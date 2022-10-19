Türkiye’deki En İyi Ve Büyük Kargo Şirketleri!

Günümüzde internetin varlığı ile hayatımızda ki birçok iş oldukça kolaylaşır oldu. Özellikle dijital dünyaya geçiş ile internet üzerinden alışveriş yapmak oldukça kolay hale geldi. Son zamanlarda ise online alışveriş yaptığımız zaman bizlere en hızlı ve güvenilir yoldan nasıl ulaşır diye günümüzde birçok şirket kargo firması oluşturdu. Bugünkü yazımızda sizlere Türkiye’deki en iyi ve büyük kargo şirketleri nelerdir yazımızda bahsedeceğiz.

Ülkemizde birden fazla kargo şirketi bulunmakta geçmişe bakacak olursak ülkemizde ilk kargo hizmetini veren şirket Yurtiçi Kargo olmuştur. 1982 yılında Türkiye’nin ilk ve tek kargo şirketi olarak kurulmuştur.

Online alışverişlerin artması ile birlikte kargo hizmeti veren şirketlerinde sayısı bir hayli artmış durumda gelin hep beraber bu kargo şirketleri nelerdir bakalım. (Aşağıda ki yaptığımız sıralama rastgele yapılmıştır.)

UPS Kargo

28 Ağustos 1907 Tarihinde James E. Casey tarafından bir posta şirketi olarak kurulmuştur. Ülkemizde de hizmet vermektedir.

Yurtiçi Kargo

Yurtiçi Kargo, 1982 yılında İstanbul’da kurulmuş kargo şirketidir. Ülkemizde de oldukça popüler kargo şirketleri arasında yerini almaktadır.

Aras Kargo

Aras Kargo, Türkiye’de faaliyet göstermekte olan bir kargo şirketidir. Türkiye’deki en iyi ve büyük kargo şirketleri arasında yerini almaktadır.

MNG Kargo

MNG Kargo, 2003 yılında MNG Holding iştiraki olarak kurulmuştur. Türkiye’deki en iyi ve büyük kargo şirketleri arasında yerini almaktadır.

PTT Kargo

Posta ve Telgraf Teşkilatı, genel müdürlük olarak hizmet veren, ilk kurulduğu zamandan 2013 yılına kadar devlet bünyesinde bulunmuştur. Şu anda Anonim şirketi haline gelmiştir.

Sürat Kargo

Sürat Kargo, 2003 yılında kurulan İstanbul merkezli Türk lojistik şirketidir. Türkiye’deki en iyi ve büyük kargo şirketleri arasında yerini almaktadır.

Trendyol Express

Günümüzün hızla yükselen kargo şirketleri arasında yerini alan Trendyol Express 2018 yılında kurulmuştur. Son zamanlarda oldukça popüler bir seviyede yer almaktadır.

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