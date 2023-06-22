Trepang2 Çıkış Yaptı!

Günümüzde aksiyon FPS oyunlarının popülerliğini herkes bilir en çok oynanan oyunlara baktığımız zaman aksiyon oyunları oyun kategorisinde en üstlerde bulunmaktadır. Bugünkü yazımızda sizlere yeni çıkan FPS oyunu olan Trepang2 oyunundan bahsedeceğiz.

İlk olarak oyunun sizlere kısaca özetini geçelim; Trepang Studios tarafından geliştirilen oyunda FPS modunda doğaüstü güce sahip süper bir askeri yönetiyor olacağız.

Çatışma ve kan sahnelerinin bol olduğu bu oyunda oyuncular bol bol aksiyon sahneleri bekliyor olacak.

Son olarak oyunun satış fiyatı ise 499 TL’den oyunculara sunulmakta.