Ana Sayfa » Oyun Ubisoft Satın Alma İddialarını Yanıtladı, İşte Detaylar! Oyun Ubisoft Satın Alma İddialarını Yanıtladı, İşte Detaylar! Emine Emre 2 Görüntüleme

Fransız oyun şirketi Ubisoft, son dönemde mali bakımdan bir darboğazın içerisinde. Bu kapsamda şirket finansal krizden kurtulmak için stratejik olarak bazı önemli kararlar aldı; birkaç oyununu erteleme ya da askıya alma gibi. Geçtiğimiz hafta Ubisoft’un Tencent tarafından satın alınacağı söylentileri çıkmıştı ve Ubisoft satın alma iddialarını yanıtladı. Şirket seçenekleri değerlendirdiğini duyurdu. İşte detaylar…

Ubisoft Satın Alma İddialarını Yanıtladı

Fransız merkezli oyun şirketi olan Ubisoft’un bir süredir ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğu biliniyor. Far Cry, Assassin’s Creed, Watch Dogs gibi oyunların yapımcısı olan Ubisoft, mali sıkıntılardan kurtulmanın yollarını arıyor. Bu kapsamda video oyun şirketi Assassin’s Creed Shadows’u erteledi, çok güvendiği Star Wars Outlaws’tan da beklediği başarıyı elde edemedi. Bunların ardından da geçtiğimiz hafta şirketin satın alınacağına yönelik haberler çıktı.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Ubisoft’un satın alınmasına yönelik çıkan raporda Çin menşeli teknoloji devi Tencent’in şirketi bünyesine katmak istediği belirtilmekte idi. Nitekim Ubisoft raporu doğruladı ve seçenekleri gözden geçirdiğini ancak bu konuda şimdilik başka bir açıklama yapmayacağını açıkladı.

Guillemot ailesi tarafından kurulan Ubisoft hali hazırda 28 ülkede oyun stüdyoları bulunan dev bir oyun şirketi. Oyun dünyasının en sevilen oyunlarında imzası bulunan Ubisoft “Şirket, paydaşlarının çıkarları doğrultusunda düzenli olarak tüm stratejik seçeneklerini gözden geçirmektedir ve uygun olduğu takdirde piyasayı bilgilendirecektir.” açıklamasında bulundu.

Ubisoft Hisse Fiyatı Artışa Geçti

Ubisoft’un ekonomik sıkıntıya düşmesiyle birlikte şirket hisseleri büyük değer kaybetmişti. Bu kapsamda geçtiğimiz Eylül ayında şirket hissesi son 11 yıllık dönemdeki en düşük fiyatını gördü. Tencent tarafından şirketin satın alınmasına yönelik söylentilerden sonra ise Ubisoft hisse fiyatı yaklaşık yüzde 40’lık bir artış gösterdi. Piyasa bu anlaşma ihtimalini oldukça olumlu karşıladı.

Ubisoft oyun şirketinin yüzde 25’ine yakın kısmı Guillemot ailesi ve Tencent’e ait. 2022 yılında Guillemot Brothers Ltd. sahip olduğu hisselerin yaklaşık yarısını Tencent’e sattı. Bu anlaşmanın ardından Tencent’in payı yüzde 10 seviyelerine yükseldi.

Ubisoft’un seçenekleri değerlendiriyoruz dediği opsiyonlardan biri; şirketin özel sektöre devredilmesi hususunda. Ancak bu konuda görüşmeler daha oldukça erken aşamada denilebilir. Bahse konu görüşmelerin amacı ise son dönemde oldukça değer kaybeden şirketin (piyasa değeri neredeyse yarıya düşmüş durumda) değerini artırmak ve piyasaya istikrarlı ilerleniyor algısını yansıtabilmek olduğu söylenmekte.

Şimdilik şirketten çok kısa açıklamalar gelse de Ubsioft’un olumlu yönde ilerlediği söylenebilir. Neticesinde de ortaya çıkan haberlerde yer aldığı gibi şirket Tencent tarafından satın alınabilir.