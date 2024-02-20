Ana Sayfa » Oyun Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2024 Yılına Işık Tutuyor Oyun Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2024 Yılına Işık Tutuyor Emine Emre 1 Görüntüleme

Türkiye oyun sektörünün derinlemesine analizinin yapıldığı 2023 Türkiye Oyun Sektörü Raporu yayınlandı. Bu rapor; sektöre yeni girmek isteyenler, hali hazırda sektörde bulunanlar, oyun sektörüne yatırım gözüyle bakanlar, iş birliği alanına dahil olmak isteyen markalar için büyük önem arz ediyor. 2023 Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2024 yılına ışık tutuyor. Ülkemizin oyun sektörü, espor ve teknoloji bakımından inceleyen raporun detayları, içeriğimizde…

Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2024 Yılına Işık Tutuyor

Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2023; Gameon, GeForce Now, Hub of Streaming, Popeyes, Burger King, Portuma, WePlay Ventures, Twitch TV, XSolla gibi lider markaların sponsorluğunda yayımlandı. Raporda hem Türk oyuncularına hem de Türk oyun sektörüne ilişkin ayrıntılı analiz bulunmakta.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Rapor kapsamında ele alınan başlıklar arasında Türk oyuncularının satın almadan tüketime kadar olan genel alışkanlıkları, en çok tercih edilen oyun türleri, ülkemiz oyun sektörü verilerinin yıllara göre karşılaştırılması, Türkiye oyun sektörüne yapılan yatırımlar, espor alanındaki durum, yer oyun stüdyoları ve PC, mobil ve konsol platformlarında en çok tercih edilen yapım türleri yer almakta. Bununla birlikte rapor kapsamında oyun sektörü profesyonelleri ve oyun medyasının temsilcilerinin yorumları da raporda yer almakta.

Sosyal Medyada Geçen Süre 3 Dakika Kadar Azaldı

2023 yılına ilişkin yayınlanan raporda yer alan bilgilere göre ülkemizde internet kullananların sayısı 74 milyonu aşmış durumda. İnternet kullanan nüfusun tüm nüfusa oranı bir önceki yıla artarak yüzde 87,1 seviyesine yükseldi. Rapora göre ülkemizde sosyal medyada geçirilen süre 2023 yılında bir önceki yıla göre 3 dakika kadar azalarak 2 saat 44 dakika şeklinde gerçekleşti ve toplamda ise 70 milyon sosyal medya kullanıcısının varlığı tespit edildi.

Rapor kapsamında yer alan bilgilere göre oyuncu sayısı bakımından 2023 yılında 47 milyon seviyesine ulaşılmış olup, bu oyuncuların yüzde 45’i kadın yüzde 55’i erkek olarak kayıtlara geçti. Türkiye Oyun Sektörü 2023 Raporu kapsamında görüldüğü üzere mobilde daha çok gündelik ve casual kategorilerindeki oyunlar tercih edilirken PC’de ise Shooter / FPS kategorisinde yer alan oyunlar çoğunlukta oldu.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bahse konu raporda bazı önemli isimlerin de yorumları ve sektör değerlendirmeleri mevcut. Bu kapsamda; Gamfed Türkiye Temsilcisi Ercan Altuğ, StartGate CEO’su Mustafa Cihat Durmuş, TAB Gıda Marka İş Birlikleri ve Proje Geliştirme Müdürü Fatih Melih Kuzgunkaya, TESFED ve Federasyon Başkanı Alper Afşin Özdemir, Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, Bahçeşehir Üniversitesi Game Lab Yöneticisi Güven Çatak gibi isimleri raporda yorum ve analizlerinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bahse konu isimlerin, yorum beyan eden kişilerden yalnızca birkaçı olduğunu da belirtelim. İlgili yorumları merak edenler turkiyeoyunsektoruraporu.com adresinden tüm ayrıntılı bilgilere ulaşabilirler.

Türkiye oyun sektörü raporunun ardında güçlü bir medya desteği de bulunmakta. Ülkemizde oyun, espor ve teknoloji haberleri alanında faaliyet gösteren medya organlarından pek çoğu bu rapora destek vermiştir. Medya alanında sponsorluk desteği veren bazı isimler ise şu şekilde sıralanabilir:

5mid

Gamer Papers

A’dan Z’ye Espor

Flank Esports

Atarita

Mobidictum

Başlat Tuşu

Marketing Türkiye

Fragtist

Bölüm Sonu Canavarı

FRPNet

BPT Oyun

Mavikol

Disket Kutusu

Gamizm

Donanım Haber

İndir.com

Espor Gazetesi

Espor Times

Gamerbase

Hubogi

Ludenoid

Misternoob

Oyun Günlüğü

OSE

Save Butonu

Tamindir.com

Oyun Dijital

PC Hocası

Turkmmo

Playerbros

Webtekno

Upcorn

ShiftDelete

Turuncu Levye

Technologic

Teknodiot

Technopat

Geçtiğimiz yıl oyun sektöründe meydana gelen gelişmeler ışığında hazırlanan bu rapor 2024 yılına yönelik de aydınlatıcı bilgiler sunmakta. Teknolojinin gelişimi ile birlikte oyun sektörünün de geliştiği yadsınamaz bir gerçek. Ancak pandemi dönemindeki agresif büyümenin ardından; işten çıkarmalar ve daha garanti projelere yönelmeler gibi birtakım geri çekilmeler mevcut.