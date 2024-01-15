Türk Oyun Stüdyosu Leke Games 2024 Yılında 10 Milyon Oyuncuya Ulaşacak

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3 milyon dolarlık yatırımla, 1 yıl önce sektöre merhaba diyen Türk oyun stüdyosu Leke Games, 2024 yılında 10 milyon oyuncuya ulaşmayı amaçlıyor.

Oyun sektörünün yadsınamaz gelişimi karşısında yatırımcılar da kayıtsız kalamıyor. Bu kapsamda yerli oyun stüdyosu Leke Games 3 milyon dolarlık tohum yatırımı alarak gaming endüstrisine katıldı. TDZ racing oyunu ile 200 bin oyucuya ulaşan yerli oyun girişimi, büyük bir başarıya imza attı. Sektördeki ilk yılını verimli geçiren Türk oyun stüdyosu Leke Games, 2024 yılında 10 milyon oyuncuya ulaşmayı planlıyor.

Türk Oyun Stüdyosu Leke Games 2024 Yılında 10 Milyon Oyuncuya Ulaşmayı Planlıyor

Sektöre hızlı bir giriş yapan yerli oyun stüdyosu Leke Games, 2022 yılında 3 milyon dolar tohum yatırım ile kuruldu. Casual ve hybrid – casual türlerinde oyun geliştiren şirket aynı zamanda sektördeki diğer oyun stüdyolarına da yayıncılık hizmeti sunmakta. Oyun endüstrisinde şimdiden adını duyurmayı başaran şirket, hitap ettiği kitleyi geliştirmeyi amaçlıyor.

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Leke Games’in yarış kategorisinde geliştirdiği oyun olan TDZ ile 200 bin kişiye ulaşmış olan şirket, oyunun yeni versiyonu ile 2024 yılında bu rakamı 10 milyona çıkarmayı hedefliyor. AAA oyunları kapsamında daha çok oyun geliştirmeyi hedefleyen yerli girişimci, TDZ racing oyununun yeni versiyonunu 2024 yılında yayımlamayı planlıyor.

TDZ yarış oyununun ikinci oyunu 2023’ün Şubat ayında geliştirilmeye başlanmıştı ve kısa zaman içerisinde de yayımlanması planlanıyor. Casual ve hybrid-casual kategorilerinde oyun geliştiren stüdyonun üzerinde çalıştığı TDZ projesi yakında lanse edilecek.

TDZ’nin Yeni Versiyonu 202’te Yayınlanacak

Leke Games kurucu ortaklarından biri olan Gökhan Çokkeçeci, hem TDZ’nin yeni versiyonu hakkında hem de stüdyonun başarıları hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Çokkeçeci, elde etikleri başarıdan oldukça memnun olduklarını ve hedeflerinin de çok büyük olduğunu söyledi. TDZ’nin 5 araç ve 2 sahne ile 200 bin oyuncuya ulaştığının altını çizen Gökhan Çokkeçeci, oyunun ikinci versiyonunda 51 araç ve altı farklı mod bulunduğunu ve bunların arasında da multiplayer seçeneğinin olduğunu da deklare etti.

Bu projenin diğerine nazaran daha doyurucu ve daha gerçekçi olduğunu aktaran Çokkeçeci, proje kapsamında planlanandan daha ileriki aşamada olduklarını ve bu yıl oyunu çıkaracakları için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Yeni TDZ oyunu ile oyuncuya daha gerçekçi bir oyun deneyimi sunmayı amaçlayan stüdyo, bu gaye ile en çok iki konu üzerine eğiliyor. Leke Games bu kapsamda, ilk olarak kaliteli görsel, ikinci olarak ise gerçeğini aratmayacak araç ile fizik dinamikler, unsurlarına önem veriyor. Oyuncu sayısını bu yıl 10 milyon seviyesine çıkarmak için çabalayan yerli oyun girişimcisi, daha ikinci oyun bile çıkmamışken ilerideki sürümlerde karşımıza çıkacak olan yenilikler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizde, mobil yarış oyunu dendiğinde TDZ’nin akla gelmesi için stüdyo, çalışmalarına tam gaz devam ediyor.