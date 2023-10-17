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Twitch, takipçilerin ilgisini canlı tutmak için hikayeler özelliğini kullanıma sundu

Twitch bugün hikayelerin artık platformun mobil uygulamasında mevcut olduğunu duyurdu. Snapchat, Instagram ve diğer sosyal platformlardaki aynı isimli özelliğe benzer şekilde, Twitch'in hikayeleri de yayıncıların 48 saat sonra sona eren fotoğraf, metin veya klip yayınlamasına olanak tanıyor.

Ahmet Ekinler

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Twitch, takipçilerin ilgisini canlı tutmak için hikayeler ekliyor

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Twitch, mobil uygulamasında Snapchat ve Instagram gibi platformlarda bulunan Hikayeler özelliğine benzer şekilde “hikayeler” adlı yeni bir özelliği kullanıma sundu. Bu Twitch hikayeleri, yayıncıların 48 saat sonra otomatik olarak kaybolan fotoğraflar, metinler veya klipler paylaşmasını sağlıyor. Twitch’e göre bu özelliğin temel amacı, yayıncıların çevrimdışı olduklarında bile topluluklarıyla bağlantılarını sürdürmelerine yardımcı olmak. Bu özelliğin kullanıma sunulacağı ilk olarak Temmuz ayında duyurulmuştu.

Başlangıçta, Twitch hikayeleri oluşturma yeteneği, son 30 gün içinde en az bir kez yayın yapan ortaklar ve bağlı kuruluşlarla sınırlıdır. Ancak tüm kullanıcılar, uygulamanın en son sürümüne güncelledikten sonra, bu hikayeleri Takip Et sayfalarının en üstünde görüntüleyebilirler. Twitch, hafta boyunca uygun yayıncılara erişimi kademeli olarak genişletmeyi planlıyor ve bu, daha fazla içerik oluşturucu gerekli kriterleri karşıladıkça devam edecek.

Buna ek olarak, hediye abonelikler de dahil olmak üzere en az 30 abonesi olan içerik oluşturucular, yalnızca abonelere özel hikayeler oluşturma seçeneğine sahip. Twitch, abonelerine özel içerik ve katma değer sağlamak için bu özelliğin kullanılmasını öneriyor.

Twitch, hikayelerin takipçilere ulaşmak, güncellemeleri planlamak ve içeriklerine görsel bir dokunuş eklemek gibi çeşitli amaçlar için kullanılabileceğini öne sürüyor. Mobil uygulama, bir yayıncı bir hikaye yayınladığında takipçilere bildirim gönderecek, ancak takipçilerin bu bildirimlerin sıklığını kontrol etmeleri için ayarlar da içeriyor. Ayrıca, içerik oluşturucular, süresi dolduktan sonra bile her bir hikayenin toplam görüntülenme sayısını ve tepkilerini takip edebiliyor. Bu özellik, Twitch’in kullanıcıları favori yayıncılarıyla etkileşim ve bağlantı halinde tutma çabalarının bir parçası.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.

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