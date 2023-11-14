Çocuklar için eğitici ve öğretici oyunlar geliştirmeye çalışan Türk oyun firması Tunga Games, Founder One’dan 1 milyon TL yatırım aldı. Workup Gaming’in ilk turuna seçilen 11 oyun şirketi arasında yer alan Tunga Games oyunları çoğunlukla ilköğretim öğrencilerine yönelik oluyor.

Türk Oyun Firması Tunga Games 1 Milyon TL Yatırım Aldı!

Erken aşama etki girişimlerine yatırım yapan yeni nesil bir yatırım fonu olan Founder One, 2019 yılında kurulmuş ve küçük yaştaki çocuklara yönelik oyunlar geliştiren Tunga Games oyun şirketine yatırımda bulundu. 1 milyon TL’lik yatırım yapan şirket, çocukların eğitimine katkı sağlayacak olan oyunların geliştirilmesinde aktif üretkenlik sağlayan Tunga Games’e yatırım yapmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını deklare etti.

Tunga Games eğitici ve sosyal oyunlar geliştiren ve ilköğretim öğrencilerini hedef alan yerli bir oyun stüdyosu. Bu kapsamda şirket, çocukların matematik ve temel sayısal becerilerini geliştirici, matematiksel ve geometrik düşünme yetilerini artırıcı, işlem becerilerinin ilerlemesini sağlayan oyunlar geliştirmektedir. Tunga Games’in geliştirdiği oyunlar da Tunga Math Skills, Bilge Tunga ve Math Rocket şeklinde listelenebilir. Şirket oyunları geliştirirken yıllarca oynanabilecek, zamansız oyunlar üretmeye çalışmaktadır.

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Tunga Games, oyunlarda bu becerilerin geliştirilmesini sağlarken aynı zamanda da çocuklara farklı mesajlar da vermektedir. Bu kapsamda, geri dönüşümün önemi, doğanın ve doğal yaşamın korunması gibi konular oyunun içinde animasyonlarla işlenmekte ve çocuğa mesaj verilmektedir. Bu oyunlarla şirket, çocukların gelişimlerinin desteklenmesine ve eğitimlerine katkı sağlamaktadır.

Ali Şahin: Tunga Games’e Yatırım Yapmaktan Mutluluk Duyuyoruz!

Tunga Games “Workup Gaming” programının ilk girişimcileri arasında yer almaktadır. Workup Gaming Türkiye İş Bankası’nın Workup çatısı altında ve Türkiye Bilişim Vakfı hızlandırıcı partnerliğinde hayata geçirdiği oyun odaklı bir girişim programıdır. Program, eğitici oyun geliştirme ve ölçeklenme süreçlerinde oyun stüdyolarına ve girişimcilere destek olmayı amaçlamaktadır.

Founder One Yatırım Komitesi Üyesi ve Genel Müdürü Ali Şahin bahse konu yatırım hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Tunga Games’in çocukların hem analitik kabiliyetlerini hem de bilişsel yeteneklerini geliştirmeye yönelik oyunlar ürettiğinin altını çizerek, bu oyun şirketine yatırım yapmaktan büyük kıvanç duyduklarını deklare etti. Şirketin bunların yanı sıra çocukların çevresel bilinçlerinin de oluşmasına katkıda bulunduğunu vurgulayan Ali Şahin, tıpkı Tunga Games gibi, topluma değer katan, olumlu etki veren girişimlere yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.