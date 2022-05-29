Günümüzün en büyük alışveriş sitesi olan Trendyol, milyonlarca kişinin alışveriş adresinde bir numaralı konumda yer alıyor. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber insan dışarı çıkmadan internet üzerinden alışverişlerini gerçekleştiriyor. Trendyol gibi alışveriş sitelerini üye olarak birçok avantaj sağlayabilirsiniz ancak üye olmadan da sipariş verebilirsiniz. Bugünkü yazımızda sizlere Trendyol üye olmadan nasıl sipariş verilir? Sorusuna cevap vereceğiz.

İnsanlar ihtiyaçlarını internet siteleri üzerinden rahatlıkla karşılayabiliyor. Özellikle geniş ürün havuzu olan birçok alışveriş sitesi yer alıyor. Bu sitelerin başında da Trendyol yer alıyor. Trendyol sitesine giriş yaptığınız anda milyonlarca ürünle karşı karşıya geliyorsunuz. Ürünleri sepetinize ekleyip alışverişe devam ediyorsunuz. Son olarak satın alma işlemine geldiğiniz zaman üye olmadan devam et seçeneği ile beraber üye olmadan alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

Trendyol’a üye olmak sizlere büyük avantajlar sağlayacaktır. Özellikle indirim kuponları, avantajlar ve çoklu siparişlerde büyük fırsatlar gibi. Bunlardan yararlanmak için Trendyol’a üye olmanız gerekmektedir. Peki Trendyol’a üye olmak için ne yapmanız gerekiyor. Trendyol’a üye olmak için gerekli olan bilgiler şu şekilde;

Ad – Soyad.

Cep Telefonu.

E-posta Adresi.

Trendyol’a üye olmak için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Trendyol’a sipariş verdikten sonra “siparişlerim” kısmından siparişlerinizin durumuna bakabilirsiniz. Ayrıca 3D Secure ile beraber gönül rahatlığı ile güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz.

Tüm aşamaları tamamladıysanız siparişiniz oluşturulacaktır. Daha sonra sipariş kargo takibi yapmalısınız. Siparişleriniz ortalama 1-7 gün arasında size ulaşmaktadır.

Üye Olmadan Alışveriş Nasıl Yapılır?