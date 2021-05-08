Bilindiği üzere son yıllarda PC oyunları grafiksel ve oynanış bakımından oldukça iyi gelişmeler gösterdi. Yeni ekran kartları ve grafik teknolojileri, işlemciler ve diğer birçok yeni gelişmiş malzemenin üretiminin artmasıyla birlikte oyuncu sayısı da yıllara göre artış gösterdi. Tabi aynı zamanda geçtiğimiz yıldan beri dünyayı etkisi altına olan Covid-19 virüsünün de etkisi insanların oyun oynama alışkanlıklarını ve oranları oldukça fazla arttırmış durumda. Bizde sizler için bu pandemi döneminde oynanabilecek tüm zamanların en iyi beş oyununu listeledik, işte o oyunlar;

Portal 2

Portal serisinin devamı niteliğinde olan bu ikinci oyun oyuncular tarafından oldukça fazla beğenilen bir oyun olmuştur. Kusursuz şekilde dizayn edilen seviye tasarımları, karakterin kişiliği, bulmaca sistemleri oyunları akıllı hissettiren unsurlar arasında yer alıyor. Portal 2, Valve’nin geliştirdiği ve 2011 yılında yayımlanan hala oynanmaya değer bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

The Witcher 3: Wild Hunt

Kapsamlı bir açık dünya RPG’si olan The Witcher 3: Wild Hunt, oyunları etkileyici canavarlar ile karşı karşıya bırakıyor. Ayrıca oyun içerisinde çözülmesi geren gizemler ve çözülen bu gizemlerle ortaya çıkan kişisel hikayeler oyuncıların oldukça fazla hoşuna gidecek türden bir yapıya sahip. 2015 yılında CD Projekt Red tarafından piyasaya sürülen oyun, günümüzde birçok oyuncunun favori listesinde ilklerde yer alıyor.

Grand Theft Auto 5 / GTA Online

Oyuncuların yıllardır vazgeçemediği serbest açık dünyaya sahip olan GTA serisinin son oyunu olan GTA 5, ayrıntılı bir harita ve çevreye sahip. Bununla birlikte oyun, içerisinde çeşitli görev ve etkinliklerle beraber oyuncuları kendisinde tutmayı başarıyor. Aynı zamanda oyunun mekanikleri yıllar geçmesine rağmen hala oynanabilir durumda. Üç karakteri yönetebildiğimiz oyunda, yaşayan canlı bir şehir içerisinde hayatta kalmaya devam ediyoruz. Ayrıca oyunun online kısmı da oldukça fazla oynanıyor.

Red Dead Redemption 2

Yine bir Rockstar Games klasiği bir oyun olan RDR 2, ilk oyununun sağladığı başarıyı ikincisinde katlayarak devam etmişti. Oyunda Arthurt Morgan’nın hikayesi ele alınıyor. Muhteşem grafikler ve açık bir vahşi batı dünyası oyunculara sunuluyor. Oyun içerisinde birçok kasaba, haydut, vahşi doğa hayvanları yer alıyor. Tabi bunlar üst düzey grafik kalitesiyle birlikte sunuluyor. 60 saatten fazla oynanabilir bir hikayeye sahip olan RDR 2 her oyuncunun oynaması gereken oyunlar arasında yer alıyor.

Microsoft Flight Simulator (2020)

Bu oyun gerçek dünyanın sanal aleme en iyi şekilde yansıtıldığı bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Gerçek zamanlı Bing verileriyle birlikte dünyayının her yerine uçmak artık Microsoft Flight Simulator mümkün durumda. Gerçeklik seviyesinin yüksek olduğu oyunda, zor havalimanlarına iniş ve kalkış ve zorlu hava şartlarında en iyi uçuş deneyimini elde edebileceksiniz. DICE Awards 2021‘de Yılın Strateji / Simülasyon Oyunu seçilen Microsoft Flight Simulator, PC oyuncularının vazgeçilmez oyunları arasında yer alıyor. Ayrıca yeni oyuncularında mutlaka oynaması gereken oyunlar arasında görülüyor.