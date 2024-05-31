Ana Sayfa » Oyun Ubisoft Forward Etkinlik Tarihi Belli Oldu! Oyun Ubisoft Forward Etkinlik Tarihi Belli Oldu! Emine Emre 2 Görüntüleme

Fransız oyun stüdyosu Ubisoft her yıl Ubisoft Forward etkinliği düzenliyor. Oyun stüdyosu birkaç yıl öncesine kadar devam eden ve ABD’de düzenlenen E3 etkinliğine katılıyor ve oyunlarını orada tanıyordu. Ancak E3’ün sona erdirilmesinin ardından her sene kendi etkinlik düzenlemeye başladı. Heyecanla beklenen ve zengin bir içeriğe sahip olan Ubisoft Forward etkinlik tarihi belli oldu; 9 Haziran’ı bekleyin…

Ubisoft Forward Etkinlik Tarihi Belli Oldu, 10 Haziran’ı Bekleyin!

Ubisoft sosyal medya platformu X’te Ubisoft Forward etkinlik tarihini duyurdu. Buna göre etkinlik 10 Haziran’da gerçekleştirilecek. Online olarak sunulacak olan etkinlik Türkiye saati ile 22.00’de yapılacak. Forward etkinliğinde Ubisoft bazı oyunların tanıtım gösterimleri bazılarının oynanış videolar ve bazılarınınsa güncellemelerini paylaşacak. Ubisoft’un etkinlikle ilgili paylaşımı şu şekildedir:

Join us June 10 for #UbiForward live from LA at 12PM PDT / 9PM CESThttps://t.co/J57PvO5eiX pic.twitter.com/f9KHG5tgT9 — Ubisoft (@Ubisoft) May 30, 2024

Forward 2024 etkinliği kapsamında öncelikle 30 dakikalık bir gösterim yapılacak ve bu gösterimde For Honor ve Rainbow Six Siege gibi live – service yapımlarının güncellemeleri izleyici ile paylaşılacak. Söz konusu güncellemelerin akabinde de ana gösteri başlayacak. Ana gösteri kısmında da Ubisoft’un Star Wars ve Outlaws’ı odağına alması beklenmekte. Bilindiği üzere Star Wars şirketin en popüler açık dünya oyunlarından biri. Xdefiant ise 21 Mayıs’ta piyasaya sürülen oynaması ücretsiz olan birinci şahıs nişancı oyunu.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Bu iki dev yapımın yanı sıra ana gösteriye damgasını vuracak diğer yapımın ise Assassin’s Creed Shadows olması beklenmekte. Assassin’s Creed serisinin Japonya’da geçeceği bilinen ve heyecanla beklenen bu oyununu Ubisoft 2024 sonuna doğru piyasaya sunmayı planlıyor. Ubisoft’un bu etkinliğinde en sevilen, popüler oyunlar ve beklenen yapımlarla ilgili hususlar açığa çıkacak gibi görünmekte.

Ubisoft Forward 2024’te Neler Olacak?

Etkinlik kapsamında birtakım ödüller de oyun severlere sunulacak. Bu kapsamda Ubisoft Forward’ı Twitch üzerinden 15 dakikadan daha fazla izleyenlere Twitch Drops vasıtası ile bazı ödüller dağıtılacağı açıklandı. Bu arada söz konusu canlı yayın etkinliği Twitch üzerinden olduğu gibi Youtube üzerinden de izlenebilecek. Bahse konu ödüllerin de Skull and Bones, XDefiant, Assassin’s Creed Shadows, Assassin’s Creed Valhalla, Rainbow Six Siege oyunlarından takı, silah görünümleri ve teçhizat gibi malzemeler olması beklenmekte.

Burada en çok ilgi çeken oyunlardan biri Assassin’s Creed Shadows oldu. Çünkü bu oyun Assassin’s Creed serisinin devam oyunu. Assassin’s Creed serisi de her bölümü ayrı bölgelerde geçen bir açık dünya oyunu. Yani oyuncuyu tamamen içine alan bir yapım ve yeni oyunun çıkması heyecanla bekleniyor. Yeni oyun Assassin’s Creed Shadows’un da Kansai bölgesinde geçtiği bilinmekte. Bakalım yeni Assassin’s Creed oyunu ve Ubisoft forward 2024 etkinliği oyun severlere ne sürprizler getirecek.