Tüm Zamanların En İyi Disney Filmleri

Çocukluğumuzun en güzel anlarına eşlik eden Disney filmleri, hala her yaşa hitap eden bir popülariteye sahip. Bu yazımızda da sevdiklerinizle izleyebileceğiniz en güzel Disney filmlerini bir araya getiriyoruz. Siz de yorum kutucuğunuza favori Disney filminizi yazabilirsiniz.

1 – Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler

Kraliçe, konuşan aynasına her gün dünyadaki en güzel kadını sormakta ve her gün aynı cevabı almaktadır: Kendisi. Ancak aynı ayna ona bir gün farklı bir cevap verecektir. Bu cevap da ‘Pamuk Prenses’ cevabıdır. Artık kötü kalpli kraliçenin yapması gereken tek şey, bu Pamuk Prenses’i bulup onu ortadan kaldırmaktır. Böylece kraliçe tekrar dünyadaki en güzel kadın olacaktır

2 – Güzel ve Çirkin

Küçük bir Fransız köyünde yaşayan Belle, tekdüze hayatından sıkılmış durumdadır. Bir gün babasının gece yolunu kaybedip bir şatoda esir edilmesi üzerine Belle, hiç de beklemediği bir durumla karşılaşır, şatonun sahibi lanetlenmiş bir prenstir.

3 – Cinderella

Kıskanç üvey annesi ve üvey kız kardeşleri tarafından kötü davranılan bir genç kız (Külkedisi), ona yardım eden bir iyilik perisi ve onunla evlenip Külkedisi’nin tüm hayatını değiştiren yakışıklı bir prens anlatılır.

4 – Aslan Kral

Aslan Kral, yavru bir aslan olan Simba’nın maceralarını konu ediniyor. Ormanın kralı olan babası Mufasa’ya hayran bir yavru aslan olarak mutlu bir hayat süren Simba, sinsi amcası Scar’ın planlarından habersizdir. Kral olmak için fırsat kollayan Scar, Mufasa’yı öldürdükten sonra Simba için tehlike baş gösterir.

5 – Küçük Deniz Kızı

Küçük Deniz Kızı, insan olmak isteyen küçük deniz kızı Ariel’in hikayesini konu alıyor. İnsan olup Prens Eric ile evlenmek isteyen deniz kızı Ariel; hayallerini gerçekleştirmek için Ursula adındaki kötü kalpli bir denizaltı büyücüsüyle ile anlaşma yapar.

6 – Kurbağa Prens

Tiana isimli genç ve güzel bir prensesle prenslik günlerine dönmek için; umutsuzca çabalayan bir kurbağa gecenin birinde karşılaşırlar. Tiana, kurbağaya acır ve onu bir kerecik olsun öpmeye razı olur. Ancak, ortada bir sorun vardır; zira öpücükten sonra Tiana’da bir kurbağaya dönüşür. Hem de çok güzel bir kurbağaya… İki kurbağa neler olup bittiğini anlamak için; New Orleans bataklıklarında yaşayan cadı doktoru bulmak zorunda kalır.

7 – Queen of Katwe

Uganda-Kampala’daki Katwe’nin gecekondusunda yaşayan 10 yaşındaki Phiona ve ailesi için yaşam sürekli bir mücadeledir. Phiona’nın dünyası Robert Katende ile misyonerlik programında tanıştığı gün değişir. Katende futbola antrenörlük yapmakta ve çocuklara satranç oynamayı öğretmektedir. Meraklı Phiona oyunu öğrenir ve oynamaya başlar.

8 – Cruella

Cruella, yaptığı tasarımlarla adını duyurmaya çalışan, yetenekli bir kız ve genç bir dolandırıcı olan Estella’nın hikayesini konu ediyor. Zeki ve yaratıcı bir kız olan Estella’nın hayatı, onun haylazlık hevesini takdir eden iki hırsızla arkadaş olmasıyla bambaşka bir hal alır.

9 – Unutulmaz Titanlar

Herman Boone bir Amerikan futbolu koçudur. Ayrıca 1970’lerin Virgina’sında ırkçılık hakimdir. Oldukça ırkçı yönelimlerin olduğu bir Amerikan futbolu takımı da bir koç aramaktadır. Bu arada bu lise takımı da kimlik sorunları yaşayan ve ırkçı tavırları olan oyunculardan kuruludur. Siyahi bir koç olan Herman Boone’un başa gelmesi çok daha derine inecektir.

10 – Mary Poppins

Varlıklı ve gergin Banks ailesinin çocukları Jane ve Michael; yeni bir dadı beklentisiyle karşı karşıya kaldıklarında, ayrıca büyülü Mary Poppins’in gelişiyle hoş bir sürpriz yaşarlar. Bu arada Mary ve onun sanatçısı arkadaşı Bert ile; bir dizi fantastik maceraya atılan kardeşler, dadılarının neşeli tavırlarından bazılarını endişeli ebeveynlerine aktarmaya çalışırlar.

11 – Mulan

Film, babası yerine Çin ordusuna katılmak için; erkek kılığına giren Mulan’ın başından geçen maceraları konu edinmektedir. Nitekim Hunlar yavaş yavaş Çin sınırlarına yaklaşmakta ve Çinliler her ailenin bir erkek ferdini Hunlar ile mücadele için orduya çağırmaktadır. Ayrıca Mulan’ın ordu içerisinde yükselişi; komutana duyduğu aşk ve eğlenceli yol arkadaşları ile Disney’in en iyi animasyon filmlerinden biridir.

12 – Coco

12 yaşındaki Miguel, hayranı olduğu müzisyen Ernesto de la Cruz gibi olabilmenin hayalleriyle yaşamaktadır. Ancak ailesinin müzikle ilgilenmesine yönelik bir yasağı vardır. Tuhaf olaylar sonucunda kendini Ölüler Diyarı’nda bulan Miguel, burada ailesinin mazisiyle ilgili gizli kalmış şeyleri öğrenecek, bir yandan da müzikteki yeteneğini ispatlamaya çalışacaktır.

13 – Alaadin

Büyülü bir lamba bulan Arap hirsiz Alaadin, prenses Jasmine’in kalbini çalmaya çalisir. Fakat prensesle evlenebilmek için önce sultanin kötü niyetli danisman Jafar’i yenmek zorundadir.

14 – Karayip Korsanları Siyah İnci’nin Laneti

Kaptan Jack Sparrow’un korsanlık yaşamı, düşmanı kurnaz Kaptan Barbossa’nın gemisi Siyah İnci’yi çalmasıyla altüst olur. Bu arada bu da yetmezmiş gibi Kaptan Barbossa, Port Royal kasabasına saldırır ve belediye başkanının; güzeller güzeli kızı Elizabeth’i kaçırır. Kızı kurtarmak ve Siyah İnci’yi yeniden ele geçirmek amacıyla; Elizabeth’in çocukluk arkadaşı Will ve Jack güçlerini birleştirirler. Ayrıca lanetli bir hazine, Barbossa’nın kaderini değiştirir ve onu ve mürettebatınızı sonsuza kadar ölümsüz olarak yaşamaya mahkum eder.

15 – Zootropolis: Hayvanlar Şehri

Zootropolis, hayvanların bir arada yaşadığı çok büyük bir şehirdir. Ayrıca bu şehirde yaşayan bir tavşan olan Judy Hopps polis teşkilatına yeni yazılmıştır. Nitekim Nick adlı tilki ise küçük dolandırıcılık işleri yaparak köşeyi dönmeyi hedeflemektedir. Fakat bir gün Nick, işlemediği bir suçla karşı karşıya kalır. Nick adını temize çıkarmak; Judy de davayı çözmek için daha önceden hiç tahmin edemeyecekleri bir işbirliği yapmak zorunda kalırlar.

16 – Karlar Ülkesi

Karlar kraliçesi olan Elsa’nın kız kardeşi Anna; cesur bir dağ adamı olan Kristoff ve onun tüm işlerini yapmasında yardımcı olan ren geyiği Sven’ın iş birliği ile; kar kraliçesi Elsa’yı bulmak; buz büyüsünü ortadan kaldırmak amacıyla macera dolu bir yolcuğa başlarlar.

17 – Moana

Antik çağlarda Okyanusya’daki Güney Pasifik adalarında yaşayan bir genç kız olan Moana; kuşaklar boyunca denizlerde yolculuk etmiş bir ailenin temsilcisidir. Ailesine ve yaşadığı adanın halkına yardım etmek amacıyla bir yolculuğa çıktığında hayran olduğu yarı-tanrı Maui ile işbirliği yapması gerekecektir.

18 – Oyuncak Hikayesi

Buzz Lightyear adlı yeni çıkan oyuncak, Andy’e hediye olur. Nitekim oyuncağı çok seven Andy, eski gözdesi Şerif Woody’e olan ilgisini yitirir. Nitekim bir gün Buzz yanlışlıkla pencereden aşağı uçunca; herkes Woody’nin onu öldürdüğüne inanır. Nitekim Woody, kendisini kurtarmak için Buzz’ın arkasından giderek onu geri getirmeye karar verir. Fakat ikiliyi dış dünyada büyük tehlikelerle dolu maceralar beklemektedir.

19 – Kayıp Balık Nemo

Nemo içerisinde yaşadığı yere karşı konulamaz bir ilgi ve merak duyar. Ancak bu büyülü dünyanın güzellikleri olduğu kadar; tehlikeleri de çok ve bu tehlikelerden Nemo’yu korumak isteyen babası çocuğunu büyük bir titizlikle korur. Ancak bir gün aniden ortadan kaybolan Nemo’nun; başına türlü talihsizlikler gelir, babası da ardından tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

20 – Ters Yüz

Bu film, 11 yaşındaki Riley’in ailesiyle birlikte başka bir şehre taşınma hikayesini ve; ailenin bu süreçte yaşadıklarını anlatıyor. Ayrıca aldıkları bu kararın ve yaşadıkları bu sürecin Riley’in iç dünyasını nasıl etkilediğini ve onun deneyimlerine yön veren duyguları gözler önüne seriyor.

21 – İnanılmaz Aile

Animasyon kahramanı Mr Incredible adı altında dünyada var olan; kötülüklerle mücadele eden ve insanları kötücül şeylerden korumaya çalışan Bob Parr, dünyaca meşhurdur. Fakat bir süre sonra hayatının bu denli yorucu olmasından yana şikayetçi olup emekliye ayrılmak ister. Ayrıca eşi ve çocukları ile beraber daha sakin ve sıradan bir yaşam düzenine geçer. Çok geçmeden bu düzenden de sıkılır çünkü; sigortacılık gibi bir iş onu pek kesmemektedir. Bu arada evren niyet ve isteklerini duyar ve ona bir mesaj gelir. Bir adada artık gizli bir görevin sahibidir.

22 – Yukarı Bak

Yukarı Bak’ta rastlantı eseri yolları kesişen iki çocuk, yıllarca sürecek tatlı ve dokunaklı bir hikayenin başkahramanlarıdır. Ayrıca maceracı doğan ve hayattaki her şeye dair çocuksu saf meraklar barındıran Ellie’nin tek hayali dünyayı gezebilmektir. Bu arada Carl ise sessizliği ve dinginliğiyle örttüğü maceraperestliği ve kocaman kalbiyle Ellie’nin tek isteğini gerçekleştirebilmeyi dilemektedir. Nitekim iki küçük çocuk büyür ve evlenir. Ayrıca yaşlılık başa gelince ölüm Ellie’nin kapısını çalar, Carl ise sevdiğinden kalan tek şeyi; bu çocuksu hayali gerçekleştirmeye çabalar.

23 – Manhattan’da Sihir

Peri masalının göz kamaştıran hayal dünyasında mutlu mesut yaşayan kötü ruhlu kraliçe Giselle’i üzecektir. Ayrıca hiçbir şey önceki gibi değildir. Giselle, sonsuza dek mutluluk kavramının ötesine doğru gider. Nitekim yeni çevresinde zorluklar ve kötülükler vardır. Bir hikaye kitabında hayat bulan romantizm; gerçek hayatta ne kadar kendini bulacak ne kadar tüm beyazları siyaha dönüştürecek bu kısmı meçhul.

24 – Karmakarışık

Hanedanlığın en çok aranan ve en etkileyici eşkıyası Flynn Rider bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen bir krallıkta, bilinmeyen bir mekanda ancak gizemli bir kulede saklanırken, o kulede yaşayan güzel ve cesur, 20 metre uzunluğunda altın sarısı saçları olan Rapunzel tarafından esir alınır. Bu arada tuhaf ikili, süper-polis bir atın, aşırı korumacı bir bukalemunun ve sevimsiz bar haydutlarının da olduğu aksiyon dolu bir maceraya yelken açar.

25 – Wall – E

Dünyayı terk eden insanlar tarafından unutulduktan sonra, uzun yıllar boyunca yapayalnız yaşayan ve bu süre içinde programlandığı işle uğraşan robot WALL-E, günün birinde EVE adlı çok güzel bir arama robotuyla karşılaşır ve hayatı aniden yepyeni bir anlam kazanır. WALL-E’nin elinde gezegenin geleceğinin anahtarının olduğunu keşfeden EVE, artık başka bir gezegende yaşayan ve dünyaya güvenlik içinde geri dönüş haberini heyecanla beklemekte olan insanlara bu bilgiyi rapor etmek için müthiş bir uzay yolculuğuna çıkar.

26 – Perili Köşk

Perili Köşk, Rob Minkoff tarafından yönetilen ve David Berenbaum tarafından yazılan 2003 Amerikan korku komedi filmidir. Ayrıca aynı adı taşıyan Disney cazibesine gevşek bir şekilde dayanan bu filmde Eddie Murphy, ailesiyle birlikte perili bir malikanede kapana kısılan bir emlakçıyı canlandırıyor.

27 – Narnia Günlükleri

Bir efsane olan Narnia günlükleri İkinci Dünya Savaşı döneminde, güvende olmaları için anneleri tarafından bir akrabalarının yanına gönderilen, bu arada babaları ise cephede savaşmakta olan dört kardeşin gerçeküstü macerasını anlatıyor.

28 – Acemi Prenses

Mia Thermopolis 15 yaşında bir kızdır ve San Fransisco’da ressam olan annesi Helen ile birlikte yaşamaktadır. Bu arada içine kapanık bir kız olan Mia’nın en iyi arkadaşı Lilly Moscovitz’tir. Lilly’nın ağabeyi Michael de Mia’ya ilgi duymaktadır. Başka arkadaşı olmayan Mia bir süre önce ölmüş olan babasının kimliğinden habersizdir.

29 – Terabithia Köprüsü

Terabithia Köprüsü, Katherine Paterson’ın aynı isimli romanından uyarlanan film, Jess adındaki bir çocuğun sihirli hikâyesini anlatıyor. Jess okulundaki tüm koşu yarışlarının birincisidir, ta ki Leslie aynı okula gelene kadar.

30 – Alis Harikalar Diyarında

Alis Harikalar Diyarında, The Walt Disney Company tarafından üretilen ve Lewis Carroll’un Alice kitaplarına dayanan 1951 yapımı Amerikan animasyon müzikal fantastik-macera filmidir.