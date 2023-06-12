Ubisoft Store Büyük İndirim Kampanyası Başlattı!

Günümüzün en ünlü oyun platformlarından biri olan Ubisoft Store Forward Sale döneminin başlaması ile birlikte kendi platformunda bulunan oyunlarda büyük bir indirime gitti. Bugünkü yazımızda sizlere Forward Sale dönemi ile indirime giren oyunlara bir göz atalım.

İndirime giren oyunlara göz attığımız zaman oldukça AA kalitede oyunların indirime girdiğini görüyoruz özellikle Assassin’s Creed serisinin bazı oyunları indirime girerek oldukça fazla ilgi görmekte. Gelelim indirime giren oyunlar neler bir bakalım;

Ubisoft Store İndirimli Oyunları

Far Cry 6: 174.75 TL (-75%)

Far Cry 5: 104.85 TL (-85%)

Far Cry 3: 57.25 TL (-75%)

Far Cry 2: 35.70 TL (-70%)

Far Cry 2: 174.75 TL (-75%)

Far Cry Primal: 147.25 TL (-75%)

Far Cry: 35.70 TL (-70%)

Assassin’s Creed Valhalla: 494.70 TL (-70%)

Assassin’s Creed Origins: 104.85 TL (-85%)

Assassin’s Creed Odyssey: 139.80 TL (-80%)

Assassin’s Creed Revelations: 59.07 TL (-67%)

Assassin’s Creed: 44.75 TL (-75%)

Watch Dogs Legion Gold Edition: 233.80 TL (-80%)

The Crew 2 Special Edition: 69.90 TL (-90%)

Anno 1800: 174.75 TL (-75%)

Ghost Recon Breakpoint: 139.80 TL (-80%)

Ghost Recon Wildlands: 117.80 TL (-80%)

Yukarıdaki oyunların indirimli fiyatından yararlanmak istiyorsanız Ubisoft Store üzerinden 21 Haziran 2023 tarihine kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.