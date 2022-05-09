Twitter Keşfetinde Büyük Değişiklik!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulaması olan Twitter, kısa süre önce Elon Musk tarafından satın alınmıştı. Elon Musk, Twitter üzerinde birçok değişiklik yapacağını açıkladı. Bu doğrultuda ilk değişiklik Twitter keşfetinde gerçekleşiyor.

Gelecek olan güncelleme ile beraber Twitter’ın keşfet bölümünde “Trendler” ve “Sizin İçin” sekmeleri yer alacak. Ayrıca tasarım konusunda da birçok değişikliğe gidecek olan Twitter arayüzünde, TikTok tarzı dikey akış bölümü yer alacak.

Özellikle pandemi dönümünde büyük bir artış yakalayan TikTok, şu an itibariyle diğer sosyal medya uygulamalarına yön verir hale geldi. Bunun en yakın örneğini geçtiğimiz günlerde İnstagram tarafından yapıldı. Instagram yayınladığı yeni güncelleme ile beraber TikTok anasayfasına benzer olan tam ekran formatına geçti.

Ünlü iş adamı Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Bununla birlikte Elon Musk, Twitter üzerinde birçok değişiklik yapacağını da açıklamıştı. Twitter üzerinde yer alan Haberler, Spor ve Eğlence gibi sekmeler tamamen kaldırıldı. Bu sekmelerin yerine Trendler ve Sizin İçin sekmeleri eklendi.

Bu yeni güncelleme birçok Twitter kullanıcısı tarafından büyük bir tepki ile karşılaştı. Özellikle birçok fenomen Twitter’ın TikTok gibi bir uygulama haline geldiğini dile getirdi.

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