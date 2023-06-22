Ana SayfaOyunTrepang2 Çıkış Yaptı!

Trepang2 Çıkış Yaptı!

Trepang Studios tarafından geliştirilen oyunda FPS modunda doğaüstü güce sahip süper bir askeri yönetiyor olacağız.

Mustafa

-

0
Okuma Süresi: Less than 1 dk.
1
Trepang2

Harry Potter: Magic Awakened Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzün en popüler kurgu dünyalarından biri olan Harry Potter son zamanlarda çıkardığı oyunlar ile birlikte...

Günümüzde aksiyon FPS oyunlarının popülerliğini herkes bilir en çok oynanan oyunlara baktığımız zaman aksiyon oyunları oyun kategorisinde en üstlerde bulunmaktadır. Bugünkü yazımızda sizlere yeni çıkan FPS oyunu olan Trepang2 oyunundan bahsedeceğiz.

İlk olarak oyunun sizlere kısaca özetini geçelim; Trepang Studios tarafından geliştirilen oyunda FPS modunda doğaüstü güce sahip süper bir askeri yönetiyor olacağız.

Çatışma ve kan sahnelerinin bol olduğu bu oyunda oyuncular bol bol aksiyon sahneleri bekliyor olacak.

Son olarak oyunun satış fiyatı ise 499 TL’den oyunculara sunulmakta.

-- Reklam --

Samsung Galaxy M34 5G Yakında Piyasaya Çıkıyor!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarından Samsung yakında Galaxy M34 5G'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.Galaxy M34 5G modeli, arkasında üçlü bir...
Önceki İçerik
Harry Potter: Magic Awakened Oynanış Videosu Yayınlandı!
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021