Türk Strateji Oyunu Angelic, Muhteşem İlerliyor!

Bir oyun geliştirmek, şüphesiz, deneyimli gazeteci Jason Schreier’in dediği gibi “kan, ter ve piksel” ile karakterize edilen bir süreçtir. Sürecin ne kadar zorlu olduğuna bakılmaksızın, bazı güçlü iradeli kişiler, tüm oyuncuların zevk alması için yeni, benzersiz ve değerli bir şey yaratmak için buna katlanmayı başarır. İstanbul merkezli bir oyun şirketi olan Metaverse Studios’un genel müdürü Erkan Bayol için de bu geçerli.

O ve nispeten küçük bağımsız geliştiriciler ekibi, distopik bir bilim kurgu evreninde geçen son derece hırslı, anlatı tabanlı sıra tabanlı strateji rol yapma oyununun (RPG) arkasında. O kadar iyi ki, oyunun tutkulu bir bağımsız geliştiriciler ekibi tarafından geliştirildiğine inanmak zor. Oyun o kadar iyi bir şekilde bir araya getirildi ki, milyon dolarlık üçlü A unvanıyla kolayca karıştırılabilir.

İronik olarak Bayol’un bu algıyla ilgili ufak bir sorunu var. “Angelic’in yüksek bütçeli bir başlık olduğuna dair yanlış bir kanı var. Normalde kalibresini göz önünde bulundurduğunuzda yüksek bütçeli bir oyun olmalıydı. Elbette bu bizim için iyi bir şey, ancak böyle bir bütçemiz yok” diyor ve ekibinin sıkı çalışmasını ve bunu gerçekleştirmek için fedakarlıklarını vurguluyor.

“Şimdiye kadar başardıklarımızdan gurur duyuyoruz,” diyor ve bu üç saatlik şaşırtıcı bir oyunu bir yıldan kısa bir sürede bitirmeyi planladığını söylüyor. Hikaye modunda 10 saatten az oynatma süresiyle altı rakamlı bütçeli birçok üçlü A oyunu piyasaya sürüldüğünden, bağımsız bir stüdyo için bu inanılmaz bir başarının ötesinde.

Bayol, Angelic’i safkan bir RPG olarak görüp görmediğini sordulduğunda oyunun mekaniği ve genel yapısı hakkında ayrıntılı bilgi verdi. “RPG, Angelic’in çok belirgin bir özelliği. Bunu şu şekilde ifade ediyoruz: yarı RPG ve yarı sıra tabanlı bir strateji. Angelic, Mass Effect gibi RPG’ler ile Gears Tactics gibi sıra tabanlı strateji oyunları arasındaki orta yoldur” diyor.

“Elbette kendi özel formülümüz var. Karakter olarak çok güçlü kahramanlarımız var. Kahramanlarımızın özellikleriyle ilgili en küçük detaylara dikkat ettik. Farklı amaçları, motivasyonları, düşünceleri var. Oyuncuya oyun boyunca eşlik eden kahramanlar, oyuncunun hamlelerine buna göre tepki veriyor. Bu aynı zamanda, hikayesi oyuncunun eylemlerinin sonuçlarına göre şekillenen sert bir RPG’ye sahip olduğumuz anlamına da geliyor.” dedi.