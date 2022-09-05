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Türk Telekom Faturasız Paketler 2022

İletişim kurarken birçok avantaj sağlayan akıllı telefonlar, GSM operatörleri ile entegre çalışıyor. Bugünkü yazımızda sizlere en çok kullanılan GSM operatörlerinden olan Türk Telekom markasının faturasız paketleri hakkında bilgi vereceğiz.

İbrahim Özbek

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türk telekom

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Günümüzde akıllı telefonlar insanların hayatında oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle iletişim kurarken birçok avantaj sağlayan akıllı telefonlar, GSM operatörleri ile entegre çalışıyor. Bugünkü yazımızda sizlere en çok kullanılan GSM operatörlerinden olan Türk Telekom markasının faturasız paketleri hakkında bilgi vereceğiz.

Ülkemizde birçok GSM operatörleri bulunuyor ancak aralarında en çok tercih edilen Türk Telekom markasıdır. Türk Telekom, ülkemizde hem internet hem de Gsm altyapısı konusunda büyük hazırlıklar tamamladı. Bu hazırlıklar, şu an ülkemizde en çok kullanılan GSM operatörü olmasına yardımcı oldu.

Akıllı telefonda iletişim kurmak için öncelikle bir GSM operatörüne sahip olmamız gerekiyor. GSM operatörleri, belirli bir fiyat karşılında isterseniz faturalı isterseniz de faturasız paketler sunuyor. Bu paketler genellikle internet, dakika ve SMS içeriklerini taşıyor. Genel olarak 1 aylık olarak yapılan paketler, paket ücreti yatırılması halinde yenileniyor.

Türk Telekom içerisinde şu anda 9 farklı paket yer alıyor. Üçlü, Nefis, Selfy, Mobil Wi-Fi, İnternet, İkili, Konuşma, Mesajlaşma ve Taraftar paketleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu paketlerden istediğinizi seçebilirsiniz.

türk telekom faturasız paketler

Merhaba Yaz Kampanyası

MERHABA 5GB YAZ KAMPANYASI28 GünHer Yöne 750 DK
Her Yöne 100 SMS 5GB Cepten İnternet		50 TL / 28 GünMERHABA 5GB YK yaz 5555’e gönder
MERHABA 10GB YAZ KAMPANYASI28 GünHer Yöne 750 DK
Her Yöne 100 SMS 10GB Cepten İnternet		60 TL / 28 GünMERHABA 10GB YK yaz 5555’e gönder
MERHABA 20GB YAZ KAMPANYASI28 GünHer Yöne 750 DK
Her Yöne 100 SMS 20GB Cepten İnternet		80 TL / 28 GünMERHABA 20GB YK yaz 5555’e gönder
MERHABA 30GB YAZ KAMPANYASI28 GünHer Yöne 750 DK
Her Yöne 100 SMS 30GB Cepten İnternet		105 TL / 28 GünMERHABA 30GB YK yaz 5555’e gönder

Trend Paketler

Trend 5 GB28 GünHer Yöne 750 DK
Her Yöne 250 SMS
5 GB Cepten İnternet		65 TL
Trendyol uygulaması
Trend 10 GB28 GünHer Yöne 750 DK
Her Yöne 250 SMS
10 GB Cepten İnternet		80 TLTrendyol uygulaması
Trend 15 GB28 GünHer Yöne 750 DK
Her Yöne 250 SMS
15 GB Cepten İnternet		95 TLTrendyol uygulaması
Trend 20 GB28 GünHer Yöne 750 DK
Her Yöne 250 SMS
20 GB Cepten İnternet		105 TLTrendyol uygulaması
Trend 30 GB28 GünHer Yöne 750 DK
Her Yöne 250 SMS
30 GB Cepten İnternet		130 TLTrendyol uygulaması

Yeni Süper Yaz Kampanyası

Yeni Süper 3 Ay 30GB Yaz Kampanyası90 GünHer Yöne 6000 DK
Her Yöne 5000 SMS
30GB Cepten İnternet
Sınırsız Whatsapp mesajlaşma
Türk Telekom içi sınırsız konuşma		135 TL
Yeni Süper 3 Ay 50GB Yaz Kampanyası90 GünHer Yöne 6000 DK
Her Yöne 5000 SMS
50GB Cepten İnternet 
Sınırsız whatsapp mesajlaşma
Türk Telekom içi sınırsız konuşma		180 TL
Yeni Süper 6 Ay 50GB Yaz Kampanyası180 GünHer Yöne 12000 DK
Her Yöne 10000 SMS
50GB Cepten İnternet
Sınırsız whatsapp mesajlaşma
Türk Telekom içi sınırsız konuşma		250 TL

Hızlı Paketler

Hızlı 5 GB7 Gün5 GB Cepten İnternet30 TLOnline İşlemler uygulaması / Türk Telekom Mağazaları
Hızlı 10 GB7 Gün10 GB Cepten İnternet40 TLOnline İşlemler uygulaması / Türk Telekom Mağazaları
Hızlı 15 GB7 Gün15 GB Cepten İnternet50 TLOnline İşlemler uygulaması / Türk Telekom Mağazaları
Hızlı 25 GB7 Gün25 GB Cepten İnternet60 TLOnline İşlemler uygulaması / Türk Telekom Mağazaları

Avantajlarım Paketleri

Avantajım 3 GB7 Gün3 GB Cepten İnternetOnline İşlemler uygulaması / AVANTAJIM 3GB yazıp 5555’e gönderin
Avantajım 10 GB7 Gün10 GB Cepten İnternetOnline İşlemler uygulaması / AVANTAJIM 10GB yazıp 5555’e gönderin
Avantajım 15 GB7 Gün15 GB Cepten İnternetOnline İşlemler uygulaması / AVANTAJIM 15GB yazıp 5555’e gönderin

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