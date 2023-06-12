Ana SayfaOyunUbisoft Store Büyük İndirim Kampanyası Başlattı!

Ubisoft Store Büyük İndirim Kampanyası Başlattı!

Oyunların indirimli fiyatından yararlanmak istiyorsanız Ubisoft Store üzerinden 21 Haziran 2023 tarihine kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Mustafa

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
5
Ubisoft Store

Apple Vision Pro İçin 3 Boyutlu Dizi Yolda!

Günümüzün en büyük teknoloji firması olan Apple, karma gerçeklik gözlüğü için özel bir 3 boyutlu...

Günümüzün en ünlü oyun platformlarından biri olan Ubisoft Store Forward Sale döneminin başlaması ile birlikte kendi platformunda bulunan oyunlarda büyük bir indirime gitti. Bugünkü yazımızda sizlere Forward Sale dönemi ile indirime giren oyunlara bir göz atalım.

İndirime giren oyunlara göz attığımız zaman oldukça AA kalitede oyunların indirime girdiğini görüyoruz özellikle Assassin’s Creed serisinin bazı oyunları indirime girerek oldukça fazla ilgi görmekte. Gelelim indirime giren oyunlar neler bir bakalım;

Ubisoft Store İndirimli Oyunları

  • Far Cry 6: 174.75 TL (-75%)
  • Far Cry 5: 104.85 TL (-85%)
  • Far Cry 3: 57.25 TL (-75%)
  • Far Cry 2: 35.70 TL (-70%)
  • Far Cry 2: 174.75 TL (-75%)
  • Far Cry Primal: 147.25 TL (-75%)
  • Far Cry: 35.70 TL (-70%)
  • Assassin’s Creed Valhalla: 494.70 TL (-70%)
  • Assassin’s Creed Origins: 104.85 TL (-85%)
  • Assassin’s Creed Odyssey: 139.80 TL (-80%)
  • Assassin’s Creed Revelations: 59.07 TL (-67%)
  • Assassin’s Creed: 44.75 TL (-75%)
  • Watch Dogs Legion Gold Edition: 233.80 TL (-80%)
  • The Crew 2 Special Edition: 69.90 TL (-90%)
  • Anno 1800: 174.75 TL (-75%)
  • Ghost Recon Breakpoint: 139.80 TL (-80%)
  • Ghost Recon Wildlands: 117.80 TL (-80%)

Yukarıdaki oyunların indirimli fiyatından yararlanmak istiyorsanız Ubisoft Store üzerinden 21 Haziran 2023 tarihine kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

-- Reklam --

Google Pixel 8 Serisinin Kamera Detayları Belli Oldu!

Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, Pixel 7 serisinden ISOCELL GN1'in yerini alan Samsung'un ISOCELL GN2'si ile güncellenmiş 50...
Önceki İçerik
Apple Vision Pro İçin 3 Boyutlu Dizi Yolda!
Sonraki İçerik
The Witcher 3. Sezon Resmi Fragmanı Yayınlandı!
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021