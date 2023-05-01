Twitter’a Makale Başına Ücret Geliyor – Elon Musk Konuştu!

Twitter, Mayıs ayında medya yayıncılarının kullanıcılardan makale başına ücret almasına olanak tanıyan yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Twitter’ın CEO’su Elon Musk’ın bir tweetine göre, bu yeni platform, yayıncıların tam abonelik satın almak yerine bir kerelik bir ücret karşılığında makalelerine erişim sunmasını sağlayacak.

Bu özelliğin okuyucular ve yayıncılar için bir “kazan-kazan” olması bekleniyor; okuyucular, ilginç buldukları ara sıra makaleler için ödeme yapma esnekliğine sahip olurken, yayıncılar tek tek makalelerden gelir elde ediyor.

Twitter’ın her işlemdeki komisyon yüzdesi, lansman tarihi ve medya kuruluşlarının katılmak için karşılaması gereken kriterler dahil olmak üzere yeni özellikle ilgili ayrıntılar yetersiz kalıyor. Ancak Musk’ın duyurusu, teknoloji endüstrisinde heyecan yarattı ve birçok kişi bu yeni özelliğin medya yayıncılığının geleceği üzerindeki potansiyel etkisi hakkında konuşma yaptı.

Twitter’ın bu hamlesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabının geri alınması, Twitter Blue programının kullanıma sunulması ve doğrulama programının yakın zamanda kaldırılması da dahil olmak üzere sosyal medya platformunu çevreleyen bir dizi tartışmayı takip ediyor.

Musk, bu sorunları çeşitli forumlarda ele aldı; buna son zamanlarda Bill Maher ile Real Time’da yaptığı, kararlarını savunduğu ve Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra iflas etmesini önlemek için sert adımlar atması gerektiğini savunduğu yer de dahil.

Twitter’ın bu hamlesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabının geri alınması, Twitter Blue programının kullanıma sunulması ve doğrulama programının yakın zamanda kaldırılması da dahil olmak üzere sosyal medya platformunu çevreleyen birçok tartışmayı takip ediyor.

Musk, bu sorunları çeşitli forumlarda ele aldı; buna son zamanlarda Bill Maher ile Real Time’da yaptığı, kararlarını savunduğu ve Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra iflas etmesini önlemek için sert adımlar atması gerektiğini savunduğu yer de dahil.