiz bir gezegene düşer. İlk izlenimler, bu gezegende herhangi bir yaşam belirtisinin olmadığı yönündedir; ancak kazın ayağı öyle değildir. Bir anda meydana gelen güneş tutulmasıyla beraber gezegenin kana susamış sakinleri ortaya çıkacaklardır. Artık bu gezegende hayatta kalabilmek, bu insanların öncelikli amacı olacaktır.

100 Dansçı (17 Mart)

100.000 $ kazanmak için yarışan sekiz koreograf, sayıları sürekli artan ve aynı zamanda jüri üyesi olan seçkin dansçılara giderek karmaşıklaşan dans rutinleri oluşturmak zorunda

Gölgeler Kralı (17 Mart)

İki üvey kardeş, babalarının ölümünün ardından kendilerini trajik sonuçlara yol açacak, büyüyen bir anlaşmazlığın karşıt taraflarında bulur.

Kafamdaki Sesler (17 Mart)

Ailesiyle birlikte çocukluğunu geçirdiği eve taşınan bir adam, babasıyla bağlantılı yerel bir fabrika kazasını araştırır ve karanlık aile sırlarını açığa çıkarır.

Sky High: The Series (17 Mart)

Kocası ölen Sole, oğluna bakmak için en iyi yolun bir çete lideri olmak olduğuna karar verir. Üstelik bu karar onu babasının düşmanı hâline getirecektir.

Nerede Bu Millet? (21 Mart)

Bir arıza çıktı ve tüm insanlar ortadan kayboldu! Arızayı gidermek için evrenin merkezine doğru yola çıkan şımarık evcil hayvanlar Pud ve Can-Bon’a yardım edebilir misiniz?

Invisible City (2. Sezon) (22 Mart)

Aday arkadaşının öldürülmesinin ardından tartışmalı bir televizyoncu, Arjantin’in cumhurbaşkanı adayı olur. Ama onunla ilgili hiçbir şey göründüğü kadar kutsal değil.

The Night Agent (1. Sezon) (23 Mart)

Bir acil durum hattına bakan dikkatli bir FBI ajanı, bir aramayı yanıtlar ve kendini Beyaz Saray’daki bir köstebekle ilişkili ölümcül bir komplonun içinde bulur.

Love Is Blind (4. Sezon) (24 Mart)

Bekâr erkek ve kadınların yüz yüze görüşmeden önce aşkı aradıkları ve nişanlandıkları bu sosyal deneyin sunuculuğunu Nick ve Vanessa Lachey üstleniyor.

Görünmez (1. Sezon) (29 Mart)

Temizlikçilik yapan bir kadın çaresizce kocasını ararken, geçmiş trajedileri eşeleyen ve onu kaçınılmaz bir vahşete sürükleyen acımasız bir suç örgütünün pençesine düşer.

Wellmania (1. Sezon) (29 Mart)

Sağlık sorunları yüzünden çılgın partilerden vazgeçmek zorunda kalan başarılı bir yemek yazarı, iyileşmek için ölüm dâhil her şeyi göze aldığı bir sağlıklı yaşam serüvenine atılır.

From Me to You: Kimi ni Todoke (1. Sezon) (30 Mart)

Tuhaf dış görünüşü yüzünden “Sadako” lakabı takılan liseli kız Sawako, popüler çocuk Kazehaya ile arkadaş olunca kabuğunu kırmaya başlar.

Unstable (1. Sezon) (30 Mart)

Bir biyoteknoloji dâhisi, oğlunun da yardımıyla derin bir yas sürecinden çıkmaya çalışırken oğlu, babasının gölgesinden kurtulup aile şirketini kurtarmaya çalışır

Kopyacı Katil (1. Sezon) (31 Mart)

Bir dizi korkunç cinayetin ardından şehir kaosa sürüklenirken azimli bir savcı, tehlikeli ve manipülasyon ustası bir adamla kedi-fare oyunu oynamak zorunda kalır.

Murder Mystery 2 (31 Mart)

Kendi dedektiflik ajanslarını kuran Nick ve Audrey Spitz, milyarder arkadaşları kendi düğününden kaçırılınca, kariyerlerini değiştirecek bir davaya girerler.