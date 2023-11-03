Türk Espor Takımları PUBG Mobile Club Open Avrupa 2023’e Damga Vurdu

Türk espor kulüplerinin pek çok farklı oyunda gösterdiği başarılara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Final etabı Ekim ayının son günlerinde gerçekleştirilen PUBG Mobile Club Open Avrupa 2023’e temsilcilerimiz damga vurdu. 16 takımla oynanan turnuvanın büyük final etabında şampiyonluk ipini ekibimiz Eagle Esports göğüsledi. Ayrıca diğer 3 takımımız da son derece başarılı bir performans sergilediler. Böylece Türk espor takımları PUBG Mobile başta olmak üzere yurt dışındaki rakiplerine karşı bir kez daha rüştünü ispat etmiş oldu.

Türk Espor Takımları PUBG Mobile Club Open Avrupa 2023’te Zirvede

Büyük final etabı 27 Ekim ile 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen PUBG Mobile Club Open – Europe 2023’te tam 4 Türk kulübü yer aldı. Son etaptaki 16 takımın yüzde 25’ine denk gelen kulüplerimiz, gruplara sadece sayıları ile değil, performansları ile de damga vurmasını bildi.

3 gün süren mücadeleler sonunda liderlik koltuğuna oturan temsilcimiz Eagle Esports, şampiyonluk kupasının yanı sıra 6 bin dolarlık büyük ödülün de sahibi oldu. Şampiyonada mücadele eden diğer ekiplerimizden olan Buny Esports ise turnuvayı güzel bir performans sergileyerek 4üncü sırada kapattı. Buny Esports ödül havuzundan, gösterdiği performansa karşılık olarak 1200 dolar pay aldı.

Turnuvada boy gösteren bir diğer temsilcimiz BRX Esports da hemen Buny Esports’un ardından 5incilik koltuğuna oturdu. 20 bin dolarlık toplam ödül havuzundan BRX Esports’a düşen pay ise bin dolar oldu. Şampiyonadaki Türk takımlarından Mumia Esports da 9uncu basamağı elde ettiği turnuvadan 500 dolarlık ödül almaya hak kazandı.

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Turnuvadaki Profesyonel PUBG Mobile Türk Esporcular

PUBG Mobile Club Open – Europe 2023’e 14 farklı milletten toplam 100 sporcu takımları ile birlikte iştirak ederken, bu oyuncuların 30’unun Türk olması gurur verici bir diğer etkendi. Turnuvadaki Türk esporcular şu şekildeydi: