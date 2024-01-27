Ana Sayfa » Oyun Twitch Türkiye’deki Prime Abone Gelirini 0.09 Dolara Sabitledi Oyun Twitch Türkiye’deki Prime Abone Gelirini 0.09 Dolara Sabitledi Emine Emre 12 Görüntüleme

Ünlü yayın platformu Twitch yeni yılla birlikte dikkat çekici kararlara imza attı. 2024 yılının Twitch yayıncıları için iyi geldiğini söyleyemeyiz. Twitch’in yeni aldığı kararla Amazon prime abonelerinin her ay bir kanala ücretsiz abone olma fırsatı iptal edilecek. Ayıca Twitch, Türkiye’deki Prime abone gelirini 0.09 dolara sabitleyecek. Detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Twitch Türkiye’deki Prime Abone Gelirini 0.09 Dolara Sabitledi

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitch tarafından 2024 yılının ilk ayında alınan kararlar yayıncıların hoşuna gitmeyecek. Twitch, 3 Haziran itibarıyla prime abonelikleri, abone olan kişinin ülkesine göre sabit bir ücret karşılığında yapılacağını duyurdu. Bu doğrultuda; Türkiye’deki sabit fiyat da 0.09 USD (2,72 TL) olarak açıklandı. Dolar bazında sabitlenen ücret, elbette dolar kuruna göre TL bazında farklılık gösterecek.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Twitch’in yayıncıların prime abonelik gelirlerini azaltma kararı alması tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada konu hakkında binlerce yorum yapılan konu, genel olarak “ücretin çok düşük” olduğu noktasında odaklandı.

Partner Plus Programı Büyütülecek!

Twitch tarafından alınan olumsuz kararın yanı sıra olumlu gelişmeler de mevut. Buna göre Twitch, Partner Plus programını büyütme ve diğer kazanç yöntemlerini çeşitlendirme yoluna gidecek. Twitch, Prime abonelik gelirlerini azaltırken Partner Plus programını genişleterek yayıncıların gelir paylaşım sınırlarını kaldıracak. Buradan yayıncıların ek gelir elde etmesini sağlamayı planlayan platformun bu yaklaşımının ne denli başarılı olabileceğini ise zaman gösterecek.

Yayıncılar ve Kullanıcılar Ne Dedi?

Prime abonelik gelirlerinin düşürülecek olmasına Türkiye’de olduğu gibi global çapta da yayıncılardan tepki geldi. Sosyal medyadan tepkilerini dile getirilen yayıncıların konu hakkındaki yorumlarından bazıları şu şekilde:

“Zaten daha önce yapılan ayarlama ile 100 bin dolar üzerindeki abonelik gelirleri için yüzde 70 ile yüzde 30 olan paylaşım oranı yüzde 50 yüzde 50’ye düşürülmüştü. Bu oran giderek yayıncı aleyhine değişiyor. Şu anda yüzde 30’a yüzde 70 seviyesine kadar geri çekildi sanırım. Ekonomik sıkıntı küresel çapta şirketlere acımasız kararlar aldırıyor. İşten çıkarmalar kadar bunlar da can sıkıcı. Zira buradan gelir elde eden çok geniş bir kesim bulunuyor.”

“Yayıncı gelirlerindeki azalma ancak Twitch’in cazibesini yitirmesine neden olur. Önce yayın sayıları azalır, sonra yayıncı sayıları ve elbette buna bağlı olarak da izleyici sayıları. Bu bir kısır döngü şeklinde Twitch’in popülerliğini ve kullanım oranını azaltır. Tasarruf yapalım derken sistemin dinamikleri ile oynuyorlar.”

“0,09 dolar nedir, hiç verilmese daha iyi. En azından verilmiyor diye bilinir. Bu kadar yüksek parayla şirket sarsılmasın (!) sonra. Yayıncılarla dalga geçer gibi ücret belirlemekten vazgeçsinler.”

“Türkiye için kapanmaya hazırlanıyor sanırım Twitch. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Alınan her karar daha da geriye götürüyor platformu. Böyle böyle çekilecekler herhalde Türkiye’den. Globalde de rakipleri karşısında kan kaybettikleri aşikar.”