Oyun Ubisoft Oyunlarında Büyük İndirim Başladı – 8 Mart 2024 Emine Emre

Pek çok popüler oyunun arkasındaki isim, Fransız oyun geliştirici ve yayıncısı Ubisoft oyunlarında büyük indirim başladı. Şirket, eski oyunlardan yeni yapımlara kadar geniş bir yelpazede sepette yüzde 40 indirim başladı. Kullanıcı Ubisoft Store’dan iki oyunu sepete eklediğinde fiyat direkt yüzde 40 düşüyor. Ubisoft yüzde 40 indirim kampanyasının şartları nedir, hangi oyunlarda indirim var, inceleyelim…

Ubisoft Store’da yüzde 40 indirim kampanyası başladı. Söz konusu kampanya 12 Mart 2024’e kadar sürecek. Kampanya kapsamında Ubisoft oyunlarından eski ya da fark etmeksizin indirim sağlanabilecek. Ancak kampanyanın bazı kuralları da var tabii ki. Öncelikle söz konusu indirim kampanyasından faydalanmak için 2 oyunu sepete eklemek gerekmekte. Yani indirim iki adet oyun alımında geçerli ve fiyatlar sepette düşüyor.

Kampanya detaylarından biri de ön sipariş sürecinde bulunan oyunlarla ilgili. Yüzde 40 indirim kampanyası kapsamına ön sipariş sürecinde bulunan oyunlar dahil değil. Bunun yanı sıra oyun paketleri de kapsam dışı bırakılmış durumda. Ubisoft sepette yüzde 40 indirim kampanyası kurallarından biri de farklı kampanyalarla birleştirilip kullanılamayacağı yönünde. Yani farklı bir kampanya kapsamında fiyatı düşmüş bir oyun, yüzde 40 indirimden de faydalanıp daha da uygun fiyata alınamaz.

Kampanya kuralları çerçevesinde herhangi iki Ubisoft oyunu sepete eklenebilir. Oyunun eski ya da yeni olması, fiyat farklılıkları oyunları birlikte ve de indirimle satın almaya engel değildir. Ubisoft yüzde 40 indirim kampanyası bitiş tarihi ise 12 Mart olarak belirlenmiştir. Yani satın almayı düşündüğünüz oyun varsa elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Ubisoft Sepette Yüzde 40 İndirim Kampanyasında Hangi Oyunlar Alınabilir?

Ubisot indirimi kapsamında yukarıda bahsettiğimiz durumlar dışındaki her oyun satın alınabilir. Örneğin, yeni çıkan Ubisoft oyunları arasında yer alan The Crew Motorfest, Prince of Persia The Lost Crown, Skull and Bones, Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora gibi oyunların fiyatları 850 TL ile 1200 TL civarlarında. Normal şartlarda bu oyunlardan ikisini sepete eklendiğinizde, seçtiğiniz oyunlara göre 1700 TL ile 2400 TL arasında bir fiyat ödemek gerekiyor. Ancak bu kampanyadan faydalandığınızda, yine seçilen oyuna göre değişmekle birlikte, 1020 TL ile 1440 TL arasında bir fiyat ödeyeceksiniz.

Yukarıda örneklendirdiğimiz oyunlar yeni çıkan, popüler ve biraz fiyatlı yapımlar. Daha uygun fiyatlı oyunları da elbette seçebilirsiniz. Kampanya kapsamında satın alınacak oyunlarda bir fiyat sınırlaması bulunmamakta. Ubisoft’un uygun oyunlarına örnek verecek olursak; 120 TL seviyesinde bir fiyatla satılan Tom Clancy’s The Division Gold Edition oyununu; yaklaşık 340 TL civarında bir fiyatla satışa sunulan Rainbow Six Siege oyununu ve 500 TL seviyelerinde satılan Watch Dogs oyununu sıralayabiliriz.