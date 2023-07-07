Total War Pharaoh Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzde strateji oyunlarının popülerliği günümüzde oldukça artmaya başladı bu kategoride yerini alan Total War Pharaoh oldukça popüler bir yer edindi Bugünkü yazımızda sizlere Total War Pharaoh oynanış videosuna göz atacağız.

İlk olarak oyunun konusunu sizlere kısaca özetleyelim; Strateji türündeki bu oyun gerçek zamanlı savaşları içeren Mısır dünyasın geçen savaşları yönetiyor olacaksınız.

Mısır Medeniyeti zamanında oldukça gelişmiş bir medeniyet olarak tarih sayfalarında yerini almıştır. Düzenli ordusu ile zamanın en güçlü ordularından birine sahipti.

Ek olarak oyun içinde Hititler ve Kenanlılar askerleri yer alarak bu orduları yönetme şansınız olacak.

Son olarak Total War Pharaoh 1,099 TL’lik bir etiket fiyatı ile satışa çıkacak çıkış tarihi ise Ekim 2023 tarihinde PC platformunda oyuncularla buluşacak.