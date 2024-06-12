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Steam’in geçtiğimiz yıl aldığı karar ile Türk Lirası bazında oyun satmayı bırakması ve fiyatları dolar ile belirlemeye başlamasının akabinde, pek çok gamer Steam kullanmayı bırakmıştı. Bazı oyun tutkunları da Steam kullanımını azaltarak, mecbur kalmadıkça platformdan oyun almamayı tercih etmişti. Bu noktada, Epic Games devreye girerek Türk oyun sektöründeki ağırlığını artırdı. Türk Lirası ile oyun satmaya devam eden şirket, yaptığı indirimler ile de oyun tutkunlarının takdirini kazandı. Güncel olarak da onlarca oyunda indirim uygulayan Epic Games, Türkçe dil destekli oyun için de büyük indirime gitti. Detaylara Cepkolik takipçileri ile birlikte göz atalım…

Türkçe Dil Destekli Oyun İçin Epic Games’ten Büyük İndirim

Gerçekçi oynanışa sahip çok oyunculu taktiksel FPS oyunu Insurgency: Sandstorm, Epic Games üzerinden büyük indirime girdi. Oyunun indirimli fiyatı 56 lira olarak belirlendi. Türkçe dil desteği de olan oyunun gamerlar tarafından bir hayli beğenildiğini ifade etmekte yarar var. Cazip fiyatı da düşünüldüğünde, Insurgency: Sandstorm’un oyuncuların mutlaka kütüphanelerinde bulunması gereken bir yapım olduğu belirtilebilir. Gamerların oyun hakkında yaptıkları yorumlardan bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Oyun güzel ancak hikaye modu yok. Multiplayer oynamak isteyenler için tavsiye edilebilir. Hikaye modu tutkunları için ise şu anda uygun bir oyun olmadığını söyleyebiliriz.”

“Bu oyun gerçekçi dinamiklere sahip CS gibi. Tam da bu nedenle efektiflik sorunu var. Bu dinamiklerle bir mevzi savaşı yapman gerekirken alan ele geçirebilmek için sürekli olarak ilerlemen gerekiyor. Bu da oynanışı zevkli olmaktan çıkarıyor.”

“Multisi değil de co-op modu zevkli 8 kişilik grup halinde hedefleri ele geçiriyorsunuz ya da savunuyorsunuz.”

En güncel oyun indirim haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Epic Games de İndirimli Başka Oyunlar da Var!

Global çapta PC oyuncularının en çok kullandığı oyun platformlarından biri konumunda bulunan Epic Games’in güncel olarak Türk kullanıcılarına sunduğu başka fırsatlar da mevcut. Epic Games indirimli oyunlardan bazıları ve cazip fiyatları da şu şekilde:

Battlefield 2042 Epic Games de büyük bir indirimle 78 liradan satılmakta.