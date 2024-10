Ana Sayfa » Oyun Tomb Raider Yeni Remastered Paketi Geliyor Oyun Tomb Raider Yeni Remastered Paketi Geliyor Emine Emre 1 Görüntüleme

Tomb Raider oyun severlerin en beğendiği aksiyon macera yapımlarından biri olarak uzun yıllardan beri piyasada güçlü bir yere sahip. Serinin ilk oyunu 1996 yılında piyasaya sürüldü ve şimdiye dek pek çok ana oyun, dlc ve remastered versiyonları ile muhteşem oyun deneyimi sundu. Kısa zaman önce Tomb Raider 1, 2 ve 3. oyunların remastered versiyonları duyurulmuştu şimdi ise Tomb Raider yeni remastered paketi geliyor. İşte detaylar…

Tomb Raider Yeni Remastered Paketi Geliyor

Tomb Raider uzun soluklu bir seri için dönem dönem farklı geliştiriciler tarafından tasarlanmış ve hakları da dönemine göre farklı yapımcılarda bulunmuştur. Günümüzde Tomb Raider’ın hakları Embracer Group’a aittir (2022 yılından bu yana).

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Embracer Group 2022 yılında Square Enix ile bir anlaşma imzalamış ve Tomb Raider’ın hakları ile birlikte Tomb Raider’ın geliştiricileri Square Enix Montreal, Eidos Montreal ve Crystal Dynamics’i de satın almıştı. Embracer Group bir tarafta serinin yeni oyunu üzerinde geliştirme çalışmalarına devam ederken, diğer tarafta ise bazı oyunların yeniden yapım versiyonları üzerinde durdu.

Embracer Group öncelikle Tomb Raider serisinin 1., 2. ve 3. oyunlarının remastered sürümlerini oyun severlere sundu. Söz konusu oyunları bir paket halinde piyasaya çıkaran firma şimdi de serinin 4., 5., ve 6. oyunlarının yeniden yapımları üzerinde çalıştığını duyurdu. Yeniden yapımla ilgili duyuru videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Remastered Paketinde Hangi Oyunlar Var?

Tomb Raider ilk Remastered paketi Embracer Group bünyesindeki Aspyr oyun stüdyosu tarafından oluşturulmuştu. Aspyr bu yeniden yapımlarda, oyunların orijinalliğine zarar vermeden daha modern bir hale getirdi ve bu da oyuncular tarafından son derece beğenildi. Bu başarısı ile Aspry de Embracer Group’un beğenisini kazandı ve yeni remastered paketi de Aspry tarafından geliştirilecek.

Aspry imzası taşıyacak olan yeniden yapım paketi Tomb Raider Last Revelation, Chronicles ve The Angel of Darkness oyunlarının remastered versiyonlarında oluşacak. Grafik ve kontroller bakımından yenilenip daha modern bir hale getirilecek olan yapımların da oldukça ilgi çekmesi bekleniyor.

Yeni Remastered Paketi Ne Zaman Yayınlanacak?

Embracer ile Aspyr tarafından duyurulan Tomb Raider yeni remastered paketi 14 Şubat 2025 tarihinde oyun severlere sunulacak. Oyun; PlayStation 4, PlaySttaion 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformlarında yayınlanacak. Tomb Raider yeni oyununun da geliştirme aşamasında olduğunu hatırlatalım. Yeni oyundan önce bu remastered paketleri, oyuncuyu yeni yapıma hazırlayarak keyifli oyun deneyimi sunmayı amaçlamakta.