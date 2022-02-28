Türkçe Altyazı İndirme Siteleri

Günümüzün en büyük hobilerin başında gelen film ve dizi izlemek, pandemi ile beraber hayatımızda daha büyük bir yer kaplamaya başladı. Özellikle dizi/film platformlarının sayısının artması bizlere birçok kolaylık sağlıyor. Bu platformlar üzerinde yer almayan yapımları başka yerlerden bulabiliyorsunuz. İşte tam burada Türkçe Altyazı indirme siteleri sayesinde orijinale en yakın ve en güzel çevirileri izleyebiliyorsunuz.

Özellikle Kore, İspanya, İngiliz ve Hint dizilerinin sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Yabancı dizilerle beraber hem dil pratiği yapabiliyor hem de kaliteli zaman geçirebiliyorsunuz. Türkçe Altyazı indirme siteleri sayesinde en doğru ve en akıcı seçenekleri seçebiliyorsunuz.

Altyazı sitelerini tercih ederken birden çok seçeneği değerlendirmeniz gerekiyor. Zengin içerik, az reklam ve doğru çeviri bunların başında yer alıyor.

OpenSubtitles

2006 yılından beri faaliyet gösteren OpenSubtitles, zengin veritabanı ve kullanışlı web sitesi ile en iyi altyazı indirme sitesidir. OpenSubtitles ile dünyanın pek çok diline ait altyazıyı güvenle indirebilirsiniz. Yaklaşık 6 milyon altyazıya sahiptir. Ayrıca gelişmiş arama filtresiyle yıl, tür, dil vb. seçeneklerle de arama yapmanızı sağlar. Buna rağmen dönem dönem Türkiye’de erişeme kapanabiliyor. Dolayısıyla erişim sağlayamıyorsanız VPN ile girmeyi deneyebilirsiniz.

Subscene

Uzun yıllardır en iyi altyazı indirme sitesi denilince akla gelen ilk isimlerden biri Subscene oluyor. Subscene, 2005 yılından beri hizmet vermesine rağmen hala eskimeyen nadir sitelerden biri. Ayrıca basit ve hızlı bir kullanıma da sahip. Çevirilerin tamamı kullanıcılar tarafından hazırlanıyor. Dolayısıyla milyonlarca film, program ve diziyi kolayca bulmak mümkün oluyor. Aynı zamanda işitme engelli kişiler için de özel çevirileri sitede bulabilirsiniz. Subscene ile en eski filmlerden güncel programlara kadar aradığınız her çeviriyi saniyeler içinde bulmanız mümkün.

Türkçe Altyazı

Sitede Türkçe program, dizi, film vb. içeriklerin çevirilerinin tamamı yer alıyor. Üstelik kullanışlı arayüzüyle de kullanıcılardan tam puan aldığını söylemek mümkün. Siteye üye olmadan altyazı indirebilirsiniz. Ancak yorum yapma, foruma katılma veya puanlama gibi özellikleri kullanmak için üye olmanız gerekiyor.

Podnapisi

2 milyondan fazla altyazısıyla en iyi altyazı indirme siteleri arasında Podnapisi de yer alıyor. Podnapisi, hızlı ve kolay altyazı indirmek isteyen kişilerin ilk tercihlerinden biri. Ayrıca işitme engelli veya az duyan kişiler için de özel çeviri indirme seçeneği de var.

Downsub

En iyi altyazı indirme siteleri seçenekleri arasında farklı kullanımıyla Downsub ön plana çıkıyor. Downsub, bilinen altyazı sitelerine oranla daha farklı bir kullanım sunuyor. Bu site aracılığıyla Youtube, Facebook vb. yerlerde paylaşılan videoların altyazılarını indirebilirsiniz.

TVSubs

10 yılı aşkın süredir hizmet veren TVSubs, kült filmlerden dizilere kadar pek çok seçenek sunuyor. Ayrıca Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça vb. birçok dilde altyazı indirmenizi sağlıyor. Hızlı bir kullanım ve temiz bir arayüz sunması ise sitenin en büyük avantajlarından biri.

Subdl

Her ay iki milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilen Subdl, en iyi altyazı siteleri arasındaki yerini alıyor. Subdl’de tıpkı Moviesubtitles gibi sadece filmlere yer verir. Dolayısıyla film izlemek için altyazı arıyorsanız bu sitede bulabilirsiniz. Subdl, Arapça, İngilizce, Fransızca, Türkçe vb. yaygın dillerden az konuşulan dillere kadar pek çok altyazı imkanı sağlıyor. Ayrıca kolayca kullanılabiliyor ve son derece hızlı.

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