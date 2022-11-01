Toyota BZ3 elektrikli sedan Çin’de görücüye çıktı

Toyota bZ3 elektrikli bir sedandır ve bZ4X SUV’dan sonra “bZ” ailesindeki ikinci elektrikli otomobildir. Araba, e-TNGA platformuna dayanıyor ve Toyota, FAW Toyota ve BYD ile ortaklaşa geliştirildi ve ikincisi, bZ3’e güç sağlamak için pil paketini ve elektrik motorunu sağlıyor.

4,7 metre uzunluğundaki yeni sedan orta boy segmente katılıyor ve yaklaşık 2,9 metrelik dingil mesafesi ile Tesla Model 3 ve Nio ET5 ile rekabet edecek. İki güç seçeneği vardır – 135kW veya 180kW. Güç, tek bir elektrik motoru tarafından arka tekerleklere iletilir ve muhtemelen daha güçlü 240hp modeli sürüşü eğlenceli hale getirir.

BYD tarafından sağlanan Blade LFP pil paketleri iki boyutta mevcuttur – sırasıyla 517km ve 616km CLTC sertifikalı menzilli 49,92kWh veya 65,28kWh. Toyota, pil bozulmasını azaltmak için “elektriklendirme uzmanlığını” kullandığını iddia ediyor ve bZ3 pillerinin 10 yıl sonra %90 kapasiteyi koruyacağını vaat ediyor.

İç mekan, Family Lounge konseptine dayalı olarak geliştirildi ve şirkete göre, aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek için alan sağlaması bekleniyor. Nötr renkler ve geniş pencereler sayesinde bol ışık ile temiz ve düzenli olduğunu fotoğraflardan anlayabiliyoruz.

Toyota’nın Dijital Ada sistemi, büyük merkezi ekranı tepsi benzeri bir konsolla bütünleştirir, sürücüye özel bir dijital ekranı da vardır ve direksiyon simidi bZ4X’teki ile neredeyse aynıdır. Telefonlar için kablosuz şarj, sesle kontrol ve arabanın hemen hemen her işlevi bu tek yerden kontrol edilebilir.

Henüz resmi bir teslimat süresi verilmedi, otomobil Çin’de FAW Toyota tarafından üretilecek ve bayi ağı üzerinden satılacak. Reuters geçen ay, otomobilin bu yılın sonundan önce üretime geçeceğini ve satışların kısa bir süre sonra 28.000 dolarlık bir hedef fiyatla takip edileceğini bildirdi, ancak bu henüz resmi olarak onaylanmadı veya reddedildi.