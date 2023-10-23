Twitch rakip yayın platformlarıyla aynı anda yayın yapmaya izin verecek

Twitch, politikalarında önemli bir değişiklik yaparak kullanıcılarının aynı anda diğer canlı video platformlarında yayın yapmasına izin verdiğini duyurdu. Bu gelişme, Las Vegas’taki TwitchCon’da, eş zamanlı yayın için yeni yönergeler eşliğinde açıklandı. Ancak Twitch, diğer platformlardaki “Twitch kullanıcı deneyimini” tehlikeye atmadığı sürece buna izin verilebileceğini vurguluyor.

Ağustos ayında Twitch, çapraz yayınla ilgili kurallarını gevşeterek kanalların canlı içeriklerini TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında yayınlamalarına olanak sağlamıştı. Güncellenen kılavuzda kullanılan dil, Twitch ile özel anlaşmaları olan kanallar istisna olmak üzere, “herhangi bir hizmetin” eş zamanlı yayın için adil oyun olduğunu belirten geniş bir dildir.

Eş zamanlı yayına yönelik bu yeni yaklaşım, içeriğin farklı platformlara yayılmasına izin veriyor gibi göründüğü için bir canlı yayın platformu için mantığa aykırı görünebilir. Bununla birlikte, başta YouTube olmak üzere rakipleriyle anlaşma imzalamak üzere Twitch’ten ayrılan birkaç önde gelen yayıncıya stratejik bir yanıt olarak görülebilir. Twitch, içerik üreticilerine kısıtlayıcı kısıtlamalar olmaksızın daha fazla esneklik ve ek gelir akışı sağlayarak, üst düzey yetenekleri elinde tutmayı ve orta ölçekli yayıncıların kazançlarından memnun kalmasını sağlamayı amaçlıyor olabilir.

Twitch, hem kullanıcıların hem de yatırımcıların ihtiyaç ve tercihlerini karşılamak için politikalarını güncellemek üzere aktif olarak çalışıyor. Kısa süre önce platform dışı doxxing ile ilgili sorunları ele aldı ve makine öğrenimi tabanlı sohbet moderasyonunu denedi. Platform ayrıca rekabet gücünü korumak ve daha kapsamlı bir kullanıcı deneyimi sunmak amacıyla hikayeler ve akışlar gibi diğer sosyal medya platformlarından esinlenen özellikleri de kullanıma sundu.