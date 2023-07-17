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Toyota, AR Gözlükleri Arabalara Taşıyor

Gündüzleri parlak güneş ışığı ve geceleri kör edici uzun farlar, sürücünün ekrandaki bilgileri net bir şekilde görmesini engelleyebiliyor. Bununla mücadele etmek için Toyota, renklilik ayarlamaları da dahil olmak üzere otomatik ışık ayarlama özelliklerini dahil etmeyi planlıyor. Başarılı olursa, bu teknoloji güneşliklerin yerini bile alabilir.

Ayşen Sıla

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toyota

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Toyota kısa süre önce çığır açan bir konsept için patent başvurusunda bulundu: geleneksel araç içi ekranları artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleriyle değiştirmek üzerine olan bu patent yeni bir çığır açacak. Bu geliştirme, sürüş deneyimini geliştirmeyi ve yoldaki güvenliği artırmayı amaçlıyor.

Toyota’nın AR gözlüklerinin arkasındaki ana amaç, geleneksel ekranlarda karşılaşılan görünürlük sorunlarını ele almaktan geçiyor. Gündüzleri parlak güneş ışığı ve geceleri kör edici uzun farlar, sürücünün ekrandaki bilgileri net bir şekilde görmesini engelleyebiliyor. Bununla mücadele etmek için Toyota, renklilik ayarlamaları da dahil olmak üzere otomatik ışık ayarlama özelliklerini dahil etmeyi planlıyor. Başarılı olursa, bu teknoloji güneşliklerin yerini bile alabilir.

AR gözlükleri, işlevselliği geliştirmek için kameralar, hoparlör, kulaklıklar ve bir mikrofonla donatılmış olarak gelecek. Yerleşik kameralar, GPS modülleri ve sensörler ile birlikte çalışarak göz hareketini takip edecek ve yol koşullarını izleyecektir.

toyota

Bu entegrasyon, gözlüklerin yol işaretleri, hız limitleri ve yayalar ve bisikletliler için uyarılar gibi temel bilgileri görüntülemesini sağlıyor. Ayrıca sürücü bir an gözlerini başka yöne çevirse bile gözlükler uyarı vermeye ve olası çarpışmaları önlemeye devam ederek yüksek düzeyde güvenlik sağlıyor.

Toyota’nın AR gözlükleri vizyonu, geleneksel araç içi ekranların karşılaştığı zorluklara pratik ve umut verici bir çözüm sunuyor. Artırılmış gerçeklik ve sensörler gibi ileri teknolojileri kullanan gözlükler, daha sürükleyici ve bilgilendirici bir sürüş deneyimi sunuyor. Konsept umut verici görünse de soru şu: Bu yenilikçi yaklaşımı benimsemeye ve sürüş sırasında bu artırılmış gözlükleri takmaya istekli olur muydunuz?

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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