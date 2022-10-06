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Twitter sonunda aynı tweette fotoğraf ve videoya izin veriyor

Twitter'da görsellerle karıştırmaya hazır olun. Artık Android ve iOS'ta Tweetinize bir medya kombinasyonu ekleyebilirsiniz. Bu, aynı Tweet'e bir fotoğraf, GIF ve video (veya iki!) ekleyebileceğiniz anlamına gelir. Medyanızı karıştırmaya başlamak için Tweet oluşturucudaki fotoğraf simgesine dokunun.

Ahmet Ekinler

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Twitter artık “karma medyayı” desteklediğini duyurdu; bu, kullanıcıların aynı tweet’e dört adede kadar video, fotoğraf ve hatta GIF yükleyebilecekleri anlamına geliyor.

Bu özellik yalnızca Android ve iOS için uygulama aracılığıyla sunulacak. Twitter, görsel içeriğin karıştırılmasının “yaratıcıları 280 karakterlik sınırın ötesinde ifade etme yetkisi verdiğine” inanıyor, ancak henüz masaüstünde mevcut olmadığı için, üçüncü taraf paylaşım platformlarına güvenerek kurumsal hesapları ve diğer kullanıcıları sınırlayacaktır.

İçeriğin nasıl tüketilebileceği konusunda böyle bir sınırlama yoktur – ister masaüstü web sitesinde, ister mobil web sitesinde veya herhangi bir resmi veya resmi olmayan uygulamada olsun, herkes tweet’leri ve beraberindeki medyayı okuyabilir ve izleyebilir.

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KaynakGsmarena

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