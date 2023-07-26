Twitter X tepkiyle karşılandı – yasal sorunlar büyüyor

Elon Musk’ın Twitter’ı X olarak yeniden markalaştırma kararı yasal olarak hoş karşılanmadı. Çünkü Meta ve Microsoft gibi şirketler zaten aynı harf üzerinde fikri mülkiyet haklarına sahip.

X, ticari markalarda o kadar yaygın olarak kullanılıyor ve alıntılanıyor ki, yasal zorluklara aday olduğu da ortaya çıktı. Daha önce Twitter olarak bilinen şirket, gelecekte X markası adını alırken kendi sorunlarıyla karşılaşabilir.

Geniş bir endüstri yelpazesinde halihazırda X harfini kapsayan yaklaşık 900 aktif ABD ticari marka tescili saydığını söyleyen ticari marka avukatı Josh Gerben, “Twitter’ın bu konuda birileri tarafından dava edilmesi ihtimali %100,” dedi.

Musk, Pazartesi günü sosyal medya ağı Twitter’ın adını X olarak değiştirdi ve platform için mektubun stilize edilmiş siyah-beyaz versiyonu olan yeni bir logo tanıttı.

Malların kaynaklarını tanımlayan marka adları, logolar ve sloganlar gibi şeyleri koruyan ticari marka sahipleri, diğer markaların tüketicide kafa karışıklığına neden olması durumunda ihlal iddiasında bulunabilir. Bu davalar parasal zararlardan kullanımın engellenmesine kadar uzanacak gibi görünüyor.