Türk Telekom Faturasız Paketler 2022

Günümüzde akıllı telefonlar insanların hayatında oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle iletişim kurarken birçok avantaj sağlayan akıllı telefonlar, GSM operatörleri ile entegre çalışıyor. Bugünkü yazımızda sizlere en çok kullanılan GSM operatörlerinden olan Türk Telekom markasının faturasız paketleri hakkında bilgi vereceğiz.
Ülkemizde birçok GSM operatörleri bulunuyor ancak aralarında en çok tercih edilen Türk Telekom markasıdır. Türk Telekom, ülkemizde hem internet hem de Gsm altyapısı konusunda büyük hazırlıklar tamamladı. Bu hazırlıklar, şu an ülkemizde en çok kullanılan GSM operatörü olmasına yardımcı oldu.
Akıllı telefonda iletişim kurmak için öncelikle bir GSM operatörüne sahip olmamız gerekiyor. GSM operatörleri, belirli bir fiyat karşılında isterseniz faturalı isterseniz de faturasız paketler sunuyor. Bu paketler genellikle internet, dakika ve SMS içeriklerini taşıyor. Genel olarak 1 aylık olarak yapılan paketler, paket ücreti yatırılması halinde yenileniyor.
Türk Telekom içerisinde şu anda 9 farklı paket yer alıyor. Üçlü, Nefis, Selfy, Mobil Wi-Fi, İnternet, İkili, Konuşma, Mesajlaşma ve Taraftar paketleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu paketlerden istediğinizi seçebilirsiniz.
Merhaba Yaz Kampanyası
|MERHABA 5GB YAZ KAMPANYASI
|28 Gün
|Her Yöne 750 DK
Her Yöne 100 SMS 5GB Cepten İnternet
|50 TL / 28 Gün
|MERHABA 5GB YK yaz 5555’e gönder
|MERHABA 10GB YAZ KAMPANYASI
|28 Gün
|Her Yöne 750 DK
Her Yöne 100 SMS 10GB Cepten İnternet
|60 TL / 28 Gün
|MERHABA 10GB YK yaz 5555’e gönder
|MERHABA 20GB YAZ KAMPANYASI
|28 Gün
|Her Yöne 750 DK
Her Yöne 100 SMS 20GB Cepten İnternet
|80 TL / 28 Gün
|MERHABA 20GB YK yaz 5555’e gönder
|MERHABA 30GB YAZ KAMPANYASI
|28 Gün
|Her Yöne 750 DK
Her Yöne 100 SMS 30GB Cepten İnternet
|105 TL / 28 Gün
|MERHABA 30GB YK yaz 5555’e gönder
Trend Paketler
|Trend 5 GB
|28 Gün
|Her Yöne 750 DK
Her Yöne 250 SMS
5 GB Cepten İnternet
|65 TL
|Trendyol uygulaması
|Trend 10 GB
|28 Gün
|Her Yöne 750 DK
Her Yöne 250 SMS
10 GB Cepten İnternet
|80 TL
|Trendyol uygulaması
|Trend 15 GB
|28 Gün
|Her Yöne 750 DK
Her Yöne 250 SMS
15 GB Cepten İnternet
|95 TL
|Trendyol uygulaması
|Trend 20 GB
|28 Gün
|Her Yöne 750 DK
Her Yöne 250 SMS
20 GB Cepten İnternet
|105 TL
|Trendyol uygulaması
|Trend 30 GB
|28 Gün
|Her Yöne 750 DK
Her Yöne 250 SMS
30 GB Cepten İnternet
|130 TL
|Trendyol uygulaması
Yeni Süper Yaz Kampanyası
|Yeni Süper 3 Ay 30GB Yaz Kampanyası
|90 Gün
|Her Yöne 6000 DK
Her Yöne 5000 SMS
30GB Cepten İnternet
Sınırsız Whatsapp mesajlaşma
Türk Telekom içi sınırsız konuşma
|135 TL
|Yeni Süper 3 Ay 50GB Yaz Kampanyası
|90 Gün
|Her Yöne 6000 DK
Her Yöne 5000 SMS
50GB Cepten İnternet
Sınırsız whatsapp mesajlaşma
Türk Telekom içi sınırsız konuşma
|180 TL
|Yeni Süper 6 Ay 50GB Yaz Kampanyası
|180 Gün
|Her Yöne 12000 DK
Her Yöne 10000 SMS
50GB Cepten İnternet
Sınırsız whatsapp mesajlaşma
Türk Telekom içi sınırsız konuşma
|250 TL
Hızlı Paketler
|Hızlı 5 GB
|7 Gün
|5 GB Cepten İnternet
|30 TL
|Online İşlemler uygulaması / Türk Telekom Mağazaları
|Hızlı 10 GB
|7 Gün
|10 GB Cepten İnternet
|40 TL
|Online İşlemler uygulaması / Türk Telekom Mağazaları
|Hızlı 15 GB
|7 Gün
|15 GB Cepten İnternet
|50 TL
|Online İşlemler uygulaması / Türk Telekom Mağazaları
|Hızlı 25 GB
|7 Gün
|25 GB Cepten İnternet
|60 TL
|Online İşlemler uygulaması / Türk Telekom Mağazaları
Avantajlarım Paketleri
|Avantajım 3 GB
|7 Gün
|3 GB Cepten İnternet
|Online İşlemler uygulaması / AVANTAJIM 3GB yazıp 5555’e gönderin
|Avantajım 10 GB
|7 Gün
|10 GB Cepten İnternet
|Online İşlemler uygulaması / AVANTAJIM 10GB yazıp 5555’e gönderin
|Avantajım 15 GB
|7 Gün
|15 GB Cepten İnternet
|Online İşlemler uygulaması / AVANTAJIM 15GB yazıp 5555’e gönderin
Ödemeli Aramalar Nasıl Yapılır? (Turkcell, Vodafone ve Türk Telefon)