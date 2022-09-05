Türk Telekom Faturasız Paketler 2022

Günümüzde akıllı telefonlar insanların hayatında oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle iletişim kurarken birçok avantaj sağlayan akıllı telefonlar, GSM operatörleri ile entegre çalışıyor. Bugünkü yazımızda sizlere en çok kullanılan GSM operatörlerinden olan Türk Telekom markasının faturasız paketleri hakkında bilgi vereceğiz.

Ülkemizde birçok GSM operatörleri bulunuyor ancak aralarında en çok tercih edilen Türk Telekom markasıdır. Türk Telekom, ülkemizde hem internet hem de Gsm altyapısı konusunda büyük hazırlıklar tamamladı. Bu hazırlıklar, şu an ülkemizde en çok kullanılan GSM operatörü olmasına yardımcı oldu.

Akıllı telefonda iletişim kurmak için öncelikle bir GSM operatörüne sahip olmamız gerekiyor. GSM operatörleri, belirli bir fiyat karşılında isterseniz faturalı isterseniz de faturasız paketler sunuyor. Bu paketler genellikle internet, dakika ve SMS içeriklerini taşıyor. Genel olarak 1 aylık olarak yapılan paketler, paket ücreti yatırılması halinde yenileniyor.

Türk Telekom içerisinde şu anda 9 farklı paket yer alıyor. Üçlü, Nefis, Selfy, Mobil Wi-Fi, İnternet, İkili, Konuşma, Mesajlaşma ve Taraftar paketleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu paketlerden istediğinizi seçebilirsiniz.

Merhaba Yaz Kampanyası

MERHABA 5GB YAZ KAMPANYASI 28 Gün Her Yöne 750 DK

Her Yöne 100 SMS 5GB Cepten İnternet 50 TL / 28 Gün MERHABA 5GB YK yaz 5555’e gönder MERHABA 10GB YAZ KAMPANYASI 28 Gün Her Yöne 750 DK

Her Yöne 100 SMS 10GB Cepten İnternet 60 TL / 28 Gün MERHABA 10GB YK yaz 5555’e gönder MERHABA 20GB YAZ KAMPANYASI 28 Gün Her Yöne 750 DK

Her Yöne 100 SMS 20GB Cepten İnternet 80 TL / 28 Gün MERHABA 20GB YK yaz 5555’e gönder MERHABA 30GB YAZ KAMPANYASI 28 Gün Her Yöne 750 DK

Her Yöne 100 SMS 30GB Cepten İnternet 105 TL / 28 Gün MERHABA 30GB YK yaz 5555’e gönder

Trend Paketler

Trend 5 GB 28 Gün Her Yöne 750 DK

Her Yöne 250 SMS

5 GB Cepten İnternet 65 TL

Trendyol uygulaması Trend 10 GB 28 Gün Her Yöne 750 DK

Her Yöne 250 SMS

10 GB Cepten İnternet 80 TL Trendyol uygulaması Trend 15 GB 28 Gün Her Yöne 750 DK

Her Yöne 250 SMS

15 GB Cepten İnternet 95 TL Trendyol uygulaması Trend 20 GB 28 Gün Her Yöne 750 DK

Her Yöne 250 SMS

20 GB Cepten İnternet 105 TL Trendyol uygulaması Trend 30 GB 28 Gün Her Yöne 750 DK

Her Yöne 250 SMS

30 GB Cepten İnternet 130 TL Trendyol uygulaması

Yeni Süper Yaz Kampanyası

Yeni Süper 3 Ay 30GB Yaz Kampanyası 90 Gün Her Yöne 6000 DK

Her Yöne 5000 SMS

30GB Cepten İnternet

Sınırsız Whatsapp mesajlaşma

Türk Telekom içi sınırsız konuşma 135 TL Yeni Süper 3 Ay 50GB Yaz Kampanyası 90 Gün Her Yöne 6000 DK

Her Yöne 5000 SMS

50GB Cepten İnternet

Sınırsız whatsapp mesajlaşma

Türk Telekom içi sınırsız konuşma 180 TL Yeni Süper 6 Ay 50GB Yaz Kampanyası 180 Gün Her Yöne 12000 DK

Her Yöne 10000 SMS

50GB Cepten İnternet

Sınırsız whatsapp mesajlaşma

Türk Telekom içi sınırsız konuşma 250 TL

Hızlı Paketler

Hızlı 5 GB 7 Gün 5 GB Cepten İnternet 30 TL Online İşlemler uygulaması / Türk Telekom Mağazaları Hızlı 10 GB 7 Gün 10 GB Cepten İnternet 40 TL Online İşlemler uygulaması / Türk Telekom Mağazaları Hızlı 15 GB 7 Gün 15 GB Cepten İnternet 50 TL Online İşlemler uygulaması / Türk Telekom Mağazaları Hızlı 25 GB 7 Gün 25 GB Cepten İnternet 60 TL Online İşlemler uygulaması / Türk Telekom Mağazaları

Avantajlarım Paketleri

Avantajım 3 GB 7 Gün 3 GB Cepten İnternet Online İşlemler uygulaması / AVANTAJIM 3GB yazıp 5555’e gönderin Avantajım 10 GB 7 Gün 10 GB Cepten İnternet Online İşlemler uygulaması / AVANTAJIM 10GB yazıp 5555’e gönderin Avantajım 15 GB 7 Gün 15 GB Cepten İnternet Online İşlemler uygulaması / AVANTAJIM 15GB yazıp 5555’e gönderin

Ödemeli Aramalar Nasıl Yapılır? (Turkcell, Vodafone ve Türk Telefon)