Twitter, Mavi Tik Doğrulaması için ücretli abonelik getirebilir

Şu anda Tesla CEO’su Elon Musk’a ait olan Twitter’ın, birden fazla rapora göre, platformda doğrulanmak isterlerse kullanıcılardan ayda 20 dolar ücret almayı planladığı bildiriliyor.

Hem Verge hem de Platformer, Twitter’ın sosyal medya platformunun abonelik hizmeti olan Twitter Blue’ya ayda 20 dolara mal olan ve platformda doğrulama içeren yeni bir katman sunmaya hazır olduğunu bildiriyor. Şu anda Twitter’da doğrulama başvurusu ücretsizdir ve kullanıcıların yalnızca hesap bilinirliği göstermeleri, kamu yararına olmaları ve özgün olmaları gerekir.

The Verge’e göre, önerilen plan ilerlerse, Twitter’daki şu anda doğrulanmış kullanıcıların yeni ayda 20 dolarlık Twitter Blue aboneliğine abone olmaları veya mavi onay işaretlerini kaybetmeleri için 90 günleri olacak. Musk’ın mühendislere projeyi 7 Kasım’a kadar tamamlamalarını söylediği bildirildi, aksi takdirde “iç yazışmalar” ve The Verge ile konuşan konuyla ilgili kaynaklara göre işten çıkarılacaklar.

Musk Pazar günü Twitter’ın doğrulama sürecinin “şu anda yenilendiğini” söyledi, ancak herhangi bir ek ayrıntı vermedi. Twitter Blue şu anda 4,99 ABD dolarına mal oluyor ve tweet’leri düzenleme, uygulama simgesini değiştirme ve daha fazlası dahil olmak üzere platformda ek avantajların kilidini açıyor.