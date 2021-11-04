Twitter için Instagram Bağlantılarını Ön İzleme Özelliği Geliyor

Sosyal medyanın iki büyük platformu Twitter ve Instagram ön izleme özelliğini geri getiriyor. Twitter kullanıcıları bir zamanlar bir Instagram fotoğrafına bağlantı gönderebildiler ve tweetlerinde bu resmin tam bir gömülmesini sağladılar. Twitter takipçilerinizi Instagram’a göndermenize gerek yoktu. Fotoğrafın tamamı tweetin içindeydi.

Fakat Aralık 2012‘de Instagram bu özelliği kaldırdı. Şirket, kararın kullanıcıların Instagram içeriğini rakip hizmetlerinden birinde tam olarak görüntüleyebildikleri gerçeğinden kaynaklandığını açıkça belirtti.

O sırada bir Instagram yöneticisi , “Şu anda mantıklı olanın, kullanıcılarımızı Instagram Web sitesine yönlendirmek olduğuna karar verdik” dedi.

İki şirketin yaptığı hamle, uzun süredir devam eden bir çekişmeye son veriyor. Instagram’ın Twitter fotoğraf entegrasyonu 2012 yılında ortadan kalkmıştı ve o zamandan beri her iki sosyal ağ da ön izleme kartlarını kullanma yoluna gitmedi.

Twitter, insanların Instagram’da Twitter arkadaşları bulmasına izin vermek için API’sini kullanmasını engelledi ve ardından Instagram, Twitter’ın kullanıcılar bir Instagram bağlantısı paylaştığında Instagram gönderilerini tweet’lere yerleştirmesini engelleyerek misilleme yaptı.

Twitter, fotoğrafları doğrudan hizmetine göndermeyi tercih ederken, Instagram’ın mümkün olduğunda platformunu kullanmaya devam etmenizi sağlayacak motivasyonları var.

Sebep ne olursa olsun, kullanıcılar bugünün Twitter Kartı önizlemelerinin, geçmiş yılların tam fotoğraf yerleştirmelerinden farklı olduğunu da fark edecekler. Instagram bağlantıları artık YouTube bağlantılarının Twitter’da nasıl göründüğüne çok benzer şekilde bağlantı önizlemelerini gösterecek.

Neyse ki sonunda kullanıcılar artık Twitter’da Instagram bağlantılarının ne olduğu görebilecek ve içeriği görmek için tıklama zorunluluğu ortadan kalkacak.

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