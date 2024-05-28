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Türk oyun sektörü için Shadowfall, muhteşem bir başarıya imza attı. İstanbul merkezli olarak kurulan oyun stüdyosu PlayStation’ın resmi iş ortağı oldu; Shadowfall ile PlayStation ortaklık kurdu. Bununla birlikte Shadowfall, Türk mitolojisini konu edinen bir oyun üzerinde çalıştığını da duyurdu. Bu büyük oyun hem PlayStation 5 hem de PC’de oynanabilecek. Ayrıntılar içeriğimizde…

Türk Oyun Stüdyosu Shadowfall ile PlayStation Ortaklık Kurdu!

Yerli video oyun geliştirici stüdyo Shadowfall Studios PlayStation ile iş ortağı oldu ve bu durum sektörde büyük bir sevinçle karşılandı. Shadowfall’dan gelen tek sevindirici haber bu değil; şirket büyük bir oyunu geliştirme sürecinde olduğunu da belirtti. Bahse konu oyunun kod adı “Project Daeron” olarak deklare edildi.

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Daeron oyununun şimdilik yalnızca kod adı biliniyor ancak kısa zamanda detaylar da ortaya çıkacak ve bu kapsamda oyun hakkında bir fikir edinebilmemiz adına yakın zamanda fragman videosu yayınlanacak. İlk aşamada oyun hakkında bilinen bazı detaylardan bahsedecek olursak da ilk olarak Türk mitolojisini konu edindiğini söyleyebiliriz.

Bunun yanı sıra oyun fantastik bir evrende geçecek ve aksiyon kategorisinde bir oyun olacak. Sürükleyici bir yapım olacağı söylenen Project Daeron PlayStation 5 oyun konsolunda oynanabilecek ancak yalnızca PS5’te değil. Shadowfall Studios’un resmi web adresinde yer aldığı üzere oyun PC platformuna da uygun olacak. Bunun yanı sıra sitede yer alan bilgiye göre oyun, yeni nesil konsolların hepsinde yayınlanacak.

Shadowfall Studios Hakkında

Shadowfall Studios 2022 yılında İstanbul merkezli olarak kurulmuş olan yerli bir oyun stüdyosudur. Stüdyonun ilk oyunu da Türk mitolojisini konu alan Project Daeron olacak. Stüdyonun 2 – 10 çalışanı bulunmakta.

Project Daeron Hakkında

Shadowfall Studios resmi web sitesinde oyun ile alakalı birtakım bilgilere yer verilmiş durumda. Oyun tek oyunculu modda oynanabildiği gibi 2 oyunculu co-op oynanış şekli de mevcut. Daha keyfili bir oyun deneyimi yaşamak için arkadaşınızla oynayabilirsiniz.

Hikayede oyuncunun karşısına şamanlar, tanrılar çıkabilir. Hibrit savaş sisteminin yer aldığı yapımda oyuncu, yakın dövüş ve büyü gibi kabiliyetleri ile öne çıkabilir. Rün işleme sistemi ile oyunda bazı büyüler geliştirilebilir ve oyun sınırsız yetenek imkanı sunmaktadır. Oyuncuya tanınan pek çok yetenek ile düşmana karşı kıyasıya mücadele edebilirsiniz.