Twitter, İki Faktörlü Kimlik Doğrulama İçin De Ücret Kesecek!

Twitter’ın son duyurusu, kullanıcıları arasında oldukça tartışma yarattı. Görünüşe göre sosyal medya şirketi, 20 Mart 2023’ten sonra SMS tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) artık desteklemeyecek.

Günümüzde, SIM saldırıları giderek yaygınlaşıyor ve bunlardan birinin kurbanı olan herkes bunların ne kadar yıkıcı olabileceğini biliyor. Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey bile dört yıl önce bu tekniğin kurbanı oldu.

Birisinin sadece bir telefon numarası çalarak hesaplarınıza nasıl erişebileceğini görmek son derece kolay ve bu, pek çok kullanıcı için değerli olmayan bir risk.

Twitter, bu değişikliğin resmi nedeni olarak güvenliği öne sürüyor. SMS mesajları göndermek maliyetli ve Twitter bugünlerde tam olarak nakit para içinde yüzmüyor. Elon Musk dahil olmadan önce bile şirket, SMS tabanlı doğrulamayı aşamalı olarak kaldırmaya çalışıyordu.

Peki, 2FA’nın ek korumasını kaybetmek istemiyorsa ne yapmalı? Twitter hesabınızı korumanın daha güvenli başka yolları da var. Seçeneklerden biri, daha güvenli bir 2FA’ya ek olarak ek özellikler sunan Twitter Blue’ya kaydolmak.

Başka bir seçenek de, oturum açma denemelerinizi doğrulamak için bilgisayarınıza veya telefonunuza taktığınız küçük bir cihaz olan fiziksel bir güvenlik anahtarı kullanmak. Son olarak, giriş yapmak için şifrenizle birlikte girdiğiniz benzersiz bir kod oluşturan bir kimlik doğrulama uygulaması kullanabilirsiniz.