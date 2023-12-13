Türk oyun girişimi Frozen Pawn, Türk yatırım şirketi Boğaziçi Ventures’ten yatırım aldı. Şirket geleceğini parlak gördüğü bu girişime BV Growth fonu aracılığı ile yatırım yaptı. Boğaziçi Ventures, Frozen Pawn’ın küresel çapta iyi işler çıkarmasını bekliyor.

Türk Oyun Girişimi Frozen Pawn Boğaziçi Ventures’ten Yatırım Aldı

İstanbul merkezli kurulan ve henüz küçük bir girişim olan Frozen Pawn, yoluna emin adımlarla ilerleyen ve benzersiz projeler çıkarmaya çalışan bir oyun şirketi. Oyun sektöründe adını global çapta duyurmayı hedefleyen şirket; farklı, ilginç, benzersiz ve teknik bakımdan da üst düzey oyunlar üretmeye çalışıyor. Tüm dünyadaki oyun tutkunlarına eşsiz deneyimler sunmayı arzulayan Frozen Pawn ekibi, kendilerini geliştirmek için sürekli bir çalışma halinde olduklarını belirtiyorlar.

Oyun sektöründe yetişmiş, genç bir ekibe sahip olan Frozen Pawn, tek oyunculu ve çok oyunculu, hem mobilde hem de PC de oynanabilen oyunlar geliştirmeye çalışıyor. Gelecek vadeden bu ekip çalışmalarının karşılığını almaya başladı bile; Boğaziçi Ventures Frozen Pawn’a yatırım yaptı.

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Boğaziçi Ventures yerli bir yatırım şirketi olup, oluşturduğu çeşitli yatırım fonları aracılığı ile girişimlere yatırım yapmakta ve destek olmaktadır. Şirket geleneksel yatırımın dışında farklı bir yöntemle yatırım kanallarını seçmekte ve yatırım kararı almaktadır. Şirket yatırım yapacağı projede inovatif ve radikal farklılıklar aramaktadır. Boğaziçi Ventures 2023 yılının son yatırımlarını farklı dikeylere gerçekleştirmiş ve bu kapsamda oyun yatırımı olarak Frozen Pawn’ı duyurmuştur.

Frozen Pawn ile UGC90 İşbirliği

Boğaziçi Ventures Frozen Pawn’ın global çapta gelişme potansiyelini destekleme kararı almıştır. Ekibin oldukça yetenekli olduğunu düşünen Boğaziçi Ventures, projenin küresel çaptaki başarısını hızlandırmayı hedefliyor. Ancak henüz yatırım miktarı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Frozen Pawn oyunlarından olan Heist Guyz, çok oyunculu, zorluk derecesi orta olan, taktiksel nişancı oyunu, oyun severler tarafından oldukça beğenilen bir yapım. Bunun yanı sıra pek çok sevilen oyunu bulunan oyun şirketi, bir başka BV Growth şirketi olan UGC90 şirketi ile iş birliği içerisinde. Bu kapsamda Frozen Pawn ile UGC90; Minecraft ve Fortnite gibi platformlarda oyuncu tarafından meydana getirilen içeriklere eğilmiş durumda.

Boğaziçi Ventures’ten yatırım almaları konusunda açıklamalarda bulunan oyun şirketinin kurucu ortağı Aykut Şahin, bu yatırım sayesinde UGC gaming alanındaki ilerlemelerini hızlandıracaklarını belirtti. Dünya çapında Fortnite Creative stüdyolarının yeni oluştuğu bir dönemde, Türkiye’de de bu alanda çalışmalar yapan ilk firmalardan olma avantajımız var diyen şahin, bu alanda rekabetin henüz yoğun olmamasının kendileri için müthiş bir fırsat olduğunu söyledi.

Mustafa Enes Bilgiç, Frozen Pawn kurucu ortaklarından, bu yatırımın yalnızca ilgili iki şirket için değil sektör için de çok faydalı olacağını belirterek, UGC gaming alanında yenilikçi oyunlarıyla büyük ilerleme kaydedeceklerini söyledi.