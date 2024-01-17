Türk Oyun Stüdyosu Pine Games 2024 Yılına 2,25 Milyon Dolar Yatırım Alarak Girdi

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Yerli oyun stüdyosu Pine Games 2024 yılına 2,25 milyon dolar yatırım alarak başladı. Pine Games, aldığı tohum öncesi yatırımıyla büyük bir başarı elde etti.

İstanbul merkezli yerli oyun stüdyosu Pine Games, 500 Emerging Europe ve Laton Ventures’in liderliğinde gerçekleşen yatırım turumda 2,25 milyon dolar tohum öncesi yatırım aldı. Geleceği parlak görünen girişimlerden biri olan Pine Games, Türk oyun sektörüne değer katacak şirketlerden bir olmayı ve üst düzey oyunlar üretmeyi hedefliyor. Pine Games 2024 yılına 2,25 milyon dolarlık yatırımla güzel başladı.

Pine Games 2024 Yılına 2,25 Milyon Dolar Yatırım Alarak Başladı

10 milyon değerleme üzerinden yatırım alan Pine Games’e yatırım yapanlar arasında Mert Gür de yer alıyor. Mert Gür, hemen herkesin bildiği Match 3D oyunun geliştirici şirketi olan Loop Games’in kurucusu.

Casual kategorisinde oyun geliştiren Pine Games IP tabanlı puzzle oyunları oluşturmaktadır. Şirket casual oyun türünde sektörün önde gelen isimlerinden biri olmayı hedefliyor. Gizlilik odaklı yenilikleri takip eden Pine Games, kendi oyunlarında da bilinen IP’lerden eklemeyi planlıyor. Stratejik olarak yoluna emin adımlarla devam eden oyun geliştiricisinin bu düşüncesi, yaratıcı bir fikir olmakla birlikte, kullanıcı çekebilmek adına da kolaylaştırıcı bir yöntem olarak görünüyor.

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Pine Games oyunlarını geliştirirken öncelikle yalın tarzda mobil puzzle oyunlara eğilmeyi; bu kapsamda hem popüler hem de zamansız oyunlar üretmeyi hedefliyor. Şirket, geliştirdiği oyunun uzun yıllar boyunca oynanabilmesinin önemli olduğunu düşünüyor. Daha basic puzzleların akabinde ise IP tabanlı puzzle oyunlar geliştirerek, hem kaliteli hem de inovatif projeler üzerinde durmayı amaçlıyor.

Pine Games Kurucusu Kimdir?

Pine Games, Yankı Yağız Akpek (CEO), Burak Sarp (CTO) ve Yasin Yıldırım (Art Direktörü) tarafından kurulmuştur. Kurucuların geçmişlerinde yaptıkları işler ise tabiri caizse gelecekte yapacaklarının teminatı olabilir. Bu kapsamda şirket kurucularının daha evvel hangi işleri yapmışlar, bakalım:

Pine Games kurucu ortaklarından Yankı Yağız Akpek aynı zamanda şirketin CEO’dur. Oyun sektöründeki geçmişinde pek çok başarıya imza atmış olan Akpek, Peak Games’te görev aldı. Bilindiği üzere Peak Games, Zynga tarafından satın alındı. Bunun yanı sıra Akpek, Bigger Games kurucu ortaklarından biri idi. Toy Blast projesinin başarısında yoğun emeği bulunan Yankı Yağız Akpek, Mergedom oyununun geliştiricilerinden biri idi. Mergedom da Original Games tarafından satın alınmıştı.

Şirketin kurucu ortaklarından biri olan Burak Sarp Pine Games’de CTO görevi üstlenmiştir. Daha önce Rovio’da Yazılım Mühendisi Teknik Lideri olarak görev alan Burak Sarp, Türkiye’nin e – ticaret devi Trendyol’da pek çok takımı yöneterek şirketin başarıya erişmesine katkıda bulundu. Burak Sarp, geçmiş deneyimlerinden elde ettiği tecrübe ile Pine Games’in yolculuğunu kolaylaştırıp başarıya ulaşmasında etkili olmayı hedefliyor.

Yasin Yıldırım da Pine Games kurucu ortaklarından biri olup aynı zamanda şirkette, Art Direktörü görevini üstlenmiştir. Yasin Yıldırım, Bigger Games’te Yankı Yağız Akpek ile birlikte çalışmış ardından da Peak Games oyun şirketinde Kıdemli 3D Artist görevini üstlenmiştir. Yıldırım ayrıca Dream Games yapımı Royal Match’in erken aşamalarında çalışmıştır.

Tohum Öncesi Yatırım Alan Şirket Hakkındaki Görüşler

Pine Games’in tohum öncesi 2,5 milyon dolar yatırım alması ile ilgili görüşlerini bildirenlerden biri Enis Hulli oldu. 500 Emerging Europe ortaklarından biri olan Hulli, ülkemiz oyun endüstrisinin her yıl unicorn çıkarmaya hazır olduğunu söyledi. Enis Hulli, yenilenmiş IP tabanlı oyun stratejisi ile oyun stüdyosunun bu yolda güçlü ilerleyeceğini düşündüğünü aktardı.

Başarılı oyun stüdyosu Pine hakkında düşüncelerini aktaranlardan biri ise Laton Ventures Kurucu Ortağı Görkem Türk oldu. Türk, Yağız Akpek ile bir dönem birlikte çalıştığını ve onun vizyoner bir yaklaşımı olduğunu dile getirdi. Pine Games’in sektörün önde gelen isimlerinden olabilecek potansiyele sahip olduğunu söyleyen Görkem Türk, Laton olarak şirketi desteklemeye devam edeceklerin deklare etti.