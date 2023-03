Android oyunlarının artışı aralarından seçim yapmanızı zorlaştırıyor olabilir. Yine de şunu bilmenizde fayda var ki tüm zamanların efsane oyunları hala muazzam derecede popüler. Yani tüm dünyaca bilinen ve herkesin oynadığı oyunlara hızlıca göz atıp aralarında karar vermek isterseniz, işte sizin için derlediğimiz en iyi 100 android oyun listesi…

Tüm Zamanların En İyi 100 Android Oyunu

Monument Valley

Hiç şüphesiz mobil cihazlardaki en iyi oyunlardan biri olan Monument Valley, değişen mimaride yolunuzu bulmanızı sağlayan akıllı ve güzel bir bulmaca oyunudur. Konsept basittir; size bir yapı sunuluyor ve karakterinizin girişten çıkışa doğru yol alması gerekiyor. Ancak bu iki kapı arasında çok şey olabilir. Monument Valley, uzayda genellikle şaşırtıcı olan rotanızı keşfederken, optik illüzyon ve işaretle ve tıkla oyununu kullanarak alan ve mimariyle akıllıca oynuyor.

Bad North

Bad North, mobil cihazlardaki en iyi strateji oyunlarından biridir. Klasik kule savunma formülünü uyarlayarak, birimlerinizle adaları azgın bir akıncı filosundan korumalısınız. Oyun hem görsel estetik açısından hem de oynama şekli açısından harika bir sadelik barındırıyor. Ancak adalar büyüdükçe ve birimler çoğaldıkça, işler gerçekten kızışmaya başlar ve kendinizi soldan sağa ve merkezden yangınları söndürmek zorunda bulursunuz.

Among Us

Bu sosyal kesintiye dayalı bağımsız oyun, popüler Twitch yayıncıları aracılığıyla oyun topluluğunun dikkatini çektikten sonra son yıllarda şaşırtıcı bir popülariteye ulaştı. Ve geliştirici yakın zamanda 200 milyon indirme bildirdiğinden, yakın zamanda yavaşlayacak gibi görünmüyor. Oyuncular, gemilerini tamir etmek için görevleri tamamlamalı ve aynı zamanda saflarındaki bir katili hepsi yok olmadan önce kökünden sökmelidir. Eğlenceli ve hepsinden iyisi, mobil cihazlarda ücretsiz.

Magic: The Gathering Arena

Magic: The Gathering Arena ikonik takas kart oyununu alıp dijital ortama uyacak şekilde ayarlıyor. Her zaman MTG’ye girmek istemişseniz, sağladığı eğitimler göz önüne alındığında, bu aslında sizin için en iyi yollardan biri olabilir. Mobil çok oyunculu oyunların hayranıysanız, dünyanın her yerinden oyunculara karşı oynayabilmenin keyfine varacaksınız. Ayrıca, TCG’lerin toplama yönünü seviyorsanız, oyunun kendi koleksiyonunuzu ve hatta kendi destelerinizi oluşturmanıza izin verdiğini duymaktan memnuniyet duyacaksınız.

Raid: Shadow Legends

Android oyunları dünyasında yeniyseniz ve tüm bu gacha oyunlarındaki yaygaranın ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, Raid: Shadow Legends başlamak için harika bir yer. Toplanacak çok sayıda kahramanı, savaşılacak patronları ve toplanacak ganimetleri olan muhteşem bir RPG oyunudur.

Pokémon Go

Kelimenin tam anlamıyla bir RPG olmasa da Pokémon Go, daha klasik bir anlamda açık bir dünyayı keşfetmenizi sağlar. Bu ücretsiz, konuma dayalı oyun, gerçek dünyada dolaşıp Pokémon yakalamanızı ve yerel spor salonunuzun lideri olmak için diğer oyuncularla rekabet etmenizi sağlar. Birçoğunuz, birkaç yıl önce popülaritesindeki artışın ardından oyunla bağlantınızı kaybetmiş olabilirsiniz, ancak yine de oldukça düzenli Pokémon Go etkinlikleri ve Pokémon Go baskınları ile desteklenmektedir. Konum tabanlı olabilir, ancak yine de en iyi Android oyunlarından biridir.

Genshin Impact

Zelda’dan ilham alan bu açık dünya RPG’si, piyasaya çıktığı ilk iki haftada 100 milyon dolar kazanarak dünyayı kasıp kavurdu ve şu anda şimdiye kadarki en büyük Discord sunucusuna sahip. Genshin Impact, kayıp tanrısal kardeşinizi bulmak için bir maceraya atılan Teyvat’ın büyülü dünyasında uyandığınızı görür. Oyun, devasa bir dünyayı keşfetmenize ve RTS hack-and-slash savaşında korkunç canavarlarla yüzleşmenize olanak tanır. Şaşırtıcı görseller ve güzel bir film müziğinin yanı sıra, pek çok kişinin Genshin’i şimdiye kadarki en iddialı mobil oyunlardan biri olarak görmesi şaşırtıcı değil.

Supremacy 1914

Supremacy 1914’te Birinci Dünya Savaşı’na katılan ülkelerden birinin kontrolünü ele geçireceksiniz. İster ülkenizin ekonomisini geliştirmeye, ister askeri güçlerini güçlendirmeye yatırım yapmaya karar verin, verdiğiniz her karar savaşın sonucunu etkileyecektir. Bu, uzun vadeli bir büyük strateji MMO’sudur ve tek bir oyun birkaç hafta hatta aylarca sürebilir. Her ulusun kendine özgü güçlü ve zayıf yanları olduğu için, seçtiğiniz ülkenin oyun oynama şekliniz üzerinde büyük bir etkisi olacak ve önünüzde açık olan pek çok seçenekle, kısa sürede kendinizi bu genişleyen savaşa derinden bağlanmış bulacaksınız.

Conflict of Nations: 3. Dünya Savaşı

Supremacy 1914, Birinci Dünya Savaşı’nı alıp büyük bir strateji MMO’suna dönüşürken, Conflict of Nations bu formülü varsayımsal bir Üçüncü Dünya Savaşı’na uyguluyor. Küresel gerilimlerin tırmandığı yakın bir gelecekte, sayısız diğer listeden bir ulus seçiyorsunuz ve sonrası size kalmış. Tahmin edebileceğiniz gibi, bir ulusun lideri olarak kullanabileceğiniz pek çok seçenek vardır.

AFK Arena

Kelt mitolojisinden ilham alan güzel bir sanat stili ve eğlenceli yeteneklere sahip bir dizi karakterle AFK Arena, tipik RPG’lerden değil. Sadece arkanıza yaslanın ve kahramanlarınız seviye atlamak için çok çalışırken sürüşün keyfini çıkarın, yalnızca biraz eğlenme zamanı geldiğinde devreye girer, savaşlarda veya keşiflerde stratejiler uygularsınız.

Rise of Cultures

Innogames’in ücretsiz şehir kurma strateji oyunu, benzer kalıptaki öne çıkan birkaç oyunun sonuncusu. Rise of Cultures tamamen bir medeniyet yaratmak ve onun zaman içinde büyümesini izlemekle ilgili bir oyun. Küçük bir yerleşim yeri ile başlarsınız, ardından daha fazla inşa ederken halihazırda sahip olduğunuz binaları yükseltir ve geliştirirsiniz – çok geçmeden birkaç tarihi çağdan geçmiş olacaksınız. Güzel bir bonus olarak, gerçek dünyadaki mimari simgeleri bile şehirlerinize entegre edebilirsiniz.

Epic Seven

Bu oynaması ücretsiz oyunda, kendi kahraman seçiminizi oluşturacaksınız, ardından oyunun hikayesinde ilerledikçe onları çeşitli sıra tabanlı RPG savaşlarına sokacaksınız. Anime’yi seviyorsanız, bu oyunun güzel animasyonlu ara sahnelerinden gerçekten keyif alacaksınız. Her birine farklı bir kişilik kazandırmak için büyük çaba harcanan karakter kadrosu, sizi de oldukça etkileyecek.

Final Fantasy IX

Bu klasik Final Fantasy oyunu, Android’de bir rüya gibi çalışıyor. Sıra tabanlı dövüş, büyüleyici bir hikaye ve bazı eğlenceli mini oyunlar içeren bir oyun arıyorsanız, Final Fantasy IX’ten (veya mobil cihazlardaki başka bir Final Fantasy’den) başkasına bakmayın. Bu sürüm, yüksek hız ve karşılaşma yok modlarından ve otomatik kaydetme yeteneğinden yararlanır.

Candy Crush Soda Saga

Üçlü eşleştirme oyunlarını seviyorsanız ve eğlenceli, ücretsiz bir deneyim arıyorsanız, Candy Crush Soda Saga’yı tavsiye ederiz. Yüzlerce düzeyde tatmin edici derecede net bir oyun deneyimi sunan bu oyun, mobil cihazlarda kendi türünün kralıdır.

PUBG Mobile

Orijinal battle royale mobilde ama PUBG Mobile bundan daha fazlası. Pek çok insan, belirli bir seviyeden dolayı bu orijinal PC oyunundan keyif aldı. Karşılaştırıldığında, PUBG Mobile, yeni, fütüristik New Eden haritası da dahil olmak üzere oyuna yeni içerik ekleyen düzenli PUBG Mobile güncellemeleriyle gerçekten çok iyi oynuyor. Bir battle royale için can atıyorsanız şüphesiz en iyi Android oyunlarından biri – ve hepsinden iyisi, oynaması ücretsiz.

Alto’s Odyssey

Sonsuz koşucular, klasik anlamda yarış oyunları değildir, ancak yine de bir şeye karşı yarışıyorsunuz. Alto’s Odyssey’de kendinizsiniz. Oyunda, oluşturulan her muhteşem haritada ilerleyerek bir dizi hedefi tamamlarsınız ve bu da bir sonraki seviyeye geçmenizi sağlar. Ancak Alto ayrıca, güzel mimarisi ve değişen hava koşulları ile ücretsiz olarak oynayabileceğiniz gerçekten rahatlatıcı bir deneyim olan, sürekli değişen bir haritada sonsuza kadar sürebileceğiniz sonsuz bir moda da sahiptir.

Call of Duty: Mobile

Klasik CoD deneyimini Android ve iOS’a aktaran Call of Duty: Mobile, harika bir birinci şahıs nişancı oyunudur ve onu ücretsiz oynayabilirsiniz. Oyun, otomatik ateş modunu seçmenize veya manuel olarak nişan alıp ateş etmenize izin vererek her türden oyuncuya hitap eder. TiMi Studios ayrıca yeni modlar, silahlar, görünümler ve karakterler dahil olmak üzere bol miktarda sezonluk içerikle güncel tutar.

Stardew Valley

Popüler Harvest Moon-esque çiftçilik RPG’si Stardew Valley, Android’de oynamak için harika bir oyundur. Büyükbabanızın iflas eden çiftliğini devralmak, mahsul yetiştirmek, hayvan yetiştirmek ve yerel topluluğun bir parçası olmak için taşraya taşındığınızı görürsünüz. Hatta evlenebilir, açık dünyayı keşfedebilir, canavarlarla savaşabilir veya balık tutmak için tenha bir yer bile bulabilirsiniz. Rahatlatıcı basit yaşam titreşimleri arıyorsanız, bu kesinlikle iyi bir seçenektir.

Chrono Trigger

Chrono Trigger, Android’de bazı şaşırtıcı yaşam kalitesi iyileştirmelerine ev sahipliği yapan zamansız bir RPG klasiğidir. Oyun, Dragon Quest’in yaratıcısı Yuji Horii, Dragon Ball’un yaratıcısı Akira Toriyama ve Final Fantasy’nin yaratıcıları tarafından geliştirilmiştir. Herhangi bir RPG hayranı için mutlaka oynanması gereken bir oyundur.

Asphalt 9: Legends

Asphalt, mobil cihazlardaki en ünlü ve popüler yarış serilerinden biridir. Asphalt 8: Airborne ve Asphalt Xtreme gibi oyunlar, Android kullanıcıları arasında büyük başarılar elde etti ve etmeye devam ediyor. Bu son oyunda, seriyi büyük bir başarıya dönüştüren tüm klasik mekaniği ve muhteşem 3D grafikleri bulacaksınız. 50’den fazla rüya aracı sunuyor ve onları istediğiniz gibi ayarlama imkanını bir yenilik olarak getiriyor.

Behind the Frame

Behind the Frame, galeri sunumunun son parçasını bitirmenin eşiğinde olan, gelecek vadeden bir sanatçı hakkında canlı, etkileşimli bir kurgudur. Her hızda oynanabilen, rahatlatıcı, etkileyici bir deneyim. Göz kamaştırıcı renkler, güzel animasyonlu görseller ve akıcı, kolay dinlenen müziklerle dolu panoramik bir dünyaya dalın.

Critical Ops

Critical Ops, Android için en iyi birinci şahıs nişancı oyunlarından biridir. Bu yeni nesil oyunda, farklı şehir ortamlarında teröristlerle karşılaşacaksınız ve hatta isterseniz teröristlerin takımında oynayacaksınız. Bu oyun ile hem arkadaşlarınıza hem de dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı oyunlar oynayabilirsiniz. Halihazırda mevcut olmasına rağmen, bunun tam olarak en talepkar FPS oyuncularının ihtiyaçlarını karşılamak için hala tam olarak geliştirilmekte olan bir oyun olduğunu hatırlamakta fayda var.

Legends of Runeterra

Legends of Runeterra, eğlenceli, ücretsiz, koleksiyonluk bir kart düello oyunudur. Oyunda, en farklı kartları toplamanız ve çevrimiçi olarak rakiplerinizi yenmek için güçlü desteler oluşturmanız gerekecek. Riot Games tarafından geliştirilen oyun, League of Legends evreninin en farklı klasik şampiyonlarının yanı sıra yenilerini de sunuyor. Bu oyunla ilgili en harika şey, oyun sırasında kartlar kazanabilmenizin yanı sıra rastgele kartlar görme riski olmadan mağazada tam olarak istediğinizi satın alabilmenizdir.

Brawl Stars

Brawl Stars, Clash of Clans ve Clash Royale’ı geliştiren Supercell tarafından yayınlanan en yeni ücretsiz çevrimiçi oyundur. Bu, oyuncuların bir arenada arkadaşlarıyla takımlar halinde veya tek başlarına savaştığı çevrimiçi çok oyunculu bir dövüş oyunudur. Çeşitli oyun modlarının yanı sıra Brawlers adı verilen benzersiz yeteneklere sahip birkaç açılabilir karakter sunar. Olasılıklarla dolu oyun mekaniğine sahip bir oyundur.

Fortnite

Fortnite, Android için en iyi modlanmış oyunlardan biridir. Orijinal oyununda görülen tüm mekaniği ve oynanışı bu mobil sürüme getiriyor. Ana hesabınızla giriş yaparak bile, doğrudan cep telefonunuzdan satın aldığınız tüm görünümleriniz ve özelleştirmelerinizle oynayabileceksiniz. Oyun aynı zamanda çapraz oyundur, yani cep telefonundan PC’de veya konsollarda insanlara karşı oynamak ideal olmasa da, nerede olursanız olun arkadaşlarınıza katılabilme ihtimaliniz vardır. Android için bu sürüm, orijinal sürümün tüm mekaniklerini getiriyor, ancak kontroller tamamen dokunmatik ekranlara uyarlanmış.

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Yu-Gi-Oh! Duel Links, Android için en yeni kart düello oyunudur. Bu oyunda, Yu-Gi-Oh!’un klasik koleksiyon kartlarıyla destenizi oluşturacaksınız ve dünyanın her yerinden oyunculara veya bilgisayara karşı gerçek zamanlı olarak çevrimiçi düello yapacaksınız. Nostaljiyi canlandırmak için ikonik karakterler Yugi, Kaiba, Joey, Mai ve diğerlerine sahip olacaksınız. Savaşların 3D animasyonları, çağrıldıklarında kartları canlandırır. En çeşitli oyuncu tarzlarına uyan birkaç kart vardır, bunlar oyunda toplanabilir veya satın alınabilir.

Free Fire

Free Fire, Android için en hafif çok oyunculu Battle Royale atış oyunlarından biridir. Bu nedenle, telefonunuz PUBG Mobile’ı çalıştırmıyorsa, kesinlikle popüler Free Fire’ı çalıştırır. Burada maçlar yaklaşık 10 dakika sürer ve 50 oyuncu tutar, ancak yalnızca hayatta kalan son kişi kazanır. Sesli iletişim ile bile 4 oyuncu için solo, ikili ve takım maçlarına izin verir. Oyun sürekli güncellenerek yeni haritalar, karakterler, silahlar ve yeni özellikler getiriyor. Hafif olmasına rağmen, 3D grafikler oldukça güzel ve gerçekçi.

Clash Royale

Clash Royale, Boom Beach ve Clash of Clans gibi ünlü oyun geliştiricisi Supercell’in en son hit oyunudur. Bu oyunda, çevrimiçi gerçek zamanlı bire bir düellolarda dünyanın her yerinden düşmanları yenmek için kartları toplamanız ve en iyi desteleri oluşturmanız gerekecek. Clash of Clans’ta olduğu gibi, birbirinizle kart paylaşmak için güçlü klanlar oluşturabilecek veya bunlara katılabilecek, ayrıca dostane özel savaşlarda meslektaşlarınıza meydan okuyabileceksiniz.

Dota Underlords

Dota Underlords, son zamanlarda piyasaya sürülen en iyi ücretsiz strateji oyunlarından biridir. Bu oyunu diğerlerinden ayıran şey, stratejilerde ne kadar usta olursanız olun, oyunun rastgeleliğinin tüm planlarınızı alt üst edebilmesidir. Bu da her maçı büyük bir sürpriz yapıyor. Mobil sürüm ile PC sürümü arasında hiçbir fark yoktur, bu nedenle mobil oynatıcı PC oynatıcısına karşı da oynar.

Grand Mountain Adventure

Grand Mountain Adventure, şüphesiz son zamanlarda Android için yayınlanan en güzel ve rahatlatıcı oyunlardan biridir. Oyunda, oyuncuya karla kaplı bir dağın yukarıdan aşağıya güzel bir görüntüsü sunulur, oyuncu engellerden kaçınarak ve bazı manevralar yaparak yüksek hızda kaymak zorunda kalır. Önceden tanımlanmış zorlu parkurlara ek olarak, oyunda özgürce dolaşabilirsiniz.

The Elder Scrolls: Blades

The Elder Scrolls: Blades, Bethesda tarafından geliştirilen inanılmaz ücretsiz bir 3D ortaçağ temalı RPG’dir. Oynanışı bir şekilde ikonik klasik oyun The Elder Scrolls’a benziyor, ama elbette her şey daha küçük bir dünyada. İçinde maceralara atılabilir, en çeşitli düşmanlarla yüzleşebilir ve hatta bir şehri istediğiniz gibi yeniden inşa edebilirsiniz. Ayrıca, PvP modunda çevrimiçi olarak düşmanlara meydan okumak da mümkündür.

Mario Kart Tour

Mario Kart Tour, oyun dünyasının en ikonik yarış oyunlarından birinin Android platformuna resmi olarak gelişidir. Nintendo’nun kendisi tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen konsol sürümlerinde görülen ana geleneksel mekaniği getiriyor. Buna yeşil ve kırmızı kabuklar, mantarlar ve muz kabukları gibi klasik hile öğeleri de dahildir. Ayrıca Mario, Bowser, Princess Peach, Yoshi, Toad ve daha fazlası gibi Nintendo’nun tüm klasik açılabilir karakterlerini içerir.

Ailment

Ailment, Android için ücretsiz bir aksiyon RPG’sidir. Klasik bir piksel sanatı görünümü ve yukarıdan aşağıya bir görünümle devasa bir uzay gemisini keşfetmeniz ve yolunuza çıkan binlerce düşmanı vurmanız gerekecek.

Shadowgun Legends

Shadowgun Legends, geliştirici Madfinger Games’in Dead Trigger ve Unkilled serileriyle aynı olan en son oyunudur. Önceki oyunlarda görülen inanılmaz konsol düzeyinde 3D grafiklerin yanı sıra çılgın birinci şahıs nişancı oyunu sunuyor. Bu uzay nişancı RPG’sinde, her yönden fütüristik ve aksiyon dolu bir dünyaya gireceksiniz. Hikaye modunda 4 farklı gezegene karşı geçen 200’den fazla görev var.

NBA LIVE Mobile

NBA LIVE Mobile, Android için en iyi spor oyunlarını sunmasıyla ünlü EA tarafından geliştirilen bir mobil basketbol oyunudur. Burada, bugünün yıldızları ve tüm zamanların efsanevi oyuncularıyla hayalinizdeki takımı kurabileceksiniz. Ne kadar çok oynarsanız, oyuncuların seviyesini yükselterek takımınızda o kadar çok iyileştirme yapabilirsiniz.

Last Day on Earth: Survival

Last Day on Earth: Survival, zombi tabanlı eğlenceli bir aksiyon, strateji ve hayatta kalma MMORPG’sidir. Bunda, haritada kaynakları toplamanız, bir envanterde saklamanız ve güvenli bir barınak inşa etmek ve kendinizi güçlendirmek için araçlar yapmaya başlamanız gerekecek.

NOVA Legacy

NOVA Legacy, Android için yayınlanan en iyi birinci şahıs nişancı serilerinden birinin son oyunudur. Bu oyunda göreviniz, hikaye modunda ve özel operasyonlarda ve etkinliklerde birkaç uzaylıyı yenmek olacak. Altı oyuncuya kadar çevrimiçi çok oyunculu arenalarda da maçlar var.

Temple Run 2

Temple Run 2, dünya çapında binlerce hayranı kazanan bir başka büyük mobil oyun başarısıdır. Bu sürüm, önceki sürüme kıyasla bazı iyileştirmelerle birlikte gelir – bunların çoğu grafikleri hedefler. Kısacası bu, antik tapınakları ve harabeleri keşfedeceğiniz, hazineler toplayacağınız ve kötü adamlardan kaçacağınız sonsuz bir koşu oyunudur.

FIFA Football

FIFA Football, Android için en popüler futbol oyunudur. Cep telefonları için FIFA serisi yenilendi ve önceki sürümlerinden farklı olarak oyun daha çok takım oluşturma ve yönetmeye ve gündelik mücadelelere odaklanıyor. Lisanslı oyuncular için birçok seçeneğiniz olacak, 550 takımın kalkanlarını savunabilecek ve 30’dan fazla ligde oynayabileceksiniz. Ayrıca, küresel liderlik tablolarında en iyi olmak ve birden fazla ödül kazanmak için 90 saniyelik hızlı maçlar oynadığınız yeni Attack Duel moduna sahiptir.

Real Racing 3

Real Racing 3, ortalamanın üzerinde grafiklere sahip ücretsiz bir yarış simülasyon oyunudur. Android için mevcut olan en iyi yarış oyunu deneyimlerinden birini sunar. Bu aynı zamanda yüzden fazla lisanslı araba, bir düzine gerçek dünya kursu, yüzlerce solo etkinlik ve gerçek zamanlı çevrimiçi yarışlarla devasa bir oyundur.

Yandere Simulator

Yandere Simulator, bir erkeği takip eden ve onu seven herkesten kimseye fark ettirmeden kurtulan bir kız öğrenci olarak oynadığınız bir oyundur. Bunu yaparken masummuş gibi davranmalısınız.

Dead Cells

Dead Cells, Metroidvania unsurları içeren bir aksiyon-macera oyunudur. Doğrusal olmayan oynanış, hack-and-slash dövüş mekanikleri ve oyuncuların yapabileceği pek çok şey içerir. Özellikle yeni oyuncular için kesinlikle yelpazenin daha zor tarafındadır. Ölüm sizi başa döndürür, bu yüzden her şeyi doğru yaptığınızdan emin olmalısınız.

League of Legends: Wild Rift

League of Legends: Wild Rift, 5’e 5 MOBA oyunudur. League of Legends: Wild Rift tartışmasız şu anda grubun en iyisi. Maçlar yaklaşık 15-20 dakika sürüyor ve bu bir mobil MOBA için biraz uzun. Ancak oyun eğlenceli, kazançları satın alamazsınız ve geliştiriciler bunun dengeli kalmasını sağlamaya kararlı görünüyor.

Minecraft

Minecraft, her yaştan insan için tüm dünyada popüler bir oyundur. Hiç oynamamış olanlar için, Minecraft sizi madencilik yaptığınız, inşa ettiğiniz, kötü adamları dövdüğünüz ve ne isterseniz onu yaptığınız dev bir dünyaya götürüyor. Size sınırsız her şeyi veren yaratıcı bir modun yanı sıra kendi kaynaklarınızı ve yiyeceklerinizi çıkarmanız gereken bir hayatta kalma modu var.

Rocket League Sideswipe

Rocket League Sideswipe, mobil cihazlardaki en popüler ve eğlenceli atari oyunlarından biridir. Bu, popüler PC ve konsol oyununun 2D versiyonudur, ancak yine de hızlı ve eğlenceli olmayı başarır. Oyuncular arabalarla dolaşırlar ve onları dev bir futbol topuyla gol atmak için kullanmaya çalışırlar. Bu sürüm 1’e 1 ve 2’ye 2 modlarını içerir ve çoğu maçın tamamlanması yalnızca iki dakika sürer.

Sky: Children of Light

Sky: Children of Light, 2020’den mükemmel bir macera oyunudur. Oyun, keşfetmeniz için yedi dünya, istediğiniz gibi görünmek için çeşitli karakter özelleştirmeleri, gerçekten mükemmel grafikler ve herhangi bir oyundaki en benzersiz sosyal deneyimlerden birini içerir. Oyunda oyuncularla sesli veya yazılı sohbet olmadan etkileşim kurabilirsiniz (ancak metin sohbetleri mevcuttur).

Streets of Rage 4

Streets of Rage 4, 2022’nin en iyi oyunlarından biriydi ve tüm zamanların en iyisi olacak kadar iyi. 1990’ların tarzında yapılmış bir arcade oyunu. Bir karakter seçiyorsunuz, her seviyede ilerliyorsunuz ve hasar almaktan kaçınırken kötü adamları dövüyorsunuz. Temel oyun üç farklı oyun modu, yaklaşık bir düzine karakter, gizli seviyeler, donanım denetleyicisi desteği ve çok oyunculu içerir.

8 Ball Pool

8 Ball Pool Android’de en çok oynanan çevrimiçi çok oyunculu oyun olarak kolaylıkla övülüyor. Konsept basittir, oyun, kullanıcıların mobil cihazlarında 8 Ball Pool deneyiminin doğrudan bir simülatörüdür. Ayrıca, yoğun talep sayesinde oyuna artık bir 9 Top modu da eklendi ve kullanıcılara her iki oyun modunun da en iyisini sunuyor.

Roblox

Çoğu insan için Roblox’un muhtemelen herhangi bir tanıtıma ihtiyacı yoktur. Ancak bir süre önce hızla en popüler oyunlardan biri haline gelen bu oyundan haberiniz yoksa, Roblox’ta kendi sanal dünyalarınızı yaratabilir ve deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

eFootball 2023

Bir futbol hayranıysanız ve PC’nizde veya konsolunuzda çok fazla FIFA oynuyorsanız, Android akıllı telefonunuz için de eFootball 2023’e kesinlikle göz atmalısınız. Bu, bir akıllı telefon için nispeten büyük bir oyundur, ancak bir futbol fanatiğinin bir futbol oyununda arayacağı tüm özelliklerle birlikte gelir.

Chess

Android’de yerel bir çok oyunculu oyun oynamak istiyorsanız, o zaman hiçbir şey Satranç oyunundan üstün değildir. Neyse ki, AI Factory Limited’in iki kullanıcının aynı cihazda sıcak oyun oynamasına olanak tanıyan tamamen ücretsiz bir Satranç oyunu var. Endişelenmeyin, eğer satrançta yeniyseniz, uygulama becerilerinizi geliştirebilmeniz ve satranç stratejinizi geliştirebilmeniz için birkaç birinci sınıf öğreticiye sahiptir.

Sea Battle 2

Sea Battle 2, tüm zamanların en iyi çok oyunculu Android oyunlarından biri olan Sea Battle’ın devamıdır. Emrinizde gemiler, uçaklar, denizaltılar, mayınlar, radarlar ve çok daha fazlası olacak. Gemilerinizi tahtaya yerleştirin, rakibin mevzilerine saldırın ve rakibin gemilerini batırmak için geniş cephaneliğinizi kullanın.

Real Steel

Real Steel filmine dayanarak, diğer robotları tekmelemek ve yumruklamak için kendi mekanik boks robotunuzu bir araya getirip eğitiyorsunuz. Oyun aksiyon dolu ve tamamen ringdeki mekanik vahşet hakkında. Filmdeki şampiyonlar mevcut olsa bile farklı robotları toplayabilir ve Wifi maçlarında diğer insanlarla kafa kafaya gidebilirsiniz.

Mini Motor Racing

Uzaktan kumandalı bir araba hesaplaşması gibi oynayan Mini Motor Racing, sizin tarafınızdan yükseltilen ve özelleştirilen arabalarda rakiplere karşı yarıştığınızı görüyor. Elliden fazla pisti, wi-fi veya internet üzerinden dört adede kadar çok oyunculu özelliği vardır ve yarışları kazanmak, özelleştirmeniz ve yarışmanız için daha fazla arabanın kilidini açar.

Bean Dreams

Bu aldatıcı derecede basit platform oyunu, öğrenme seviyelerine, zamanlamaya ve keşfe kesin bir vurgu yaparak türü geri alır. Zıplayan fasulyeniz zıplamayı asla bırakmaz ve siz onu sadece sola veya sağa yönlendirirsiniz. Normal platform oyunu görevleri burada da var: üzerine atlanacak canavarlar; toplanacak meyve ve değerli taşlar.

Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas, kurgusal San Andreas eyaletinde geçen bir aksiyon-macera video oyunudur. Oyun üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanır ve dünyasında yaya ya da araçla gezinilir. CJ oyunun çeşitli şehirlerini ve kırsal bölgelerini keşfederken, yemek yerken, egzersiz yaparken, sağlığını korurken, kıyafet ve araç satın alırken ve silah toplarken oyuncular CJ’yi kontrol ediyor. Bu oyunun oynanışı, sürüş, atış, keşif ve hikaye odaklı görevlerin bir kombinasyonudur.

Apex Legends Mobile

Apex Legends Mobile, PC sürümünün mobile indirgenmiş versiyonu şeklinde açıklanabilir. Oynanışı ile sizi saatler boyunca telefon karşısına kilitleyecek olan Apex Legends Online, birbirinden farklı modlarıyla son derece eğlenceli bir deneyim sağlıyor. Oyun, temelde bir nişancı ve aksiyon oyunu olarak ifade edilebilir. Özellikle rekabetçi bir deneyim sunan oyunda taktik çok büyük bir önem taşıyor. Oyunun modları arasında battle royale başı çekiyor.

Jetpack Joyride

Jetpack Joyride, telefonda veya tablette tüm zamanların en sevilen Android oyunlarından biridir. Barry Steakfries’ı oynuyorsunuz ve jetpack’inizle sonsuz bir dünyada madeni para toplayarak (bunlarla yeni jetpack’ler, giysiler ve diğer bonuslar satın alabilirsiniz), füzelerden ve zapper’lardan kaçıyorsunuz ve ne kadar uzağa gidebileceğinizi görmek için araçlara biniyorsunuz.

Ninja Must Die

Özellikle grafikleriyle kendine hayran bırakan Ninja Must Die, mutlaka oynamanız gereken mobil oyunlar arasında yer alıyor. Ninja Must Die, oldukça zengin bir hikayeye sahip. Samuraylar ve ninjalar arasında yaşanan birtakım olayların oyunda işlendiğini söylemek mümkün. Ayrıca oyunun başlangıcında oldukça başarılı bir sinematik giriş sahnesi de yer alıyor.

Crossy Road

İşte kısmen gençliğimizi hatırlattığı için popüler olan başka bir tane oyun. Crossy Road tıpkı Frogger gibidir, ancak siz bir kurbağa değilsiniz. Aslında kurbağadan başka her şeysiniz. Konsept aynıdır: Arabalar, kamyonlar, tekneler, hayvanlar, dinazorlar ve temelde hayatınızı sona erdirebilecek diğer her şey sizi biçmek için ellerinden gelenin en iyisini yaparken yolun karşısına zarar görmeden geçmelisiniz.

Football Manager 2023 Mobile

Football Manager, bilgisayarlarda sıklıkla oynanan bir futbol menajerlik oyunudur. Oyun motorundan grafiklerine kadar çeşitli ögeleriyle oyuncuların beğenisini kazanan seri, her yıl yeni oyunuyla oyuncularının karşısına çıkıyor. Bu doğrultuda SEGA, bir süredir serinin mobil versiyonunu da geliştiriyor. Football Manager 2023 Mobile, oyuncu ve takım veritabanı olarak mobilde oynanabilecek en kapsamlı futbol simülasyon oyunlarından biridir.

Hill Climb Racing

Mobil cihazlarda araba oyunlarını seviyorsanız Hill Climb Racing ile kesinlikle karşılaşmışsınızdır. Oyunda oldukça fazla sayıda araç mevcut. Oyunun temel amacı ise farklı araba modelleriyle, zorlu yollarda sonuna kadar gidebilmek. Bu doğrultuda arabayı sürdüğünüz yollarda çeşitli zorluklar sizleri bekliyor. Bu zorluklara uygun araba modelinizi ve gerekli araba güçlendirmelerini yaparak olabildiğince yol ilerlemeye çalışıyorsunuz.

GRID Autosport

GRID Autosport, çarpıcı görsellere ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli arabalara sahip aksiyon dolu bir yarış oyunudur. Oyuncular arabalarını özelleştirebilir, ayarlayabilir ve hatta çevrimiçi olarak diğer sürücülere karşı yarışabilir. GRID Autosport, kısa sprintlerden uzun dayanıklılık etkinliklerine kadar uzanan bir dizi heyecan verici piste sahiptir.

Framed 2

Framed 2, 2014’ün hit filmi Framed’in devamı niteliğindedir. Oyun, ilk oyunu bu kadar popüler yapan komik tarzdaki bulmaca mekaniğini yeniden sunuyor ve oyunculara, kontrast oluşturan arkadaşınızın her bölümü geçmesine ve silahlı takipçilerinden kaçmasına yardımcı olmak için çizgi roman panellerini yeniden düzenleme görevi veriliyor.

Super Mario Run

Bu oyun, Nintendo tarafından şimdiye kadar mobil cihazlar için piyasaya sürülen ilk Super Mario oyunu ve Aralık 2016’dan bu yana App Store’a özel bir uygulama olduktan sonra Android’de yerini aldı. Super Mario Run, adından da anlaşılacağı gibi bir koşucu oyunudur. Tek dokunuşla oyun ve basit mekanik var, ancak daha önce Super Mario oynadıysanız, tam olarak ne yaptığınızı bileceksiniz.

Poinpy

Geçtiğimiz dönemde mobil oyun piyasasına giriş yaptığını duyuran Netflix’in en başarılı oyunları arasında sayabileceğimiz Poinpy, kendi türünün en iyi örneklerinden. Oyun çeşitli unsurların bir araya toplandığı bir platform oyunudur. Poinpy’de üst basamaklara doğru bir tırmanış gerçekleştiriyoruz. Bunu yapmak için ise haritanın duvarlarından faydalanıyoruz. Fakat oyunun en can alıcı noktalarından birisi bizi kovalayan devasa canavar oluyor.

Plants vs Zombies 2

Herkes tarafından sevilen bir kule savunma oyunu, Plants vs Zombies’in indirebileceğiniz birkaç versiyonu var ama hepsi de sizi eşit derecede eğlendirecek. Her biri bir patron seviyesi ve her biri aynı temel temanın küçük bir varyasyonu ile sona eren, ancak saldırılacak yeni zombiler ve emrinize amade yeni bitkilerle birden fazla dünyada birden fazla seviye oynuyorsunuz.

Dumb Ways To Die 2

Dumb Ways To Die serisi, harika çizimleri ve biraz Mr Men’e benzeyen eğlenceli karakterleri ile basit ve bağımlılık yapıyor. Her birinin ölümü riske atma eğilimi vardır ve onları hayatta tutmak sizin işiniz. Kurtardığınız her canlı için 100 puan alırsınız ve giderek artan zorluk seviyesiyle bir sonraki mini oyuna geçersiniz.

Asphalt 8: Airborne

Hiçbir Android oyunu, uygun bir yarışçı olmadan tamamlanmış sayılmaz ve Asphalt 8 en iyi bilinen oyunlardan biridir. Nevada Çölü’nden Tokyo’ya kadar her şeyi kapsayan 40 pistte ciddi derecede seksi arabaları kullanabilir ve varil yuvarlanmalarından 360 derecelik sıçramalara kadar harika akrobatik hareketler yapabilirsiniz.

War Wings

MiniClip’ten War Wings, düşmanlarınızı alt etmek için gökyüzüne çıkarken veya sadece akrobasi gösterileri yaparak ortalığı karıştırırken dünya çapındaki oyunculara karşı rekabet etmenize olanak tanır.

Super Stickman Golf 3

Şimdi üçüncü baskısında, Super Stickman Golf her zamankinden daha iyi ve kazanılacak bir sürü başarı ile golf hayranları için bir zorunluluktur. Yeni kurslar, güçlendirmeler, yeni oyun modları ve yeni bir döndürme modu var. Tek başınıza veya arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz 20 saha ile Super Stickman Golf 3, gerçekten hızınızı artırmanıza izin veriyor.

Bejeweled Blitz

Bejeweled, klasik bir üçlü eşleştirme bilmecesidir, ancak günlük zorluklar, skor tabloları, destek öğeleri, özel taşlar ve daha fazlasıyla birlikte. Tahtadan mümkün olduğu kadar çok mücevher çıkarmak için 60 saniyeniz var ve bunu hızlı yapmak veya üçten fazla mücevher eşleştirmek için ekstra bonuslar veriliyor.

Clash of Clans

Clash of Clans, zamanın testinden geçen başka bir eski oyundur. Temelde belediye binası, altın madeni ve ordu kampı gibi savaşan kabilenizin ihtiyaç duyduğu her şeyi içeren bir köy inşa etmeniz gerekiyor. Köyünüzü yükseltmeye ve daha fazla bina türünün kilidini açmaya devam edersiniz, bu da sonunda Klan Kalesi’ni ele geçirmenize, kışlanızı yükseltmenize ve diğer oyuncularla ittifaklar kurmanıza olanak tanır.

Rush Royale

Rush Royale, son derece eğlenceli bir kule savunma oyunudur. Oyun farklı modlar ile kullanıcıların karşısına çıksa da ana amaç her zaman sabit: Peş peşe gelen canavarları yok etmek ve kulenizi korumak. Oynadıkça eğlencesi artan online mobil oyunlar arasında yer alan Rush Royale, birçok etkinlik ve oyun moduna sahip. Temel oyun modu ise PvP olarak ifade ediliyor.

Downhill Smash

En iyi internetsiz mobil oyunlar arasında yer alan Downhill Smash için, “endless runner” türünde bir oyun denilebilir. ZeptoLab tarafından geliştirilen Downhill Smash, saatlerce oynayabileceğiniz bir oyun. Oyundaki amacınız içinde yuvarlandığınız kaya parçasını mümkün olan en uzak noktaya kadar taşımak.

Flarts

BitSmudge tarafından geliştirilen Flarts, “casual” olarak tabir edilen oyun türünün başarılı bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Oyundaki temel amaç bir dart fırlatmak ve dartı yönlendirerek hedefe ulaşmasını sağlamak. Oyunun amacı tüm bölümlerde tekrar ediyor. Tekdüzeliği yıkmak için ise farklı haritalar ve görevler oyunda yer alıyor. Örneğin, dartın isabet etmesi gereken hedef açılmadan önce haritada yer alan tüm pinyataları vurmanız gerekiyor. Ancak daha sonrasında hedefe doğru atış gerçekleştirebiliyorsunuz.

Subway Surfers

Subway Surfers, süper canlı grafiklere sahip Android’in en iyi sonsuz koşucu oyunlarından biridir. Bu oyunu, bir müfettişten ve köpeğinden kaçan bir karakteri, sizi metroyu grafiti ile etiketlerken yakaladıktan sonra oynuyorsunuz. Pistlerde koşarken, diğer öğelerin yanı sıra kaçmanıza yardımcı olması için engellerden kaçmalı ve bozuk para toplamalısınız.

Cozy Grove

Cozy Grove, hayaletlerle etkileşime giren bir Spirit Scout olarak oynamanız da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok yönden Spiritfarer’a benzer. Hayaletlerin çoğu hayatlarını hatırlamıyor ve onlara yardım etmek için görevleri tamamlamanıza ihtiyaç duyacaklar. Bu görevleri tamamlamak, güzelce tasarlanmış dünyaya hayat getirmeye de yardımcı olur.

Eternal Hope

Eternal Hope, oyuna bir karamsarlık duygusu getirmeden ölümle inanılmaz derecede doğrudan ilgilenen rahat bir oyundur. Aşkı ölmüş bir çocuk olan Ti’bi’nin yerine geçersiniz. Onu geri getirmeye çalışmak için, onunla birlikte oradaki tüm tehlikeleri aşması, bulmacaları çözmesi ve dünya dışı varlıklarla tanışması gereken “Gölgeler Dünyası”na seyahat edeceksiniz.

Dungeons of Dreadrock

Kardeşiniz – seçilmiş olan – Dreadrock Dağı’ndaki ölü kralı öldürmek için içeri girdi. Bir ömür boyu bekledi, bu yüzden duygu mantığı ele geçirdi ve siz de onu bulmak için aynı şeyi yapmayı seçtiniz. Bu ücretsiz Android oyunu küçük kardeşinizi bulmak için cesaret etmeniz gereken 100 seviyeden oluşan bir hikaye. Bu oyunda yapboz ve bazı aksiyonlar bir arada. Kolay görünebilir, ancak tek bir dikkatsizlik sizi seviyeye tekrar başlamanız için geri gönderecektir.

Shadow Fight Arena

Shadow Fight Arena, mantıklı bir oyuncuya karşı oyuncu (PvP) dövüşünü seven büyük bir hayran kitlesine sahiptir. Arena ile zafere giden yolu açabilecek sabır, beceri ve zamanlamanın stratejik bir birleşimidir. Oyun, aralarından seçim yapabileceğiniz farklı silahlara ve dövüş stillerine sahip karakterlerle göz alıcı grafiklere sahiptir.

My Friend Pedro

Pedro (bir muz), karısı ve çocukları kaçırılan bir arkadaşınızdır. Şimdi bazı Matrix tarzı hareketlerde intikam almasına yardım etme sorumluluğu size düşüyor. Arkadaşım Pedro, yalınayak, motosiklet ve kaykay üzerinde tamamladığınız 37 seviyeden oluşan eğlenceli ve ilginç bir hikaye.

Spin Rhythm

Ritim oyunlarını seviyorsanız Spin Rhythm tam size göre. En iyi internetsiz mobil oyunlar arasında sayabileceğimiz Spin Rhythm, elektronik müzik hayranlarını fazlasıyla tatmin edecek bir oynanışa sahip. Oyundaki temel amaç müzik eşliğinde iki farklı renkteki blokları doğru bir şekilde takip etmek. Oyunda kırmızı ve mavi renkte iki adet blok türü bulunuyor. Kırmızı renkteki blokları kırmızı tarafa, mavi renkteki blokları da mavi tarafa denk getirmeniz gerekiyor.

Mini Militia

Mini Militia, bir askeri kontrol ettiğiniz ve 2D ortamda diğer oyuncuları yendiğiniz çok oyunculu bir atış oyunudur. Oyun, arkadaşlarla LAN üzerinden oynanabilmesi sayesinde 2015-2016’da en yüksek popülaritesine ulaştı. Mini Militia, ölüm maçı, bayrağı ele geçirme ve oyuncuların cephanelikte bulunan çok çeşitli silahları kullanarak birbirlerini vurup öldürebilecekleri bir hayatta kalma modundan farklı oyun modlarına sahiptir.

Soul Knight

Soul Knight, rastgele oluşturulmuş zindanları, goblinlerin yaşadığı karanlık ormanları ve zombilerle dolu Orta Çağ şatolarını keşfetmenizi sağlar. Yolda düşmanları öldürmek ve silah toplamakla birlikte. Grafikler pikselli olmasına rağmen oyun hala estetik ve benzersiz görünüyor.

Mech Arena: Robot Showdown

Mech Arena robotları ve savaş oyunlarını sevenler için mükemmel bir oyundur. Genel olarak rekabetçi bir savaş oyunu olarak adlandırılsa da Mech Arena’da oynayabileceğiniz farklı oyun modları yer alıyor. Bu modların ortak noktası ise robotlar oluyor.

Robotics!

Robotics!, online mobil oyunlar arasında sıra dışı bir aksiyon ve dövüş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyunda kendi robotunuzu inşa edip diğer oyuncuların robotuyla dövüştürme imkanı buluyorsunuz. Robot inşa etmek için ise farklı çeşitlerde gövdeler, bacaklar ve kollar kullanabiliyorsunuz. Oyunda savaşırken kullanmak için ışın kılıcı, kıskaç gibi çeşitli silahlar da mevcut.

Beatstar

Müzik oyunları birçok kullanıcı tarafından favori oyun türü olarak tanımlanıyor. Beatstar da şu anda en iyi mobil müzik oyunlarından birisi olmasıyla dikkat çekiyor. Yalnızca müzik oyunu demek yeterli olmayabilir çünkü Beatstar aynı zamanda ciddi bir ritim yeteneği de gerektiriyor.

BADLAND

Bir çeşit parkur ve bulmaca oyunu olarak nitelendirebileceğimiz BADLAND, oldukça sıra dışı bir atmosfere sahip. Oyun temel olarak ilginç fizik mekaniklerine dayanıyor. Oyundaki bazı unsurlar oynanışı tamamen değiştirme potansiyeline sahip. Böylece, saatler süren oynayışın ardından bile oyuncular yeni sürprizler ile karşılaşabiliyor.

PewPew Live

PewPew, adından da anlaşılacağı üzere ateş edilebilen bir geminin kontrolünü sağladığımız bir arcade oyunu. Fakat PewPew Live, gelmiş geçmiş en zor mobil oyunlardan birisi olabilir. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor bir oyun olan PewPew Live, 5 farklı oyun modu barındırıyor. Bu oyun modlarının hepsinin ortak noktası, gemiyle bir objeden kaçmaya çalışmak oluyor.

Special Forces Group 2

Counter strike 1.6 oynadıysanız, bu oyun bazı anıları geri getirecektir. Konsept Counter-Strike ile aynıdır, silahları seçersiniz, takımlar bölünür ve rakipleri öldürürsünüz. Özel kuvvetler, birinci şahıs nişancı oyunlarının çoğunda olduğu gibi geniş bir silah ve harita yelpazesi sunar. CS’ye benzer şekilde her silah başlangıçta mevcuttur ve haritalar ve silahlar da aynıdır.

Off The Road

Geleneksel yarış oyunları herkesin zevkine göre olmayabilir ama bazılarımız araçlarımızla yeni şeyler keşfetmeyi tercih ediyoruz. Bu oyun tam da bu noktadan vuruyor. Off The Road, harika grafiklere sahip bir arazi sürüş simülatörü oyunudur. Bu oyunda aracınızı, dağlardan okyanuslara kadar nereye götürebileceğinizin bir sınırı yoktur.

I Love Hue

I Love Hue bir bulmaca oyunudur. Ancak diğer bulmacalardan biraz daha farklı ve bir nevi yapboz gibi düşünülebilir. Oyunda farklı renklerdeki kareleri uyumlu bir hale getirmeye ve çeşitli renk spektrumlarını yakalayıp, kareleri o spektrumlara uygun noktalara taşımaya çalışıyorsunuz. Oyun oyunculara farklı boyutlarda çeşitli bulmacalar sunuyor.

Granny

Listemizin bu kısmında yer alan bir korku oyunu. Granny, DVIoper ve DVapps AV tarafından geliştirilen bir hayatta kalma korku oyunudur. Granny, merak uyandıran oynanışı nedeniyle insanlar arasında oldukça popüler bir oyundur, bu yüzden kendinizi biraz korkutucu sıçramalara hazırlamalısınız.

Geometry Dash

Harika ritim müziği olan bir oyun arıyorsanız Geometry Dash tam size göre. RobTop Games tarafından geliştirilen oyun, her biri kendi ritim müzik setlerine sahip çeşitli seviyeler sunar. Oyunda, müziğin ritmindeki farklı engelleri aşarak bir küpü bir dizi seviyede kontrol ediyorsunuz. Bir ton seviye var ve hatta kendi seçtiğiniz müzikle kendi seviyenizi oluşturabilirsiniz.

Once Upon a Tower

Bir aksiyon oyunu olarak sunulan Once Upon a Tower, oldukça sevimli bir hikayeye sahip. Bir kulede tıkalı kalmış karakterimiz, cesur bir şövalyenin kendisini kurtarmasını bekliyor. Ancak bir süre sonra dayanamıyor ve karşısına çıkan ne varsa hepsini geçerek ejderhadan kaçmaya çalışıyor. Biz de bu macerada karakterimize yardım ediyoruz.

Dream League

Mobil cihazlarda bir futbol oyunu arıyorsanız, Dream League tam size göre. Dream League’de, gerçek hayattaki futbolcuları toplayabilir ve bir maçta rekabet etmek için bir takım oluşturabilirsiniz. Oyuncu alarak, becerilerini geliştirerek ve ayrıca takım formasını tasarlayarak çeşitli liglerde ve turnuvalarda oynayabilirsiniz. Çevrimiçi sıralama sistemi ve ekip yönetimi özellikleriyle bu oyuna bağlanacaksınız.

Ninja Arashi

Ana karakter olarak bir Ninja ile hikaye modu oynamayı seviyorsanız, bu oyunu kesinlikle seveceksiniz. Ninja Arashi, Arashi adlı bir Ninja olarak oynadığınız bir platform oyunudur. Bu oyunun asıl amacı tuzaklar, engeller ve düşmanlarla dolu bir dizi zorlu seviyeden geçmektir.

Kingdom Rush

Kule savunma oyunu Kingdom Rush, oyuncuların kuleler inşa ederek ve yükselterek krallıklarını düşman dalgalarına karşı savunmaları gereken bir oyundur. Asıl amaç, gelen düşman yağmurunda hayatta kalmak ve hücuma liderlik ederek krallığı korumaktır. Çeşitli kule türleri ve düşmanların yanı sıra oyuncular tarafından krallıklarını savunmak için de kullanılabilecek kahraman birimleri tanıtıldı.

Data Wing

Data Wing, arcade bir yarış oyunu olarak düşünülebilir. Ancak Data Wing, sıradan yarış oyunlarından biraz farklı olarak tasarlanmış. Öncelikle oyun, güncel yarış oyunlarının aksine 2 boyutlu olarak geliştirilmiş. Bunun haricinde Data Wing harika bir hikaye sunuyor. Oyunda size komut veren bir bilgisayarın isteklerini gerçekleştiriyorsunuz. Komutlarını uygulayarak onu özgür bırakmaya çalışıyorsunuz.