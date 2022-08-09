Günümüzde cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla artık tüm dünyada cep telefonu kullanma oranı neredeyse %95 gibi bir büyük bir kesime hitap ediyor. Bunun yanında her ülkenin kendine göre Ülke kodu bulunmakta. Bu kod sayesinde bilinmeyen numaralardan gelen çağırılardan hangi ülkeden arandığına dair bilgi alabilirsiniz. Bugün ki yazımızda sizlere Türkiye’nin ülke kodu nedir yazımızda bahsedeceğiz.

Türkiye’nin ülke kodu ne nedir sorusuna gelecek olursak eğer numaranın başında +90 kodunu görüyor iseniz bu kod Türkiye’ye aittir. Böylelikle Gelen aramaların başında +90 kodu bulunuyor ise bu Türkiye’den gelen bir arama olduğu ülke kodlarından anlaşılır.

Diğer ülkelerin telefon kodları şu şekildedir;

ABD 1 Letonya 371 Afganistan 93 Liberya 231 Almanya 49 Libya 218 Amerikan Samoa 684 Lihtenstayn 41 Andorra 376 Litvanya 370 Angola 244 Lübnan 961 Anguilla 1264 Lüksemburg 352 Antigua 1268 Macaristan 36 Arjantin 54 Madagaskar 261 Arnavutluk 355 Makao 853 Aruba 297 Makedonya 389 Asension 247 Malavi 265 Avustralya 61 Maldiv Adaları 960 Avusturya 43 Malezya 60 Azerbaycan 994 Mali 223 Azor-Mader Adaları 351 Malta 356 BAE 971 Mariyan Adaları 1670 Bahama 1242 Malsar Adaları 692 Bahreyn 973 Martinik 596 Bangladeş 880 Meksika 52 Barbados 1246 Merkezi Afrika Cum. 236 Batı Samoa 685 Mıkronezya 691 Belçika 32 Mısır 20 Belize 501 Moğolistan 976 Benin 229 Moldovya 373 Bermuda 1441 Monaco 377 Beyaz Rusya 375 Montserrat 1664 Bolivya 591 Moris Adaları 230 Bosna Hersek 387 Moritanya 222 Botsvana 267 Mozambik 258 Brezılya 55 Nakhodka 7504915 Brıtısh Vırgın Adl. 1284 Nakhodka 750492 Bruney 673 Namibya 264 Bulgaristan 359 Nauru Adası 674 Burkına Faso 226 Nepal 977 Burma 95 Nijer 227 Burundı 257 Nijerya 234 Butan 975 Nikaragua 505 Cad 235 Niue Adaları 683 Cebelitarık 350 Norfolk Adaları 672 Çek Cum. 420 Norveç 47 Cezayir 213 Özbekistan 998 Cibuti 253 Pakistan 92 Çin 86 Palau 680 Cook Adası 682 Panama 507 Danimarka 45 Papua Yeni Gine 675 Dıego Garsıa 246 Paraguay 595 Dominik 1767 Peru 51 Dominik Cum. 1809 Polonya 48 Ekvator 593 Portekiz 351 Ekvator Gine 240 Porto Riko 1787 El Salvador 503 Radıus 750996 Endonezya 62 Reunyon 262 Erıtre 291 Romanya 40 Ermenistan 374 Ruanda 250 Estonya 372 Rusya Federasyonu 7 Etiyopya 251 Sakhalın 750440 Falkland Adl. 500 Sakhalın 7504416 Faroe Adaları 298 Sakhalın 750442 Fas 212 Sakhalın 750443 Fiji 679 San Marıno 378 Fildişi Sahili 225 Sao Tome &Prıncıpe 239 Filipinler 63 Senegal 221 Finlandiya 358 Seysel 248 Fransa 33 Sierra Leone 232 Fransız Guyanası 594 Şili 56 Fransız Polenazyası 689 Singapur 65 Gabon 241 Slovak Cum. 421 Gambia 220 Slovenya 386 Gana 233 Solomon Adaları 677 Gine 224 Somali 252 Gine Bissau 245 Sri Lanka 94 Grenada 1473 St.Helena 290 Grönland 299 St.Kıttıs&Nevıs 1869 Guadalup 590 St. Lucia 1758 Guam 1671 St. Marten 5995 Guatemala 502 St.Piyer&Mikelon 508 Güney Afrika Cum. 27 St.Vıncent&Grenada 1784 Güney Kore 82 Sudan 249 Gürcistan 995 Surinam 597 Güyana 592 Suriye 963 Haiti 509 Suudi Arabistan 966 Hindistan 91 Svaziland 268 Hırvatistan 385 Tacikistan 7 Hollanda 31 Tanzanya 255 Hollanda Antilleri 599 Tataristan 7843 Honduras 504 Tatıncom 7513 Hongkong 852 Tayland 66 Irak 964 Tayvan 886 İngiltere 44 Togo 228 İran 98 Tokelan 690 İrlanda 353 Tonga 676 İspanya 34 Trinidad&Tobago 1868 İsrail 972 Tunus 216 İsveç 46 Türkiye 90 İsviçre 41 Türkmenistan 993 İtalya 39 Turks&Caıcos Adl. 1649 İzlanda 354 Tuvalu 688 Jamaika 1876 U.S.Vırgın Adası 1340 Japonya 81 Uganda 256 Kamboçya 855 Ukrayna 380 Kamerun 237 Umman 968 Kanada 1 Uraguay 598 Kap Verd 238 Ürdün 962 Katar 974 Vallis Fununa Adl. 681 Kayman Adaları 1345 Venezuela 58 Kazakistan 7 Vietnam 84 Kenya 254 Yemen Arap Cum. 967 Kırgızistan 996 Yemen Halk Cum. 969 Kırıbatı 686 Yeni Hebritler 678 Kolombiya 57 Yeni Kaledonya 687 Komor Adaları 269 Yeni Zelenda 64 Kongo 242 Yugoslavya 381 Kosta Rika 506 Yunanistan 30 Küba 53 Zaire 243 Kuveyt 965 Zambiya 260 Kuzey Kore 850 Zanzibar 259 Lao Dem. Halk Cum. 856 Zimbabve 263 Lesotho 266

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