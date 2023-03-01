Twitter’ın Alternatifi Bluesky İle Tanışın!

Her hafta değişiyor gibi görünen Twitter ve düzenlemeleri etrafında dönen huzursuzluğun ortasında, bazı insanlar Twitter’dan geçiş yapmak için sosyal medya platformuna alternatifler arıyor. Twitter’ın kurucu ortağı ve CEO’su Jack Dorsey, Mastodon’a güç veren ActivityPub protokolüne benzer, birleşik ve merkezi olmayan bir sosyal ağ oluşturmayı amaçlayan yeni bir sosyal protokol olan AT üzerinde çalışıyor. Bu yeni protokol, şu anda App Store’da bulunan Bluesky adlı yalnızca davetli beta uygulamasında sergileniyor.

Bluesky yıllarca mali destek sağladı. Bununla birlikte, Dorsey’in CEO olarak ayrılması ve kısa süre önce Twitter’ın Elon Musk tarafından satın alınmasıyla Bluesky’nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Dorsey, Bluesky’yi sosyal medya için açık, merkezi olmayan bir standart olarak tasavvur etmişti ve bu, büyük, merkezi platformların hangi kullanıcıların ve toplulukların konuşmaya dahil olabileceğine ve bu içeriği denetlemekten kimin sorumlu olacağına karar verme gücünü azaltıyordu.

Bluesky, açık ve merkezi olmayan halka açık sohbeti geliştirmek için 13 milyon dolar fon almış olsa da, Twitter işten çıkarmalar, açık artırmalar, ofis kapatmalar ve faturalarını ödememe yoluyla maliyetleri önemli ölçüde azaltıyor. Bu, Bluesky gibi bir yan projenin şirket için bir öncelik olmaya devam edip etmeyeceği konusunda spekülasyonlara yol açtı.

Buna rağmen, Bluesky’nin App Store’a gelişi, halka açık bir lansmanın yakın olabileceğini gösteriyor. Bluesky’ın Twitter ile gerçekten rekaber edip etmeyeceğini ise yalnızca zaman gösterecek.