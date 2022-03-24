Tüm Zamanların En İyi Basketbol Filmleri

Bir çok yönetmenin, imkansızların gerçekleştiği basketbol hikayelerinden ilham alarak beyaz perdeye uyarladığı onlarca film var. İhtimalleri alt üst eden, müptela bir lise öğrencisini hayata bağlayan, hatta çizgi film karakterleri ile NBA yıldızlarını buluşturan. Bazıları için basketbol tutkudur. Bunun örneklerini en iyi gösteren filmleri sıraladık.

1. Hoosiers (1986)

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Dennis Hopper) ve en iyi müzik dallarında Oscar adaylığı bulunan Hoosiers, Küçük bir kasaba lisesinin basketbol koçluğunu üstlenen beden eğitimi öğretmeni Norman Dale’ın (Gene Hackman), öğrencileri cesaretlendirerek, takımı eyalet şampiyonasına taşımak için verdiği müthiş mücadeleyi konu alıyor.

2. Coach Carter (2005)

Sıradan bir lise takımının basketbol antrenörlüğünü yapan Ken Carter, (Samuel L. Jackson) farklı yaşam biçimlerinden gelen ve birbirleriyle çok anlaşamayan bir grup ile takım ruhunu yakalamayı başarır. Ancak bir sorun vardır. Bu grup akademik kontratlarını sonlandırmak isteyen bir lise yönetimi ile karşı karşıya kalacaktır.

3. Hoop Dreams (1994)

Sundance Film Festivalinde en iyi belgesel ödülü ve En iyi kurgu dalında Oscar adaylığı bulunan Hoop Dreams, yoksul ailelerden gelen Arthur Agee ve William Gates adında iki Afro-Amerikan öğrencisinin hayatını ele alıyor. Beyaz öğrencilerin çoğunlukta olduğu ve basketbol dalında oldukça başarılı olan St. Joseph Lisesinde okuyan iki genç, yaşadıkları yer itibariyle okula ulaşımları oldukça güçtür. Ancak ağır idmanlara gidip çabalamaktan hiçbir vazgeçmezler. Amerika’daki ırk ve sosyal yaşam gibi temel problemleri ele alan belgesel, eleştirmenler tarafından oldukça alkış toplayan bir yapım.

4. He Got Game (1998)

Altı yıldır cezaevinde olan Jake Shuttlesworld (Denzel Washington) şartlı tahliye ile salınır. Ancak salınmasının altında bir neden vardır. Son derece yetenekli bir basketbolcu olan oğlu Jesus Shuttlesworld’ü (Ray Allen), en kısa zamanda Vali’nin mezun olduğu Big State Üniversitesi’nde oynaması için ikna etmek zorundadır.

Usta aktör Denzel Washington ve NBA yıldızı Ray Allen’ı buluşturan usta yönetmen Spike Lee, spor odaklı bu film ile izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor.

5. Glory Road (2006)

Don Haskins’in lise kız takımı çalıştırarak başladığı koçluk kariyeri, Texas Western üniversitesinin başına geçmesi ile farklı bir hal alır. Bu okulda devrim niteliğinde bir işe imza atan Haskins, siyahlara karşı ırkçılığın hat safhada olduğu dönemlerde ilk 5’in hepsini siyahi oyunculardan kurarak NCAA şampiyonluğu için ilk devrimi adeta gerçekleştirir. Takım oyunu, kardeşlik ve ayrımcılık konularına derinden değinen Glory Road, yapılmış en iyi basketbol filmlerinden biri.

6. Blue Chips (1994)

Amerikan Kolej basketbol liginde (NCAA) amatör basketbolculara verilen illegal para ve hediyelerle akıllarını çelmeye çalışan gruplarla mücadele eden Koç Pete Bell (Nick Nolte) ve takımının hikayesini konu alan Blue Chips, en underrated basketbol filmlerinden biri.

Nick Nolte’un başrolünü üstlendiği 1994 yapımı filmde, Shaquille O’neal, Penny Hardaway, Rick Fox ve Allan Houston gibi NBA yıldızları da boy gösteriyor.

7. The Basketball Diaries (1995)

Jim (Leonardo DiCaprio), basketbol yıldızı olmak isteyen bir lise öğrencisidir. Ancak NBA hayali olan Jim’in dikkat etmesi gereken bazı sorunlar vardır. Arkadaş çevresinin de etkisi ile kötü alışkanlıklara bulaşan genç, bu bataklıktan kurtulmak zorundadır ve bunun tek kurtuluşu gönülden bağlı olduğu basketboldan başka bir şey değildir.

Leonard Dicaprio’nun kariyerindeki en dikkat çekici performanslardan birini sergilediği The Basketball Diaries’ı yönetmenliğini Scott Kalvert üstleniyor.

8. Iverson (2014)

NBA tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Allen Iverson’ın inişli çıkışlı hayatını ve basketbol severlerin kalplerine nasıl kazındığını konu alan belgesel, yokluk içinden gelen bir gencin basketbola sarılarak hayata tutunmasını ve NBA’in en ikonik oyunculardan biri haline nasıl geldiğini konu alıyor.

9. More Than a Game (2008)

NBA yıldızı LeBron James’in şöhrete ve mükemmelliğe giden yolunda, 4 takım arkadaşı ile birlikte lise hayatında yaşadığı sıkıntılı deneyimleri konu alan More Than a Game, başarının yokluktan ve azimden beslenerek nasıl büyüdüğünü konu alıyor.

10. Love & Basketball (2000)

Love & Basketball, 1981 Los Angeles’ın da NBA oyuncusu olma hayalleri kuran Quincy ve kız olmasına karşın basketbolda bir hayli yetenekli olan Monica’nın küçüklükten beri basketbola olan aşklarının aralarında oluşan eşsiz bağa dönüşmesini konu alıyor.

11. Space Jam (1996)

Animasyon ve gerçek karakterlerin bir arada yer aldığı bu macerada, tüm Looney Tunes yıldızları, gerçek NBA oyuncularının yeteneklerini çalan canavar bir takıma karşı basketbol maçına çıkacaktır. Bugs Bunny önderliğindeki bu ekibin canavarlardan oluşmuş bu takımı yenmek için yardım isteyeceği kişi basketbol efsanesi olan Michael Jordan’dan başkası değildir!

12. White Men Can’t Jump (1992)

Billy Hoyle (Woody Harrelson) ve Sidney Deane (Wesley Snipes) profesyonel olamayan yetenekli basketbol oyuncularıdır. Hayata tutunmak için Los Angeles sokaklarında fırsat arayan bu ikili, paralı basketbol turnuvaları ve sokak aralarında tutuştukları çeşitli bahislerle zamanlarını geçiyor. Komik ama tehlikeli bu hikayede, dostluk ve güvenin sınırları zorlanıyor.

13. Above the Rim (1994)

Gelecek vaat eden bir lise basketbol yıldızının, biri uyuşturucu satıcısı diğeri eski bir basketbol yıldızı olan ve şimdilerde zor günler geçiren iki erkek kardeş ile olan ilişkisini izliyoruz. Başrollerde Duane Martin, Tupac Shakur, Leon, David Bailey yer alıyor.

14. Forget Paris (1995)

Billy Crystal‘ın hem yönetip hem oynadığını Forget Paris’te, NBA hakemi Mickey, Amerikalı bir havayolu şirketi çalışanı olan Ellen ile Paris’te bir araya gelir ve inişli çıkışlı hikayelerine misafir oluruz.

15. The Mighty Macs (2009)

70’lerin başında, Cathy Rush, tamamı küçük kızlardan oluşan bir Katolik lisesinin basketbol koçu olur. Ekibinin spor salonu ve üniforması olmasa da ve okulun kendisi satılma tehlikesiyle karşı karşıya olsa da, Coach Rush kızlarını ilk ulusal şampiyonaya hazırlamak istemektedir.