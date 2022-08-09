Günümüzde cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla artık tüm dünyada cep telefonu kullanma oranı neredeyse %95 gibi bir büyük bir kesime hitap ediyor. Bunun yanında her ülkenin kendine göre Ülke kodu bulunmakta. Bu kod sayesinde bilinmeyen numaralardan gelen çağırılardan hangi ülkeden arandığına dair bilgi alabilirsiniz. Bugün ki yazımızda sizlere Türkiye’nin ülke kodu nedir yazımızda bahsedeceğiz.
Türkiye’nin ülke kodu ne nedir sorusuna gelecek olursak eğer numaranın başında +90 kodunu görüyor iseniz bu kod Türkiye’ye aittir. Böylelikle Gelen aramaların başında +90 kodu bulunuyor ise bu Türkiye’den gelen bir arama olduğu ülke kodlarından anlaşılır.
Diğer ülkelerin telefon kodları şu şekildedir;
|ABD
|1
|Letonya
|371
|Afganistan
|93
|Liberya
|231
|Almanya
|49
|Libya
|218
|Amerikan Samoa
|684
|Lihtenstayn
|41
|Andorra
|376
|Litvanya
|370
|Angola
|244
|Lübnan
|961
|Anguilla
|1264
|Lüksemburg
|352
|Antigua
|1268
|Macaristan
|36
|Arjantin
|54
|Madagaskar
|261
|Arnavutluk
|355
|Makao
|853
|Aruba
|297
|Makedonya
|389
|Asension
|247
|Malavi
|265
|Avustralya
|61
|Maldiv Adaları
|960
|Avusturya
|43
|Malezya
|60
|Azerbaycan
|994
|Mali
|223
|Azor-Mader Adaları
|351
|Malta
|356
|BAE
|971
|Mariyan Adaları
|1670
|Bahama
|1242
|Malsar Adaları
|692
|Bahreyn
|973
|Martinik
|596
|Bangladeş
|880
|Meksika
|52
|Barbados
|1246
|Merkezi Afrika Cum.
|236
|Batı Samoa
|685
|Mıkronezya
|691
|Belçika
|32
|Mısır
|20
|Belize
|501
|Moğolistan
|976
|Benin
|229
|Moldovya
|373
|Bermuda
|1441
|Monaco
|377
|Beyaz Rusya
|375
|Montserrat
|1664
|Bolivya
|591
|Moris Adaları
|230
|Bosna Hersek
|387
|Moritanya
|222
|Botsvana
|267
|Mozambik
|258
|Brezılya
|55
|Nakhodka
|7504915
|Brıtısh Vırgın Adl.
|1284
|Nakhodka
|750492
|Bruney
|673
|Namibya
|264
|Bulgaristan
|359
|Nauru Adası
|674
|Burkına Faso
|226
|Nepal
|977
|Burma
|95
|Nijer
|227
|Burundı
|257
|Nijerya
|234
|Butan
|975
|Nikaragua
|505
|Cad
|235
|Niue Adaları
|683
|Cebelitarık
|350
|Norfolk Adaları
|672
|Çek Cum.
|420
|Norveç
|47
|Cezayir
|213
|Özbekistan
|998
|Cibuti
|253
|Pakistan
|92
|Çin
|86
|Palau
|680
|Cook Adası
|682
|Panama
|507
|Danimarka
|45
|Papua Yeni Gine
|675
|Dıego Garsıa
|246
|Paraguay
|595
|Dominik
|1767
|Peru
|51
|Dominik Cum.
|1809
|Polonya
|48
|Ekvator
|593
|Portekiz
|351
|Ekvator Gine
|240
|Porto Riko
|1787
|El Salvador
|503
|Radıus
|750996
|Endonezya
|62
|Reunyon
|262
|Erıtre
|291
|Romanya
|40
|Ermenistan
|374
|Ruanda
|250
|Estonya
|372
|Rusya Federasyonu
|7
|Etiyopya
|251
|Sakhalın
|750440
|Falkland Adl.
|500
|Sakhalın
|7504416
|Faroe Adaları
|298
|Sakhalın
|750442
|Fas
|212
|Sakhalın
|750443
|Fiji
|679
|San Marıno
|378
|Fildişi Sahili
|225
|Sao Tome &Prıncıpe
|239
|Filipinler
|63
|Senegal
|221
|Finlandiya
|358
|Seysel
|248
|Fransa
|33
|Sierra Leone
|232
|Fransız Guyanası
|594
|Şili
|56
|Fransız Polenazyası
|689
|Singapur
|65
|Gabon
|241
|Slovak Cum.
|421
|Gambia
|220
|Slovenya
|386
|Gana
|233
|Solomon Adaları
|677
|Gine
|224
|Somali
|252
|Gine Bissau
|245
|Sri Lanka
|94
|Grenada
|1473
|St.Helena
|290
|Grönland
|299
|St.Kıttıs&Nevıs
|1869
|Guadalup
|590
|St. Lucia
|1758
|Guam
|1671
|St. Marten
|5995
|Guatemala
|502
|St.Piyer&Mikelon
|508
|Güney Afrika Cum.
|27
|St.Vıncent&Grenada
|1784
|Güney Kore
|82
|Sudan
|249
|Gürcistan
|995
|Surinam
|597
|Güyana
|592
|Suriye
|963
|Haiti
|509
|Suudi Arabistan
|966
|Hindistan
|91
|Svaziland
|268
|Hırvatistan
|385
|Tacikistan
|7
|Hollanda
|31
|Tanzanya
|255
|Hollanda Antilleri
|599
|Tataristan
|7843
|Honduras
|504
|Tatıncom
|7513
|Hongkong
|852
|Tayland
|66
|Irak
|964
|Tayvan
|886
|İngiltere
|44
|Togo
|228
|İran
|98
|Tokelan
|690
|İrlanda
|353
|Tonga
|676
|İspanya
|34
|Trinidad&Tobago
|1868
|İsrail
|972
|Tunus
|216
|İsveç
|46
|Türkiye
|90
|İsviçre
|41
|Türkmenistan
|993
|İtalya
|39
|Turks&Caıcos Adl.
|1649
|İzlanda
|354
|Tuvalu
|688
|Jamaika
|1876
|U.S.Vırgın Adası
|1340
|Japonya
|81
|Uganda
|256
|Kamboçya
|855
|Ukrayna
|380
|Kamerun
|237
|Umman
|968
|Kanada
|1
|Uraguay
|598
|Kap Verd
|238
|Ürdün
|962
|Katar
|974
|Vallis Fununa Adl.
|681
|Kayman Adaları
|1345
|Venezuela
|58
|Kazakistan
|7
|Vietnam
|84
|Kenya
|254
|Yemen Arap Cum.
|967
|Kırgızistan
|996
|Yemen Halk Cum.
|969
|Kırıbatı
|686
|Yeni Hebritler
|678
|Kolombiya
|57
|Yeni Kaledonya
|687
|Komor Adaları
|269
|Yeni Zelenda
|64
|Kongo
|242
|Yugoslavya
|381
|Kosta Rika
|506
|Yunanistan
|30
|Küba
|53
|Zaire
|243
|Kuveyt
|965
|Zambiya
|260
|Kuzey Kore
|850
|Zanzibar
|259
|Lao Dem. Halk Cum.
|856
|Zimbabve
|263
|Lesotho
|266