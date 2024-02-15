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Sevilen oyun serisi Tomb Raider’in yenilenmiş versiyonu Tomb Raider I – III Remastered yayınlandı. Tomb Raider I-III Remastered; serinin ilk üç oyununun düzenlenmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Lara Croft’un maceralarının işlendiği oyun PC, Playstation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One ve Xbox Series için piyasaya sürülmüş durumda. İlk etapta oyun Steam kullanıcılarından olumlu yorumlar almayı başardı bile, işte detaylar…

Tomb Raider I-III Remastered Yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde PlayStation bir blog yazısı ile Tomb Raider I – III Remastered’ın 14 Şubat’ta PS4 ve PS5 için piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Söz konusu oyun dün oyuncuyla buluştu ancak yalnızca PlayStation 4 ve 5 için değil aynı zamanda Nintento Switch oyun konsolu, Xbox One ve Xbox Series ve aynı zamanda da PC oyuncuları için de yayınlandı. Lara Croft’un maceralarının ele alındığı yapımda oyun severleri heyecanlı bir oyun deneyimi bekliyor. Hali hazırda sevilen bir yapım olan Tomb Raider’ın bu yeniden yapımı oyuncuları oldukça meraklandırıyor.

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Tomb Raider I – III Remastered, Tomb Raider serisinin ilk 3 oyununun derlenmiş bir düzenlemesidir. Bu yüzden özellikle yapımın eski oyuncuları bu yeni yapımı oldukça merak ediyor. İlk oyunu 1996 yılında piyasaya sürülmüş oyunun daha sonraki yıllarda farklı versiyonlarıyla oyuncuyla buluşmaya devam etti. Bu yeni derleme ise 3D grafikleriyle, ayrıntılı mekanların birbirleri ile uyumu, efsane bulmacaları ile oyuncuya muhteşem bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Tomb Raider I – III Remastered ile Macera ve Aksiyon Dolu Bir Oyun Deneyimi Sunuyor

Tomb Raider I-III Remastered yeniden düzenleme oyunu yalnızca üç oyunla değil, daha evvel konsolda hiç yayınlanmayan uzantıları ile oyuncuların karşısına çıkıyor. Bununla birlikte oyunun Unfinished Business ve The Last Artefact gibi genişleme paketleri de bu yeniden yapım kapsamında yer alıyor ve oyuncu aksiyona, maceraya doyuyor.

Aksiyon ve macera oyunu olan Tomb Raider I-III Remastered kapsamında ortaya çıkarılacak sırlar, çözülmeyi bekleyen bulmacalar ve toplanacak eşyalar oyuncuları bekliyor. Bunları örneklendirmek gerekirse Tomb Raider 1’den Kayıp Vadi seviyesi, Tomb Raider 2’den Lara Croft’un gizli hazine odası gibi seviyeler oyuncuya ayrı bir heyecan verecek. Steam kullanıcıları tarafından yüksek beğeni toplayan oyun 2024 yılının önemli yapımlarından biri olacağa benziyor.

Tomb Raider 1–III Remastered Hakkında

Tomb Raider oyun serisinin ilk üç yapımının derlenerek yeniden düzenlenmesi ile oluşturulan Tomb Raider 1 – III Remastered, Aspyr tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmıştır. Aksiyon ve macera oyunu olan bu yapım, hem Tomb Raider eski hayranlarına hem de oyunu hiç oynamayan yeni nesile muhteşem bir oyun deneyimi sunmayı amaçlamaktadır.

Oyunda Core Design tarafından geliştirilmiş 1996 yapımı Tomb Raider, 1997’de yayınlanan Tomb Raider 2 ve 1998 yılında piyasaya sürülmüş olan Tomb Raider 3 oyunlarının yeniden derlenerek Tomb Raider I – III Remastered şeklinde karşımıza çıkmıştır. Oyun 14 Şubat 2024tarihinde Nintendo Switch , PlayStation 4 , PlayStation 5 , Windows , Xbox One ve Xbox Series X/S platformları için yayınlanmış olup ilk etapta eleştirmenlerin olumlu yorumlarını almıştır.