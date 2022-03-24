Tüm Zamanların En İyi Karate Filmleri

Siyah kuşak ve uçan tekmeler… Bol aksiyonlu karate filmlerine bayılıyor musunuz o halde makalemizi okumaya devam edin. Bu yazımızda aksiyona ve dövüşe bolca doyacağınız karate filmlerini sizler için listeledik.

Altın Yumruk

HongKong yapımı baş döndüren Jackie Chan’i izlerken hop oturup hop kalkacaksınız. Won Fei Hung çok önemli bir dövüş hocası olan amcasının yanına, onun öğrencisi olarak gönderilir. Amcasından öğreneceği çok özel teknikler ile yenilmez bir savaşçı olacağına inanan Fei Hung onu görünce adeta yıkılır. Çünkü o efsanevi hoca sabahtan akşama kadar şarap içen bir ayyaştır ve eğitime aldığı birçok genci sakat bırakmıştır.

Warrior (2011)

Tommy Riordon alkol bağımlılığından yeni yeni kurtulmaya başlayan, artık iyi bir Hristiyan olan babasını ziyaret eder. Babasının değiştiğine bir türlü inanamayan adam ertesi gün, daha önce Pete isimli profesyonel dövüşçüyle dövüştükleri spor salonuna gider. Tommy bu kavgayı kazanmış, dövüşün videoları internete yüklenip kısa sürede fenomen haline gelmiştir. Genç dövüşçü burada kazananın 5 milyon dolar ödül elde edeceği Sparta isimli bir turnuvanın düzenlendiğini öğrenir. Tommy babasına kendisini turnuva için eğitmesi için yardım isteyecektir.

Çok sevilen dövüş filmleri janrının son dönemde verdiği en iyi örneklerden biri olan Warrior’un başrollerinde Tom Hardy ve Nick Nolte başarılı performanslarıyla göz dolduruyor.

Asla Pes Etme

Iowa’dayken futbol takımının gözdesi olan Jake, bu parlak şehirde tam bir yabancı gibidir. Sessiz ve çekingen mizacı; çevresinde kaba saba ya da hırpani olarak algılanan kılık kıyafetiyle yeni gelen çocuk muamelesi gördüğü için ilk etapta arkadaş edinemez. Ryan adlı kabadayı ruhlu bir gençle istemeden kavgaya tutuşmak zorunda kalan Jake dövüşü kaybedince de çevresi tarafından aşağılanmaya ve küçümsenmeye başlar. Ancak Jake’in iyi kalpli sınıf arkadaşı Max, onda bir şampiyon ruhu görmektedir. Jake’e kısaca MMA olarak bilinen karışık savunma sanatları sporundan bahseder. Sonra da onu bu sporu öğreten kendi koçu Jean Roqua ile tanıştırır. Bu sporu öğrenmeye başlayan Jake’in, MMA’nın bir sokak dövüşü olmadığını, başlıbaşına bir sanat olduğunu fark etmesi uzun sürmez.

Yenilmez 3

Yeniden cezaevi turnuvası başlıyor. Rus Mahkum olan Boyka, Yenilmez 2’nin son anlarında dizinden sakatlandığından dolayı yaşamına sakat bir bacakla devam etmektedir. Artık dövüşlere katılmayıp tuvalet temizliği yapmaktadır. Ancak bu yeni cezaevi turnuvası uluslararası bir turnuva şekline gelmiştir. Yani dünyanın 4 bir yanından gelmekte olan en azılı mahkumların bir arada bulunduğu nefesleri kesecek bu turnuvada Boyka hayatta kalabilmek için dövüşmek durumundadır. Hayatta kalana özgürlük vaat edildiği bu cehennemden çıkabilmek düşünüldüğü kadar kolay olmayacaktır.

Kan ve Kemik

Ölen arkadaşına verdiği sözü yerine getirmek için bir adamın Los Angeles’da ki dövüşlere katılmasını konu alan aksiyon dolu bir film. Filmin akışı çok güzel bir şekilde sağlanmış.

Ejderin Üç Fedaisi

Gizli servis Bruce Lee’den Han adında bir uyuşturucu baronunun düzenlediği bir dövüş turnuvasına katılmasını ister. Lee kızkardeşinin ölümünden sorumlu olan bir dövüşçünün de yer aldığı bu turnuvaya girmeyi kabul eder. Böylelikle hem intikam alma fırsatı bulacak hem de suç şebekesini ortaya çıkarıp çökertebilecektir.

Kan Sporu

Amerikan ordusu istihbaratında görevliyken kendisini dövüş sanatlarında geliştirip Kumite adı verilen ölüm dövüşünde zirveye tırmanan Frank Dux’un gerçek hikayesine(!) sadık olduğu savını taşıyan bu uyarlama, Jean-Claude Van Damme’ın da en çok sevilen filmlerinden biri. Dövüş sahnelerinin soluk kesiciliği ile kendi türünün zirvelerinden birini teşkil ediyor.

The Quest

1920’lerin New York’unda sokaklarda serserilik yapan genç Christopher Dubois, silah kaçakçıları tarafından kaçırılıp bir korsan olan Lord Dobbs’a satılır. Zaman içerisinde Dobbs onu Uzakdoğulu bir kick-boksçu olan Khao’nun himayesine verir. Khao Dubois’i dövüş sanatlarında yetiştirdiğinde delikanlı dünyanın dört bir yanından en iyi dövüşçülerin çarpıştığı bir turnuva olan Ghan-gheng’e katılmaya karar verir. Ancak turnuvayı kazanmak için bilek gücünden fazlasına da ihtiyaç vardır.

Jean-Claude Van Damme’un bu kez yazıp yönettiği hem de başrolünde oynadığı bu aksiyon-dram, Türk televizyonlarınca sayısız kez gösterilmiş olmasıyla da meşhur bir filmdir.

Yip Man

Bruce Lee’nin Sifu’su (ustası) Ip Man’in (Yip Man) biyografisi Ip Man – The Movie Kung Fu kökenli savunma tekniği Wing Chun’un 200 yıllık tarihine ışık tutuyor. Yim Wing Chun tarafından ortaya çıkarılan savunma teknikleri bütünü Wing Chun savunma sporlarının aksine gösteri amaçlı yapılan, müsabakaları düzenlenen bir spor değildir.

Tek – The One

Gabriel Yulaw, 123 değişik evrende yolculuk ederek alternatif benliklerini avlayarak ve yok ederek tüm evrenlerde tek benlik olmaya çalışmaktadır. Yulaw, yok ettiği benliklerinin güçlerini ele geçirip insan üstü bir canlı olmayı başarmaktadır. Yulaw’ın niyeti en son sadece kendisi kalana dek bu deliliği sürdürmek istemektedir. Eğer Yulaw bunu başarırsa ne olacağı tam bilinmemekle birlikte olacak şeylerin birer delaket olacakları tahmin edilebilmektedir. Yulaw’ın en son hedefi Los Angeles Bölgesi Şerif Departmanı’nın sevilen üyesi Gabe’dir. Gabe’in mulu bir şekilde sürdürdüğü hayatı Yulaw’ın hayatını girmesiyle bozulur. Gabe hem evreni korumak hem de kendi için Yulaw ile başetmek zorundadır, ama bu deveye hendek atlatmaktan daha zordur.

Kickboxer

Ağabeyi Eric’in Dünya Kickbox Şampiyonu seçilmesi üzerine Kurt, onunla birlikte Tayland’a gider. Eric ukalaca hareketlerde bulunmakta ve Tayland’ın geleneklerini hiçe saymaktadır. Tong po ile yaptığı karşılaşmada Eric felç geçirir. Kurt ağabeyinin intikamını almakta kararlıdır. Jean-Claud Van Damme başrolde yer alıyor.

Circle of Pain

Bir savaş kazasının ardından, dövüş sanatlarından emekli olan Dalton Hunt’ın hikayesi anlatılıyor. Dalton dövüş sanatları dünyasına geri döndüğünde, bir zamanlar olduğu gibi savaşçı olmaya çalışıyor.

Ong-Bak: Muay Thai Warrior

Kutsal Buda heykelinin başı, Ong-Bak, bulunduğu köyden çalınır ve halk bu hırsızlığın laneti ile sefalet içine sürüklenir. Zira, Buda heykelinin köye bereket getirdiğine ve köyü koruduğuna inanılmaktadır. Köy halkı genç Ting’i seçerek, Bangkok’a gidip heykelin başını köye geri getirmesi için görevlendirir. Ting bu zorlu görevde yer altı dünyasında ayakta kalmak için bildiği dövüş tekniklerini sonuna kadar kullanacaktır…

The Raid Redemption

Özel bir operasyon timi, şehir dışındaki mahallelerden birinde aranan bir uyuşturucu tücarrıın gizlendiği istihbaratını alır ve adamı yakalamak için oturduğunu binaya baskın düzenlerler. Fakat atladıkları nokta bu apartmanın her katı farklı suçlularla hüküm giymiş onlarca katil, manyak, hırsız ve çeteyle doludur.

Baskın yapılacağı haberini alınmasıyla hepsi birden örgütlenir ve binanın çıkışları kilitlenir.Operasyon timindeki polisler tuzağa düşürülür ve büyük kısmı acımasızca öldürülür. Birkaç polis canlarını kurtarmayı başarır ama hayatta kalmak için 30 katlı ve her katı tehlike dolu binanın en tepesine tırmanmak zorundadırlar. Bol dövüş ve aksiyon içeren filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Gareth Evans üstleniyor.

Redbelt

Mike Terry, bir polis akademisinde, Jiu-Jitsu isimli dövüş sanatı üzerine eğitim veren bir öğretmendir. İdealist bir kişiliğe sahip olan Terry’nin bu sanatla ilgili kurduğu felsefesi gayet nettir: bu işi asla bir yarışa dönüştürme, sadece eğitimine odaklan! Bir gece tesadüf eseri ünlü film yıldızı Chet Frank’i bir kavgadan kurtaran Terry, karşılığında film endüstrisinde çalışması için bir iş teklifi alır. Terry, bu teklifi başlarda kabul etmese de kaderi onu hayat felsefesine zıt düşecek bir alanda yer almaya zorlayacaktır.