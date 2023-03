Netflix’te En Çok İzlenen Diziler – Mart 2023

Netflix, 2023 yılının üçüncü ayını da yarılamak üzere. Bu ay Netflix’teki en popüler içerikleri merak ediyorsanız her ay güncellenecek bu yazımıza göz atmanızı tavsiye ediyoruz. İşte bu ayın en popülerleri ve herkesçe en çok izlenen diziler…

Netflix’te Bu Ay En Çok İzlenen Diziler

Üçüzler 1. Sezon

Size tıpatıp benzeyen iki kişiyle karşılaşsaydınız ne yapardınız? Triptych, hayatını değiştirecek bir cinayetin soruşturulmasına yardım eden bir adli tıp doktorunun kendisine tıpatıp benzeyen bir kadın bulmasının öyküsünü anlatan bir dizi. Bu da yetmezmiş gibi kaderi ona kendisi gibi bir başkasını sunar. Gerçek bir vakadan esinlenen bu dizide üç kadın, ayrılıklarına yol açan gizemli sebebi ortaya çıkarmaya çalışır.

Outer Banks 3. Sezon

John B, zenginler ve fakirler arasında bölünmüş bir adada yaşayan bir gençtir. Garsonluk yapıp, tekne kiralayarak günlerini geçiren John B ve üç arkadaşı, birlikte güzel vakit geçirmek için ellerinden geleni yapar. Bir gün mavi sularda gezerken batık bir tekne bulan John B, bunun yıllardır kayıp olan babası ile bağlantılı olabileceğinden şüphelenir. Babasının ortadan kaybolmasıyla ilgili olan efsanevi hazineyi bulmaya karar veren John B, üç arkadaşı ile birlikte harekete geçer.

The Walking Dead 11. Sezon

Kasabanın polis şefi Rick Grimes bir gün vurularak hastaneye kaldırılır; fakat o komadayken geçen sürede bildiği yaşam altüst olmuştur. Artık dünya, insan etiyle beslenen zombilerin insafına kalacak. Tabii birazcık insani duyguları kaldıysa… Atlanta’da kaostan sonra sessizce hayatta kalmaya çalışan küçük bir grup insanınsa, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri yok.

Sex/Life 2. Sezon

Banliyöde yaşayan Billie iyi bir anne ve eştir. Cooper ile evlenmeden önce Billie’nin bambaşka bir hayatı vardır. Billie, iki küçük çocuğuyla günlük aile hayatına bağlı olsa da geçmişe özlem duyar. Özellikle eski erkek arkadaşı Brad ile olan ilişkisine özlem duyan Billie’nin hayatı, eski sevgilisinin yeniden hayatına girmesiyle bambaşka bir hal alır. Billie, cesur cinsel geçmişi ve mevcut yaşamı arasında ikilemde kalır.

Outer Banks 1. Sezon

Wednesday 1. Sezon

Wednesday’in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturacak. Komediyle korkuyu birbirine karıştıracak olan Wednesday, Nevermore Akademisi’nde geçecek. Wednesday, yeteneklerini bu akademide geliştirmeye çalışacaktır. Ama onunla birlikte aynı okulu paylaşan ergen kızların olması ortalığı karıştıracaktır.

Formula 1: Drive to Survive 5. Sezon

Mini belgesel serisi formatında ekrana taşınan “Formula 1: Drive to Survive”, bol ödüllü “Amy” ve “Senna” belgesellerinin yapımcısının imzasını taşıyor. Formula 1’in perde arkasında yaşananların izini süren belgesel dizi, seyirciyi sürücülerin gündelik hayatta karşılaştıkları durumlarla ve yarış pistlerinde yaşadıkları olaylarla buluşturuyor.

Şahmaran 1. Sezon

Öğretim görevlisi olan Şahsu, mesleği gereği Adana’ya gider. Hayatındaki bu değişiklik onun, yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye karar vermesine de yol açar. Şahşu bu yolculukta kendisini, Şahmaran’ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıradışı ve gizemli bir topluluğun içinde bulur. Mar ırkı, aşkın ve bilgeliğin sembolü olan Şahmaran efsanesine inanmaktadır ve Şahsu’nun gelişiyle onlar tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Şahsu’nun geçmişin hesabını sormak için çıktığı bu yolculukta Maran ile yollarının kesişmesiyle hayatı bambaşka bir hal alır.

Mr Queen 1. Sezon

Mr. Queen, Modern çağda Jang Bong-hwan, Blue House’da ülkenin en iyi politikacıları için çalışan bir şeftir. Bir gün kendisini Joseon döneminde Kraliçe Cheorin’inbedeninde bulur. Hükümdarlığın sahibi Kral Cheoljong nazik ve uyumlu bir kişidir. Ancak, o sadece isim olarak kraldır. Rahmetli Kral Sunjo’nun eşi Kraliçe Sunwon, ülkede gerçek gücü elinde tutar ve Kral Cheoljong’u bir figür haline getirir. Hırslı küçük kardeşi Kim Jwa-geun, aynı zamanda gücü de arzulamaktadır. Kraliçe Cheorin kısa süre sonra Kral Cheoljong’un göründüğü gibi olmadığını ve ona karşı karanlık ve şüpheli bir yanı olduğunu keşfeder.

You 4. Sezon

Zeki bir New York’lu olan Joe, bir kitapçı işletmektedir. Bir gün kitapçıya gelen Beck, Joe’nun ayaklarını yerden keser. Joe, ilk görüşte Beck’e aşık olmuştur. Joe, sevdiği kızın kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Beck’i elde etmek için teknolojiyi kullanmaya başlayan ve onu her yerde takip eden Joe’nun takıntılı tavırları Beck’in en yakın arkadaşı Peach’ı şüphelendirse de ona engel olamaz. Joe, sonunda Beck’in takipçisi olmaktan çıkıp erkek arkadaşı olmayı başarır. Ancak Joe’nun takıntılı hali artarak devam edince, işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başlar.