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Türk Oyun Şirketi Gamester Kids 850 Bin Dolar Yatırım Aldı

Çocuklara yönelik eğitici oyunlar ve uygulamalar geliştiren Türk Oyun Şirketi Gamester Kids 850 bin dolar yatırım aldı.

Emine Emre

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Türk Oyun Şirketi Gamester Kids 850 Bin Dolar Yatırım Aldı
Türk Oyun Şirketi Gamester Kids 850 Bin Dolar Yatırım Aldı

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Okul öncesi çocuklara odaklı olarak çalışmalar yürüten yerli oyun firması Gamester Kids yoluna emin adımlarla devam ediyor. Şirketin yalnızca ulusal değil, aynı zamanda yakaladığı uluslararası başarılar pek çok yatırımcının dikkatini çekiyor. Bu kapsamda büyüme trendini sürdüren Türk oyun şirketi Gamester Kids 850 bin dolarlık bir yatırıma daha sahip oldu.

Türk Oyun Şirketi Gamester Kids Yatırım Almaya Devam Ediyor

2020 yılı itibariyle Onur Karcı ve Volkan Taban önderliğinde kurulan yerli oyun firması Gamester Kids, bilhassa okul öncesi çocuklara yönelik çalışmaları ile dikkat çekiyor. Gamester firmasının alt kuruluşu olarak spesifik olarak çocuklara yönelen şirket, kuruluşundan bu yana önemli başarılara imza attı.

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Özellikle çocukların oynarken öğrenmelerini sağlayan uygulaması Tiny Minies ile sadece ülkemizde değil, dünya çapında pek çok ülkede büyük başarı yakalayan şirket milyonlarca aileye dokundu. Eğitim uygulamaları alanında uzman pedagoglarca hazırlanan Tiny Minies Eğitici Oyunlar uygulaması hem App Store da hem de Google Play Store da yayında.

Şirketin gösterdiği başarıya paralel olarak aldığı yatırım miktarı ve yatırımcı sayısı da artış gösterdi. Son olarak APY Ventures, Doping Hafıza kurucuları Semih Hakyemez, Ali Karakuş ve CEO’su N.Mert Kalkavan tarafından Gamester Kids’e 850 bin dolarlık yatırım daha yapıldı.

Şirketten 2024 Yılında Büyüme Adımları Gelecek

Aldıkları yatırımla ve şirketin gelecek vizyonu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gamester Kids’in kurucu ortaklarından Onur Karcı; 2024 yılında atılım yapacaklarını vurguladı. Hem Tiny Minies ile hem de piyasaya sunacakları yeni ürünlerle önemli atılımlar hedeflediklerini deklare eden Karcı, aldıkları yatırımın ileriye dönük adımlarını gerçekleştirmek adına önemli fon kaynakları olarak kullanılacağını belirtti.

5 Farklı Dil Seçeneği, Onlarca Farklı Ülke

Tiny Minies ile global çapta başarı yakalayan Gamester Kids, uygulamasını da her geçen gün geliştirmeyi sürdürüyor. Tiny Minies hali hazırda Türkçe ile birlikte 5 farklı dili destekliyor. İngilizce başta olmak üzere; Arapça, İspanyolca ve Portekizce olarak da hizmet veren uygulama milyonlarca aile ve çocuk tarafından kullanılıyor.

Türkiye ile birlikte; Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde de hatırı sayılır seviyede rağbet gören Tiny Minies, çocukların gelişimine önemli katkılar sunuyor. Şirketin uygulama ile ilgili hedeflerinde daha fazla ülkeye ve daha fazla kullanıcıya ulaşmak da yer alıyor.

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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