Türk Oyun Şirketi YAMY Studio 8 Milyon Dolar Değerleme ile Yatırım Aldı

Yamy Studio bir yılda üst üste 2 yatırım alarak sektörde başarıyla ilerlemeye devam ediyor. 2023 Ocak ayında UP Venture Capital’den 4 milyon değerleme ile yatırım almayı başaran Türk oyun şirketi YAMY Studio şimdi de 8 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı.

Türk Oyun Şirketi YAMY Studio Yatırım Aldı!

Yamy Studio, Hybrid- Casual kategorisinde oyunlar geliştiren yerli bir oyun şirketi. Ülkemizin değer üreten firmalarından biri olan Yamy Studio, bir yılın içerisinde ikinci kez yatırım aldı. 2023 Ocak ayında 4 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım alan şirket, şimdi de 8 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldığını duyurdu. Yatırım turuna İz Yatırım Holding, Mübin Karpuzcu, Ocak ayında da şirkete yatırım yapan UP Venture Capital ve melek yatırımcılar katıldı.

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Şirket yaptığı açıklamada değerleme rakamını paylaşsa da ne kadar yatırım aldığı konusunda bir bilgi vermedi. Ocak ayında aldığı yatırım ile değerleme rakamını 2’ye katlamış olan şirket, oyun geliştirme alanındaki başarılı yolculuğuna tam gaz devam ediyor.

YAMY Studio Hakkında!

Yamy Studio 2020 yılında kurulmuş olan yerli bir oyun geliştirme şirketidir. Ahmet Ferhat Akben, Yunus Alkan ve Mikdat Doğru tarafından İstanbul’da kurulan firma hybrid- casual türünde oyunlar geliştirmektedir. Laundry Rush, Parents Run!, Hoop 4 gibi popülaritesi olan oyunlar Yamy Studio tarafından üretilmiştir. Özellikle Laundry Rush oyunu global çapta 3 milyonu aşkın indirme rakamına erişmiştir.

2020 yılının Eylül ayından beri faaliyet gösteren şirketin kısa zamanda elde ettiği başarı taktire şayan. Küresel bazda oyun dünyasının önemli isimlerinin dikkatlerini çeken Yamy Studio, aldıkları yeni yatırımla da kendilerini hybrid- casual oyun kategorisinde daha da geliştirmeyi planlamakta.

Yamy Studio temel amaçlarını, teknoloji ve yaratıcılığı birleştirerek yüksek kalitede mobil oyunlar geliştirmek olarak açıklıyor. Bu oyunların yıllarca oynanmasını hedeflediklerini söyleyen şirket motivasyonlarının ise oyuncuların Yamy oyunlarını oynarken mutlu olduklarını görmek olduğunu belirtiyor.

Yamy Studio Oyunları!

Yamy Studio’nun geliştirdiği 3 adet oyun bulunuyor. Bunlar; . Laundry Rush, Parents Run!, Hoop 4. 2023 yılının Ocak ayında geliştirimiş olan Hoop 4 oyunu, 1 milyon indirmeye sahip ve oyuncular tarafından beğenilen bir yapım.

Şirketin bir diğer oyunu olan “Laundry Rush” 2022 Aralık ayında oluşturulmuş. Laundry Rush dünya genelinde 3 milyonu aşkın indirme sayısına sahip. Yamy’nin diğer oyunu olan “Parents Run” ise 2 milyon indirme almış durumda. Bununla birlikte Parents Run oyunu da 2022 yılında geliştirilmiştir.